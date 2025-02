O truque da Pizza Hut para conquistar os chineses: menos luxo, mais pizza

Consumidores chineses estão gastando menos e buscando opções mais acessíveis. A Pizza Hut viu nisso uma oportunidade para crescer por lá.

A rede, operada pela Yum China no país, impulsionou as vendas com pizzas baratas numa nova linha de lojas econômicas, chamada Pizza Hut Wow.

As pizzas custam abaixo de 50 yuans (cerca de R$ 40 reais na cotação atual), além de bebidas e sobremesas a partir de 9,9 yuans (R$ 7,85).

O impacto foi direto nos resultados. Somente o prato principal teve um crescimento de 50% nas vendas em 2024. No último trimestre, a Yum China registrou um aumento de 156% no lucro operacional em comparação ao mesmo período no ano anterior.

"Estamos transformando a Pizza Hut em uma marca mais acessível, ampliando a faixa de preços e diversificando o cardápio", disse Adrian Ding, diretor financeiro da Yum China, na última conferência de resultados.

Apelo ao público jovem

O conceito da Pizza Hut Wow é simples: lojas menores, cardápio mais enxuto e preços mais baixos. A marca diminuiu o preço de cerca de 30 itens do cardápio.

O objetivo é atrair um público que não frequentava a rede tradicional. "O ticket médio nas lojas Wow é menor, mas elas trazem clientes mais jovens e ampliam nossa participação de mercado", afirmou Joey Wat, presidente da Yum China, ao portal americano Business Insider.

A estratégia segue a tendência da empresa de adaptar o cardápio ao gosto local. Um dos destaques de 2024 foi a pizza de durian, fruta popular na Ásia, que se tornou um sucesso de vendas.

Na busca por eficiência

O consumidor chinês vem reduzindo gastos, e redes como a Pizza Hut precisaram se adaptar. Para manter a lucratividade, a empresa também investiu em eficiência operacional e redução de custos.

Deu certo: a Pizza Hut vive uma fase de crescimento acelerado na China. Em 2024, abriu 412 novas unidades, totalizando 3.724 no país. Dessas, mais de 200 foram lojas da linha Wow.

A Yum China encerrou 2024 com aproximadamente 16 mil unidades somando todas as suas marcas, incluindo o KFC. O plano é atingir 20 mil lojas até 2026.

O forte desempenho fez a empresa aumentar os dividendos em 50% e manter um plano agressivo de recompra de ações, devolvendo US$ 1,5 bilhão de dólares aos acionistas em 2024.