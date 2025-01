Criadores de conteúdo estão vendendo vídeos não-publicados para treinamento de IA

Criadores de conteúdo digital têm encontrado uma nova fonte de renda ao vender vídeos não utilizados para empresas que treinam algoritmos de inteligência artificial . Companhias como a OpenAI, dona do chatbot ChatGPT, a Alphabet, controladora do Google, e a Moonvalley, que atua no setor de mídia com IA, estão entre as principais compradoras desse tipo de material.

Esses vídeos, por serem exclusivos e únicos, têm valor significativo para o treinamento de IA . As empresas pagam entre US$ 1 e US$ 4 por minuto de gravação, com valores maiores para vídeos em 4K ou em formatos especiais, como imagens captadas por drones ou animações em 3D. A qualidade e o formato são determinantes para o preço.

A busca por esse tipo de conteúdo cresceu após o lançamento, em 2023, de ferramentas de IA por gigantes como OpenAI, Meta e Adobe, que permitem criar vídeos realistas a partir de descrições textuais. Para alimentar esses sistemas, as empresas precisam de grandes volumes de dados, chegando a milhões de horas de gravações .

Licenciamento impulsiona renda de criadores

Produtores de plataformas como Instagram, YouTube e TikTok, que frequentemente gravam horas de material bruto antes de publicar algo, têm aproveitado essa nova oportunidade para diversificar suas receitas além da publicidade. Agências de criadores estão trabalhando com empresas de licenciamento, como a Troveo IA e a Calliope Networks, para intermediar essas vendas.

Essas intermediárias negociam os contratos entre produtores e empresas de IA, assegurando termos que protejam a reputação dos criadores e limitem o uso dos vídeos. Em muitos casos, os contratos proíbem que os dados sejam usados para criar réplicas digitais ou reproduções exatas das gravações originais .

Além disso, algumas empresas de IA têm optado por negociar diretamente com criadores, eliminando intermediários.

Recentemente, as empresas de IA vêm enfrentando críticas por usarem textos, imagens e vídeos disponíveis online sem compensar os criadores originais. Esse problema já gerou processos judiciais por violação de direitos autorais.