Por que esse jovem de 28 anos recebeu R$ 80 bilhões da Meta

A Meta, empresa de Mark Zuckerberg dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, irá realizar um grande investimento no setor de tecnologia ao pagar cerca de R$ 80 bilhões (aproximadamente US$ 15 bilhões) para adquirir 49% da startup Scale AI, fundada por Alexandr Wang, um jovem bilionário de apenas 28 anos.

Mais do que comprar uma empresa, a Meta fez uma "acquihire" — uma aquisição cujo principal ativo é o talento humano — para garantir Wang e sua equipe no desenvolvimento de inteligência artificial (IA) avançada.

Quem é Alexandr Wang?

Alexandr Wang se tornou bilionário aos 24 anos e é reconhecido como um dos nomes mais promissores no campo da IA.

Fundador da Scale AI, ele construiu uma empresa que fornece dados essenciais para treinar modelos de inteligência artificial, trabalhando com gigantes do setor como a Meta e a OpenAI.

Sob sua liderança, a Scale AI se tornou uma peça-chave para o avanço de tecnologias que impactam desde o setor automotivo até logística e outras indústrias.

Por que a Meta investiu tanto?

A Meta enfrenta uma corrida acirrada contra outras gigantes tecnológicas, como Google, Microsoft e OpenAI, para liderar o desenvolvimento da chamada superinteligência ou inteligência artificial geral (AGI), que seria capaz de realizar tarefas cognitivas em nível humano.

Apesar dos investimentos em seus próprios modelos, como o Llama 4, os resultados ainda são considerados mornos e insuficientes para competir no topo do mercado.

Ao contratar Wang para liderar um novo laboratório de superinteligência, a Meta aposta em um talento com visão inovadora e experiência comprovada para acelerar seus avanços.

O investimento bilionário inclui um compromisso de pagamento anual de pelo menos US$ 450 milhões à Scale AI pelos próximos cinco anos, garantindo uma fonte estável de receita e um vínculo estratégico duradouro.

O que muda com essa contratação?

Alexandr Wang deixará seu cargo de CEO na Scale AI, mas continuará como membro do conselho da empresa, que agora terá sua direção focada em contratos governamentais e novas parcerias, enquanto a Meta investirá fortemente em seus produtos de IA.

Wang liderará uma equipe planejada de cerca de 50 pessoas dedicada à criação de sistemas de inteligência artificial com níveis de complexidade e autonomia muito superiores aos atuais.

Esse movimento posiciona a Meta para recuperar terreno na corrida tecnológica, trazendo inovação e expertise para competir com os líderes do setor. A presença de Wang é vista como fundamental para consolidar a divisão de superinteligência da empresa, que pode definir os rumos futuros da tecnologia global.

Um plano de vida alinhado à tecnologia

Além do impacto profissional, Wang tem um estilo de vida e visão futurista alinhados à sua área de atuação.

Ele já declarou que pretende adiar decisões pessoais tradicionais, como ter filhos, até que avanços tecnológicos, como implantes cerebrais, estejam disponíveis para melhorar a qualidade de vida e o desempenho humano. Essa mentalidade reforça sua imagem de visionário, focado em transformar o futuro por meio da tecnologia.