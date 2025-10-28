Tarifaço eleva em até 300% preço dos kits de abóboras de Halloween

Os kits de escultura de abóboras, item tradicional do Halloween americano, ficaram até 300% mais caros neste ano devido às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos fabricados na China. Dados de varejo analisados pela consultoria DataWeave mostram que itens simples, antes vendidos por menos de US$ 2, agora ultrapassam os US$ 6 nas prateleiras.

Segundo a CNBC, importadores estão pagando taxas que equivalem a mais da metade do valor dos produtos. O impacto é sentido diretamente pelos consumidores, que enfrentam preços mais altos em plena temporada de festas — tendência que, segundo analistas, deve se estender até o Dia de Ação de Graças e o Natal.

Empresas pressionadas

Joe Ens, CEO da Signature Brands, dona da Pumpkin Masters, principal fabricante de kits de escultura de abóboras dos EUA, afirmou à CNBC que todos os produtos são feitos na China e que, com as novas tarifas, não há margem para absorver o custo dentro da cadeia de suprimentos.

Entre os produtos mais afetados está a luz estroboscópica Pumpkin Masters Xtreme, cujo preço saltou de US$ 1,62 em 2024 para US$ 6,99 em 2025, um aumento de 331%. Mesmo com descontos temporários oferecidos por redes como Kroger e Giant Eagle, o preço final ao consumidor continua pelo menos 100% superior ao do ano passado.

Impacto das tarifas

Segundo a reportagem da CNBC, as taxas atuais praticadas nos produtos típicos de Halloween, entre 58,1% e 59,6%, tornam inviável manter a produção local americana. A Signature Brands chegou a considerar a relocalização da fabricação de suas linhas Pumpkin Masters e Paas (de produtos de Páscoa), mas concluiu que os custos trabalhistas e de moldes injetáveis seriam mais altos em outros países.

Apesar das tarifas, o volume de importações de ferramentas de escultura permaneceu estável nos últimos três anos. No entanto, houve queda nas remessas de fantasias e decorações de Halloween, sinalizando um ajuste de estoques e cautela no consumo.

Inflação sazonal

A Federação Nacional do Varejo (NRF) estima que os gastos com o Halloween atinjam US$ 114 por pessoa neste ano, recorde impulsionado pela inflação. Os doces de Halloween subiram 10,8% em um ano, quase quatro vezes a inflação geral.