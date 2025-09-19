Nem as tarifas assustam: Halloween nos EUA deve bater recorde em gastos neste ano

Os gastos dos consumidores nos Estados Unidos com o Halloween devem atingir US$ 13,1 bilhões neste ano, de acordo com pesquisa da National Retail Federation (NRF) divulgada nesta quinta-feira, 18.

O montante representa um novo recorde, mesmo diante da pressão das tarifas de importação impostas pelo presidente Donald Trump e do custo de vida mais elevado, segundo informações da Bloomberg.

O levantamento, feito em parceria com a Prosper Insights & Analytics, aponta que 79% dos consumidores esperam preços mais altos devido às tarifas impostas sobre diversos produtos.

Ainda assim, o gasto médio por pessoa subiu para US$ 114,45, cerca de US$ 11 a mais que em 2024.

Doces lideram as compras

A principal categoria de consumo neste Halloween é a de doces, com previsão de movimentar US$ 3,9 bilhões.

Além disso, o levantamento aponta mudanças no perfil de compra: 42% dos gastos devem ocorrer em grandes redes de varejo, como Walmart, Target e Dollar Tree, uma fatia cinco pontos percentuais maior que a do ano passado.

Já as lojas especializadas em artigos de Halloween e os e-commerces devem concentrar quase um terço das vendas cada.