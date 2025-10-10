Mundo

Trump anuncia tarifa extra de 100% para produtos da China e veto a softwares

O presidente dos EUA justificou a medida como uma retaliação à "posição extraordinariamente agressiva" do país asiático

US President Donald Trump delivers remarks to the United Nations General Assembly at the UN headquarters in New York City on September 23, 2025. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

Paloma Lazzaro
Estagiária de jornalismo

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 18h01.

Última atualização em 10 de outubro de 2025 às 18h05.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira, 10, a imposição de tarifas de 100% à China sobre todos os seus produtos. A medida ainda precisa

Em seu perfil na rede social Truth, o presidente dos Estados Unidos afirma que, "a partir de 1º de novembro de 2025 (ou antes, dependendo de quaisquer ações ou mudanças adicionais tomadas pela China), os Estados Unidos da América imporão uma Tarifa de 100% sobre a China, além de qualquer Tarifa que eles estejam pagando atualmente."

Confira a tradução na íntegra:

Acaba de ser revelado que a China assumiu uma posição extraordinariamente agressiva em relação ao Comércio ao enviar uma carta extremamente hostil ao Mundo, declarando que iria, a partir de 1º de novembro de 2025, impor Controles de Exportação em larga escala sobre praticamente todos os produtos que fabrica, e alguns nem sequer fabricados por eles. Isso afeta TODOS os Países, sem exceção, e foi obviamente um plano elaborado por eles há anos. É absolutamente inédito no Comércio Internacional, e uma desgraça moral no trato com outras Nações.

Com base no fato de que a China assumiu esta posição sem precedentes, e falando apenas pelos E.U.A., e não por outras Nações que foram similarmente ameaçadas, a partir de 1º de novembro de 2025 (ou antes, dependendo de quaisquer ações ou mudanças adicionais tomadas pela China), os Estados Unidos da América imporão uma Tarifa de 100% sobre a China, além de qualquer Tarifa que eles estejam pagando atualmente. Também em 1º de novembro, imporemos Controles de Exportação sobre qualquer e todo software crítico.

É impossível acreditar que a China teria tomado tal ação, mas tomou, e o resto é História. Obrigado pela sua atenção a este assunto!

DONALD J. TRUMP

Matéria em atualização

