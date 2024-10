Outubro é marcado por uma das festas mais emblemáticas do mundo: o Halloween, também conhecido como o Dia das Bruxas, que é celebrado nesta quinta-feira, 31. Esta ocasião se destaca pela transformação dos espaços de convivência, que se enchem de decorações assustadoras, trajes inspirados em filmes de terror e crianças batendo de porta em porta em busca de doces.

Nos Estados Unidos, onde o Halloween é uma das tradições mais populares, cerca de 65% da população participa das celebrações, totalizando aproximadamente 210 milhões de pessoas. Essa festa movimentou cerca de 9 bilhões de dólares por ano entre 2017 e 2020, refletindo seu impacto no mercado. No Brasil, o Halloween também ganhou destaque, com eventos onde as fantasias são as principais atrações, unindo diversão e uma pitada de mistério.

Apesar de seu tom divertido, o Halloween cativa não apenas as crianças, mas também adolescentes e adultos. A utilização de elementos sobrenaturais confere um toque especial a festas de aniversário, eventos empresariais e atividades escolares.

Qual é a origem do Halloween?

Os historiadores apontam que a origem do Halloween se deu pela fusão de um festival celta com os valores do cristianismo, entre os séculos XIV e XVIII, durante a colonização das Ilhas Britânicas.

Chamado de "Samhaim", a festa marcava o fim do verão e possuía um significado místico. Os celtas acreditavam que, durante o festival, que acontecia anualmente em 1 de Novembro, a barreira do mundo dos mortos e dos vivos se quebrava, e as almas dos mortos do último ano poderiam vagar pela Terra.

No Samhain, as celebrações continham fogueiras com objetivo de manter os mortos longe dos vivos, além de muitos alimentos que serviam de homenagens e comemoração das colheitas realizadas pelo ano.

Embora os cristãos não vissem os costumes pagãos com bons olhos, eles contribuíram para a difusão dessas tradições na cultura popular. A Igreja Católica inicialmente celebrava o Dia de Todos os Santos em maio. No entanto, no século VIII, o papa Gregório III transferiu a data para 1º de novembro, oficializando-a, e a celebração passou a ocorrer nas Ilhas Britânicas em 31 de outubro, como uma forma de honrar os mortos.

A mistura dos costumes cristãos com as práticas pagãs levou a Igreja a absorver certas tradições que posteriormente foram consideradas sagradas. Entre essas práticas estava o uso de fogueiras, além da tradição de crianças visitando casas em busca de bolos chamados soul cakes (bolo das almas, em tradução livre), oferecidos em troca de orações pelos mortos.

Com o tempo, a festividade ganhou o nome de Halloween, uma designação mais moderna para o Dia de Todos os Santos, originada do termo All Hallows' Eve, que significa "véspera de Todos os Santos".

O Halloween nos Estados Unidos

Embora tenha se tornado extremamente popular nos Estados Unidos, o Halloween só foi introduzido no país por volta do século XIX.

A colonização britânica na América do Norte, que hoje compreende os Estados Unidos, começou no século XVII, com a predominância de imigrantes puritanos. Esses colonos, que se opunham à Igreja Católica e a várias práticas populares, inicialmente rejeitaram o Halloween.

No entanto, a celebração começou a ganhar espaço no Novo Mundo com a chegada de grandes contingentes de imigrantes irlandeses, embora tenha demorado até o início do século XX para se firmar na cultura norte-americana, principalmente entre as crianças, impulsionada pela influência do cinema e da mídia.

Hoje, o Halloween é uma das festas mais populares nos Estados Unidos, atraindo milhares de pessoas que participam da tradição de "doces ou travessuras", se vestem com fantasias assustadoras e promovem a interação entre crianças e adultos. A festividade também se tornou um importante estímulo para o comércio em diversos estados, refletindo sua ampla aceitação e celebração.

Dia do Saci: Halloween do jeitinho brasileiro

O Halloween tem ganhado força no Brasil e se tornou bastante popular. Geralmente, as comemorações são parecidas com as dos Estados Unidos, onde as pessoas se fantasiam de monstros como vampiros e zumbis e as crianças batem de porta em porta pedindo doces.

Apesar disso, algumas pessoas sentiram a importância de ressaltar a cultura brasileira nessas festividades. Em 2003, foi aprovada a Lei nº 2.762, proposta pelo deputado Aldo Rebelo, que determinou o dia 31 de outubro como o Dia do Saci, uma importante figura do folclore brasileiro.

As tradições e suas origens

Algumas das principais tradições do Halloween incluem o uso de fantasias, o costume de "gostosuras ou travessuras" e a decoração das casas com abóboras. Essas práticas eram tradições celtas e católicas que passaram por diversas transformações ao longo do tempo.

O gesto de pedir alimentos ou dinheiro no Dia de Todas as Almas, na Inglaterra, por exemplo, evoluiu para a tradição dos “doces ou travessuras”, refletindo uma nova abordagem mais voltada para a interação comunitária.

À medida que os anos avançaram, o caráter supersticioso do Halloween foi diminuindo. Máscaras e fantasias, que antes tinham o propósito de enganar espíritos, tornaram-se simples brincadeiras para pregar peças em vizinhos. Da mesma forma, a prática de deixar alimentos na porta, que originalmente visava afastar fantasmas, transformou-se em uma forma de promover a convivência entre os moradores da comunidade.