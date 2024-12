Startups do Norte e Nordeste ganham reforço com novo fundo de R$ 10 milhões

O mercado de startups no Norte e Nordeste do Brasil tem ganhado destaque nos últimos anos. Para além do já bem estruturado polo de inovação em Recife, novas regiões, como Belém (no Pará) e Fortaleza (no Ceará) também estão se tornando referência em tecnologia.

Embora ainda enfrentem desafios como a infraestrutura limitada e a dificuldade de atrair investidores, as regiões têm apresentado crescimento acelerado no número de startups, especialmente em setores como saúde, educação e varejo. Não à toa, essas regiões, historicamente fora do eixo tradicional de investimentos, agora atraem olhares atentos de fundos de venture capital.

Agora, uma nova iniciativa pretende impulsionar ainda mais esse cenário.

A Nexmuv, empresa de tecnologia sediada em São Paulo e pioneira no conceito de startup studio no Brasil, acaba de lançar o Nexmuv Ventures, fundo de venture capital com um aporte inicial de 10 milhões de reais.

Metade do valor será capital próprio da Nexmuv, enquanto a outra metade será captada junto a investidores nos próximos 12 meses. A gestora escolhida para conduzir o fundo é a Dealist, liderada por Rafael Ribeiro, ex-executivo da Bossa Nova Investimentos.

O que é um startup studio

Diferente de uma aceleradora ou incubadora, que trabalha com startups já em funcionamento, o modelo de startup studio cria negócios do zero.

Ele identifica uma ideia promissora, monta uma equipe – incluindo o CEO – e oferece suporte técnico, estratégico e financeiro para desenvolver a startup. Na prática, o modelo de startup studio funciona como uma “fábrica de startups” que reduz riscos e acelera o processo de entrada no mercado. Com isso, a startup nasce estruturada e preparada para operar rapidamente, muitas vezes em até 60 dias. Além do capital, o studio fornece desenvolvimento tecnológico, marketing e gestão financeira, permitindo que o empreendedor foque no produto e na validação do mercado.

“Não estamos apenas apostando em startups já existentes. Queremos moldar novas empresas com um alto nível de assertividade. Trazer o empreendedor para dentro do nosso estúdio é o que nos permite uma taxa de sucesso de cerca de 70%”, diz Carlos Perobelli, CEO da Nexmuv.

O The Garage, startup studio da empresa, já criou três startups que hoje ganham espaço no mercado: o PET.IA, para teleconsultas veterinárias; o MOC, focado em clínicas de saúde ocupacional; e a GISA, que utiliza inteligência artificial para otimizar e-commerces.

1 /9 (Fintech Celcoin recebeu aporte de 650 milhões, em rodada liderada pela Summit Partners, investidor global para ativos em fase de acelerado de crescimento)

2 /9 (Conta Simples, de cartões corporativos, capta R$ 200 milhões com fundo americano Base10 Partners)

3 /9 (Infleet, com tecnologia contra dorminhocos no trânsito, recebeu R$ 10 milhões, em rodada da Indicator Capital)

4 /9 (Fintech para geraão Z, NG.Cash captou R$ 65 milhões em rodada liderada pela Monashees)

5 /9 (Agtech de Piracicaba, Smartbreeder recebeu US$ 3 milhões em investimento da EcoEnterprises Fund)

6 /9 (Accountfy, que digitaliza a vida de CFOs, obteve US$ 6,5 mi com HDI e Red Ventures)

7 /9 (Sem caminhão vazio: a LogShare, startup de logística, recebeu R$ 12 milhões em rodada seed)

8 /9 (Incognia, de Recife, recebeu R$ 155 milhões e está avaliada em R$ 900 milhões)

9/9 (Inner AI, hub de criação de conteúdo, levantou R$ 12 milhões)

Por que investir no Norte e Nordeste

O Nordeste já é a terceira região do país em número de startups, e o Norte apresentou crescimento de 37% no último ano. Ainda assim, o acesso a capital é limitado. Para a Nexmuv, isso representa uma oportunidade única.

“O eixo Rio-São Paulo está saturado", diz Perobelli. "Todo mundo olha para as mesmas ideias. No Norte e Nordeste, vimos um mercado rico, com boas ideias e poucos investidores. Fizemos estudos que mostram que há muito espaço para crescer nessas regiões”.

Ele destaca cidades como Manaus, Recife, Fortaleza, Salvador e Maceió como polos estratégicos para captação.

“Nossa tese é clara: queremos explorar mercados ainda pouco atendidos, mas com enorme potencial de crescimento", diz. "Temos um bom relacionamento com iniciativas locais, o que fortalece nossa presença na região.”

Quais são as metas com o fundo

A Nexmuv Ventures pretende investir em 25 startups nos próximos anos, com valores entre 100.000 e 750.000 reais por empresa.

Cerca de 50% do fundo será dedicado ao modelo de startup studio, enquanto o restante será investido em startups que já estão em operação, mas precisam de capital para escalar.

Setores como saúde humana, saúde animal, varejo, logística e fintechs estão no foco do fundo.

“Esses mercados ainda têm muito espaço para crescer e atrair investidores", diz. "Fizemos uma análise detalhada com consultorias especializadas para garantir que estamos apostando nas áreas certas”.

Oportunidades e desafios no ecossistema

Apesar do crescimento, startups no Norte e Nordeste enfrentam desafios como infraestrutura limitada e dificuldade para reter talentos. Por outro lado, programas como o Startup Nordeste, do Sebrae, têm acelerado o desenvolvimento de empresas inovadoras.

“No Norte e Nordeste, vemos ideias criativas que resolvem problemas locais de forma inovadora", diz. "Queremos ajudar essas startups a crescerem e provarem que inovação não depende de estar no eixo Rio-São Paulo”.

Com planos para começar os investimentos já em março de 2025, a Nexmuv Ventures promete não apenas injetar capital, mas também atuar como parceira para startups que desejam conquistar mercados nacionais e internacionais.