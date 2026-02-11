Essa ferramenta de planejamento tributário por IA derrubou ações do setor financeiro nos EUA

Na terça-feira, o setor financeiro foi atingido por uma onda de desconfiança, com ações de grandes corretoras e empresas de serviços financeiros registrando quedas significativas. O motivo: o lançamento da Hazel, uma nova ferramenta de inteligência artificial da Altruist, que promete realizar planejamento tributário personalizado para clientes "em minutos". As ações de algumas das principais empresas do setor, negociadas nos Estados Unidos, não demoraram a reagir. Papéis de companhias como LPL Financial e Charlos Schwab chegaram a cair mais de 10%.

O temor que ronda o mercado não está diretamente relacionado aos serviços tributários em si, mas à possibilidade de que tecnologias de IA acessíveis e baratas possam substituir, no futuro, uma gama de serviços financeiros prestados por grandes empresas, impactando suas margens de lucro.

O Medo da Substituição por IA

Ao permitir que consultores financeiros criem estratégias tributárias complexas em tempo recorde, a Hazel acende um alerta sobre a substituição de mão de obra qualificada, particularmente no que diz respeito ao trabalho de consultores e contadores, áreas altamente dependentes de conhecimento técnico especializado.

Esse medo não é exclusivo do setor financeiro. No início do mês, o mercado de software também passou por uma onda de vendas quando a Anthropic lançou ferramentas de IA que poderiam automatizar o trabalho de advogados. A disrupção potencial provocada pela IA se estende, portanto, para além das fintechs, afetando até mesmo empresas de contabilidade e outros prestadores de serviços profissionais.

Impacto nas Empresas do Setor

Apesar das quedas, algumas empresas, como Interactive Brokers e Morgan Stanley, que focam mais no público institucional, registraram perdas menores, sugerindo que o impacto da IA nas corretoras voltadas para o varejo é mais forte. Já empresas de contabilidade como Intuit, dona do QuickBooks, também sofreram com a apreensão do mercado, com suas ações caindo cerca de 3%. Por outro lado, empresas como SAP SE e Xero, focadas no software contábil, mostraram leve valorização.

A IA também Chega ao Mercado de Seguros

Em paralelo, a OpenAI anunciou a integração de uma aplicação de IA ao ChatGPT, permitindo que usuários obtenham cotações de seguros diretamente na plataforma. Isso aumenta ainda mais a pressão sobre os segmentos financeiros, uma vez que as plataformas de IA estão cada vez mais oferecendo soluções alternativas para processos que antes demandavam a intervenção humana.

Mercado Tenso, mas Oportunidades à Vista

Embora o impacto tenha sido imediato e significativo, analistas acreditam que a queda pode representar uma oportunidade de compra, com o mercado já mostrando sinais de recuperação. Contudo, as perspectivas sobre o futuro das empresas de serviços financeiros seguem incertas, à medida que novas ferramentas de IA continuam a surgir e desafiar modelos de negócios tradicionais.