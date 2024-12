China lança plano para acelerar transformação digital de pequenas e médias empresas até 2027

China lança plano de ação para acelerar transformação digital de PME até 2027

Em 13 de dezembro de 2024, quatro departamentos do governo chinês, incluindo o Ministério da Indústria e Informatização, anunciaram o “Plano de Ação Especial para a Transformação Digital das Pequenas e Médias Empresas (2025-2027)”. O documento propõe uma abordagem estratégica e sistemática para promover a digitalização dessas empresas em todo o país, com o objetivo de modernizar o setor e impulsionar a inovação.

Objetivos do plano: digitalização e capacitação das PME

O plano busca integrar a transformação digital com a modernização de equipamentos, a implementação de projetos tecnológicos e a capacitação em inteligência artificial. Além disso, visa maximizar o uso de dados para aumentar a qualidade e eficiência dos serviços, além de lançar ações especiais de capacitação digital para as pequenas e médias empresas. A modernização tecnológica será um pilar fundamental para fortalecer a competitividade do setor.

Metas estratégicas até 2027: impacto nas PME

O plano estabelece metas específicas para o período até 2027. Uma das principais iniciativas é o desenvolvimento de cem cidades piloto, onde pequenas e médias empresas especializadas, refinadas, diferenciadas e inovadoras concluirão sua transformação digital.

Metas por nível e adoção de tecnologia

As pequenas e médias empresas piloto em nível provincial deverão alcançar o nível digital dois ou superior, enquanto as operações-chave dessas empresas no setor industrial deverão atingir uma taxa de digitalização de 75%.

A taxa de adoção de soluções baseadas na nuvem pelas pequenas e médias empresas deve ultrapassar os 40%.

Será criado um ecossistema digital que envolve a colaboração entre departamentos ministeriais e provinciais, além de integrar empresas de diferentes portes, adequando oferta e demanda em cenários estratégicos.

Promoção de modelos inovadores e replicáveis

Além disso, o plano busca criar modelos replicáveis de transformação digital, promovendo o desenvolvimento especializado, refinado e inovador das pequenas e médias empresas. Com isso, a China pretende fortalecer a base tecnológica e a competitividade do setor, criando um ambiente digital mais robusto para empresas de todos os portes.

