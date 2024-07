The Garage da Nexmuv lança mais uma startup de IA que impulsionará vendas online e no varejo

A desenvolvedora de softwares Nexmuv acaba de lançar a startup GISA (Growth Intelligent Sales) que utiliza Inteligência Artificial 100% SaaS (Software as a Service) para impulsionar vendas online e do varejo físico. É o segundo negócio gerado pelo The Garage, venture studio da Nexmuv que internaliza a criação de novas startups em série e simultaneamente.

O negócio chega para ajudar e-commerces e varejistas que precisam de agilidade para a tomada de decisão na ponta e, assim, melhorar o resultado no dia a dia.

“A GISA é uma solução para empresas que não querem esperar processos normalmente burocráticos e lentos da área de TI, que têm uma fila de prioridades na frente”, aponta Carlos Perobelli, CEO da Nexmuv.

Outra vantagem para os clientes é não se preocupar com a estrutura de operação e sustentação nem com atualizações e inovações necessárias para acompanhar as evoluções do mercado. “Damos imediatamente a ferramenta e a mantemos eternamente para o cliente”, completa o executivo.

Na prática, a GISA consolida mais de 20 ferramentas de IA disponíveis no mercado para atender às demandas específicas do varejo. Para isso, utiliza informações com base em bancos de dados tanto da própria empresa (cliente) quanto de informações disponíveis de seus concorrentes.

A startup atua com pacotes de R$ 599 por licença. A expectativa da Nexmuv é alcançar R$ 35,5 milhões em resultado anual nos próximos quatro anos. Hoje, a empresa tem 44 clientes e fatura R$ 80 milhões por ano.

“Nosso plano é focar inicialmente grandes empresas de e-commerce e do varejo para depois, com mais investimentos, pulverizar a ferramenta no mercado SMB”, adianta Perobelli.

A GISA já começa a atuar com três clientes na carteira – Sidewalk será a primeiro e-commerce. O primeiro faturamento está previsto já para agosto, com ganho de escala em setembro. A estimativa da empresa é conquistar 2% de um mercado estimado em mais de 2 milhões de e-commerce até 2028.

Na prática

A ferramenta também cria planos de ação e marketing para aumentar as vendas, reduzir cancelamentos, otimizar custos e aumentar a margem de lucro, oferecendo soluções personalizadas.

Para reduzir seu “churn” (perda de clientes), por exemplo, a empresa pode levantar em segundos todos os seus clientes que não compraram no último mês e criar estímulos de compra desenvolvendo um plano de marketing com descontos específicos de produtos que ele já compra normalmente, com base nos valores praticados pela concorrência e enviar o e-mail marketing para essa base com o objetivo de não deixar que esses clientes entrem na “zona vermelha”.

Outra aplicação da GISA é sugerir mudanças na vitrine com base na previsão do tempo do dia seguinte, além de recomendar o envio de e-mails marketing informando os clientes sobre descontos em novos produtos que serão expostos.

Além disso, a ferramenta pode analisar as respostas dos clientes em interações na internet e com a empresa, permitindo a criação de e-mails marketing personalizados de acordo com o estado emocional do cliente no momento.

Quem está de bom humor recebe material com um texto que reflete esse sentimento, um tom totalmente diferente daquele enviado a clientes que estejam de mal humor. É possível, inclusive, elaborar um texto que tente estimular quem está triste.

“Com a ferramenta, tiramos a responsabilidade da ‘sensibilidade’ de quem toma a decisão e tornamos o processo mais racional, mas ainda com emoção”, afirma o CEO da Nexmuv.

Personalizado

Perobelli garante que nenhuma estratégia ou plano é igual a outro, pois depende de quem está “fazendo as perguntas” à ferramenta. “Se a pergunta é certa, a resposta é certa, por isso é importante escolher bem quem vai operar a GISA e promover sua capacitação”, justifica.

O treinamento de quem vai operar a GISA é online e leva apenas 24 horas para ser realizado. Custa R$ 2,5 mil por pessoa e há treinamentos específicos por segmento (e-commerce e indústria varejista).

“Há informações que a IA traz de cara, mas o pulo do gato são as pessoas que utilizam a ferramenta na ponta e sabem fazer perguntas mais desafiadoras”, explica o executivo.

Ele cita o exemplo de um cliente que, por meio do software, descobriu um novo fornecedor ao buscar pela redução do custo do frete, que permitiu reduzir em 20% o custo do produto. “A GISA nasceu para ajudar as empresas a errar menos e ter mais produtividade, gerando resultado.”

Avatar da GISA: inteligência artificial 100% SaaS que impulsiona vendas online e do varejo em geral. (Nexmuv/Divulgação)

Criação acelerada

A implementação de APIs, que são mecanismos que permitem a comunicação entre softwares, para integrar os dados da empresa, é realizada de forma rápida. Esse processo dura aproximadamente 30 dias, contados a partir do fechamento do contrato até o início da operação. Caso o cliente utilize a plataforma Vtex, todo o procedimento é completado em apenas uma semana.

Essa agilidade só é possível porque a GISA foi gerada no The Garage, centro de inovação da Nexmuv que atua como uma “fábrica de startup” que entrega o produto pronto entre 60 e 120 dias e busca investidor para escalar o negócio.

A ideia pode vir de dentro da empresa e de fora (parceiros ou clientes). “O The Garage constrói a startup e, se ela der errado, adapta a solução ou a joga no lixo. Se a ideia der certo, parte em busca de investidor. A própria Nexmuv entra com até R$ 1 milhão em cada startup”, conta o CEO.

O The Garage desenvolve o MVP (Produto Viável Mínimo) em 15 dias e, em seguida, oferece a solução para players do mercado. A meta é desenvolver projetos de média complexidade em até 120 dias, finalizando com uma solução completamente montada e pronta para operação. Além disso, estratégias de marketing e vendas são implementadas para atrair investidores e garantir a continuidade dos projetos.

Em agosto, o centro de inovação da empresa iniciará uma nova rodada em busca de ideias. O Arena The Garage escolherá três novas apostas até novembro deste ano e iniciará o processo de construção das startups em janeiro de 2025. O objetivo é iniciar 2026 rodando pelo menos dez novas startups por ano.

“Nosso desafio é ter a menor taxa de erro nas startups. De dez tentativas, acertaremos sete”, afirma Perobelli, da Nexmuv. “Temos tranquilidade em afirmar essa taxa de acerto por trabalharmos como uma fábrica de startup com processos bem estruturados e experimentados.”