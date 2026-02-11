Economia

Macro em Pauta

Preço de apps como Uber e 99 cai 17,23% em janeiro após maior alta de 2025

No ano passado, o valor do serviço aumentou 56,08%, a maior variação da história

Uber e 99: preços recuaram no mês (Freepik)

Uber e 99: preços recuaram no mês (Freepik)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 11 de fevereiro de 2026 às 06h00.

Após ter sido o item com a maior alta no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2025, o transporte por aplicativos, como Uber e 99, registrou uma queda em janeiro.

Segundo dados da inflação divulgados na terça-feira, 10, os preços caíram 17,23% no período, após uma alta de 13,79% em dezembro.

No ano passado, o valor do serviço aumentou 56,08%, a maior variação da história. Economistas ouvidos pela EXAME na época explicaram essa alta devido à entrada da tarifa dinâmica na metodologia do IBGE, à alta demanda e aos custos operacionais dos motoristas.

Em janeiro, mês de férias, a demanda diminuiu, resultando em uma forte desaceleração nos preços do serviço nas principais capitais.

Segundo as plataformas, os preços aumentam quando há muitas solicitações de viagem e não há carros suficientes para atender à demanda. Quando há maior oferta de veículos, os preços apresentam valores reduzidos.

Em São Paulo, por exemplo, a queda foi de 17,18%, enquanto em Porto Alegre o recuo foi de 22,22%. A cidade com a menor redução foi Salvador, com apenas 10,99% de queda.

No mês, a inflação geral foi de 0,33%.

A queda nos preços dos transportes acompanhou a redução de outros itens da categoria, como a passagem aérea, que teve queda de 8,9%. Outro item que contribuiu para o resultado do mês foi a gasolina, com alta de 2,06%.

O que dizem as plataformas

Em nota, a Amobitec — associação que representa empresas como Uber e 99 — disse que os preços das corridas são influenciados por fatores como tempo, distância, demanda local e estratégias comerciais. As plataformas, segundo a entidade, buscam equilibrar os interesses de usuários e motoristas parceiros.

A Amobitec também questiona a metodologia usada pelo IBGE.

“Não há informações disponíveis sobre quantas e quais empresas são consideradas na pesquisa, tampouco a participação de cada uma no cálculo”, diz o comunicado enviado à EXAME.

Ainda assim, a associação afirma que o impacto do subitem transporte por aplicativo no IPCA foi de apenas 0,13 ponto percentual em 2025, menor do que itens como energia residencial (0,48 p.p.) e plano de saúde (0,26 p.p.).

Acompanhe tudo sobre:Uber99taxisPreçosInflaçãoIPCA

Mais de Economia

Inflação na Argentina acelera pelo 5º mês consecutivo e chega a 2,9%

'Trump e Lula estabeleceram uma boa relação', diz secretário do Tesouro dos EUA

IPCA: queda da energia elétrica evita inflação maior em janeiro

Haddad defende que a meta da inflação continue em 3%

Mais na Exame

Mundo

Suécia testa barcos 'voadores' que podem mudar transporte público

Esporte

Mirassol x Cruzeiro: onde assistir e horário do jogo pelo Brasileirão

Mercados

Essa ferramenta de planejamento tributário por IA derrubou ações do setor financeiro nos EUA

Mercado Imobiliário

Renda com aluguel de imóvel de luxo perde para o CDI e até a inflação