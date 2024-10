Startup Competition: South Summit Brazil abre inscrições; veja como participar

Nesta quinta-feira, 10, o South Summit Brazil abre as inscrições para a Startup Competition, iniciativa que reúne startups de diversas partes do mundo para apresentar novas soluções a uma rede de investidores e fundos de capital. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site oficial até o dia 20 de dezembro.

As startups inscritas passarão por uma seleção feita por um comitê especializado, que escolherá 50 finalistas. Essas finalistas apresentarão seus projetos em um pitch para investidores e concorrerão a prêmios em cinco categorias: "Destaque", "Mais Sustentável", "Mais Escalável", "Mais Inovadora" e "Melhor Time".

Criado em Madrid há 12 anos, o South Summit já movimentou mais de USD 14 bilhões em investimentos para startups ao longo de suas edições. Em 2024, a edição em Porto Alegre reuniu 55 países, 3 mil startups e 900 investidores.

Na edição anterior, o evento atraiu mais de 2 mil startups de 80 países, entre eles Estados Unidos, Alemanha, Arábia Saudita, México e Brasil. Startups de todas as regiões do Brasil participaram, representando estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Novidades

Em 2025, o Startup Program oferecerá um programa de desenvolvimento para todas as startups inscritas. Ele inclui sessões de pitch reverso com venture capital, encontros com investidores, mentorias especializadas e parcerias que oferecem descontos e outros benefícios. Além disso, as finalistas terão acesso a uma rede de contatos global e poderão realizar reuniões 1:1 com investidores e corporações.

O evento é coorganizado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e pela IE University.

