Google Cloud lança Startup Hub em São Paulo; veja como se inscrever

O Google Cloud, braço de serviços de computação em nuvem da Alphabet, anunciou a abertura do Google Cloud Startup Hub, um espaço temporário que funcionará de 09 de outubro a 13 de dezembro de 2024, no campus da empresa em São Paulo.

Os interessados já podem se inscrever para frequentar o hub através do site oficial. Localizado no terceiro andar do Google for Startups Campus, o espaço vai oferecer uma série de atividades voltadas para fundadores de startups e profissionais de tecnologia, como workshops, sessões técnicas e de mentoria individual com especialistas.

“O Brasil é um dos mercados estratégicos definidos pela companhia, o que reforça nosso compromisso de investimentos aqui”, disse Anderson Gaspar, Diretor de Vendas para o segmento de nativas digitais do Google Cloud. As startups que participarem também terão a oportunidade de interagir com outros líderes e investidores.

O novo hub surge como uma extensão do apoio que o Google for Startups já oferece no país. O programa Google for Startups Cloud dá acesso a créditos na nuvem, que podem chegar a US$ 350 mil em dois anos para startups de IA, além de suporte técnico e mentorias especializadas.

Como participar do Google Cloud Startup Hub?

Endereço: Rua Coronel Oscar Porto, 70 - Paraíso, São Paulo.

Horário: 9h às 17h (segunda a sexta).

Inscrições: através do site .