Mil investidores, 600 palestrantes e 50 países: o que esperar do South Summit Brazil 2024

Começa nesta quarta-feira, 20, e vai até sexta-feira, 22, a terceira edição do South Summit Brazil. O evento, criado na Espanha, já é considerado um dos mais importantes do Brasil para empreendedorismo, inovação e, principalmente, networking. Por aqui, acontece em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Mais precisamente, no Cais Mauá, uma região à beira do Guaíba que passou por um processo de revitalização para receber eventos -- principalmente este.

Na edição deste ano, por exemplo, são esperados cerca de 600 palestrantes e 1.000 investidores, que olham com atenção as novas startups do mercado. Aliás, contando as nacionalidades de startups, fundos de investimentos, empresas e palestrantes, haverá gente de 50 países diferentes.

Quem participa do South Summit Brazil 2024

Os painéis contarão com personalidades de diversas áreas, entre eles fundadores de unicórnios, gestores de fundos de investimento nacionais e internacionais, executivos de grandes empresas multinacionais, entre outros. Veja a lista com alguns entre os 600 nomes confirmados:

Guibert Englebienne, cofundador da Globant;

Guilherme Pinho Bonifácio, cofundador do iFood;

João Del Valle, CEO e cofundador do EBANX;

Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza;

Tarciana Medeiros, CEO do Banco do Brasil;

Cris Arcangeli, fundadora da Phytoervas, Phyta, PH - Arcangeli, Éh Cosméticos, e Beauty’in;

Guilherme Horn, CEO do WhatsApp;

“Demos um salto enorme no evento como um todo", afirma o presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf. "Temos um line-up de speakers com as principais vozes do planeta dentro da nossa área de atuação, realizamos intervenções significativas na infraestrutura do Cais Mauá, e temos a expectativa de que o público em 2024 será bem maior do que nas primeiras edições.".

Quais são as metas do South Summit Brazil

Para este ano, a organização do eveto espera que cerca de 24.000 pessoas passem pelo Cais Mauá ao longo dos três dias de evento. No ano passado, foram 22.000 participantes.

Como há previsão de chuva e de temperaturas elevadas, a comunicação do Summit nas redes sociais está bem direcionada: para quem passar pelos pavilhões nesta semana, muita água, capa de chuva e até repelente. Porto Alegre, assim como outras grandes cidades brasileiras, enfrenta uma escalada nos casos de dengue, transmitidos pelo mosquito Aedes aegypti.

Para comportar este aumento de visitantes, a estrutura no Cais Mauá foi ampliada de três para quatro armazéns, aumentando a área total para 38.000 metros quadrados, com um acréscimo de 158% nas áreas cobertas.

Também são aguardadas as presenças de 1.000 investidores e 140 fundos de investimento entre CVCs (Corporate Venture Capital), VCs (Venture Capital), e PE (Private Equity). Estes dados são superiores aos registrados na edição de 2023.

Como será a Startup Competion

Outra atração da programação é a Startup Competition. Neste ano, 2.050 startups de 81 países se inscreveram. As selecionadas foram 47, que chegam agora à fase final.

Durante o evento, estas startups apresentarão seus pitches para o público, além de acessarem uma rede exclusiva, com a possibilidade de reuniões com investidores e corporações. A competição premiará as cinco melhores nas categorias Destaque, Mais Inovadora, Mais Sustentável, Mais Escalável, e Melhor Time. Entre as finalistas estão 28 startups brasileiras e 19 do exterior, de 13 países: Estados Unidos, Alemanha, França, Espanha, Suécia, Luxemburgo, Israel, Singapura, Argentina, México, Chile, Uruguai e Colômbia.

Veja a lista das startups que estão na final da competição:

Categoria Enterprise

AlterVision (Brasil)

Carryt (Colômbia)

ebombo (México)

Evolution Intelligence Ltd. (Israel)

Frota 162 (Brasil)

Grão Direto (Brasil)

Growyx (Brasil)

Mavity (Estados Unidos)

Turivius Legal Intelligence (Brasil)

Zuna (Brasil0

Categoria Fintech

AmFi (Brasil)

amora (Brasil)

Bamboo DCM Platform (Brasil)

Cardda (Chile)

GYRA+ (Brasil)

InvestPlay (Brasil)

Palenca (Brasil)

Rekeep (Brasil)

Tymy (Singapura)

Categoria Health

Ainnova Tech (Estados Unidos)

Fiibo (Brasil)

Health ID (Brasil)

Mamotest (México)

masima: Macunaíma Soluções em Imagens Médicas LTDA (Brasil)

metaBIX Biotech (Uruguai)

Ostera (Brasil)

PhageLab (Chile)

ProBrain (Brasil)

SphereBio (Argentina)

SphereBio (Argentina) Yeda (Brasil)

Categoria Industry 5.0

COGTIVE S.A. (Brasil)

CROMAI (Brasil)

Evcom Data Analytics LTDA (Brasil)

IBBX (Brasil)

konker innovation ltda (Brasil)

MABE Bio (Brasil)

Warden Machinery (Luxemburgo)

Categoria Sustainability & ESG

B4Waste (Brasil)

Bio-Metallum (Argentina)

HeyCharge (Alemanha)

ignitia (Suécia)

Mitiga Solutions (Espanha)

MORFO (França)

NanoLife (Chile)

NIU NIU Resources Inc (México)

Prediza Information Technology Ltda (Brasil)

Protium Dynamics (Brasil)

O evento é correalizado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e IE University.