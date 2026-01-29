Brasil

Avião faz pouso de emergência em Ribeirão Preto após explosão de bateria portátil a bordo

Aeronave que seguia de Congonhas para Brasília aterrissou em segurança no interior de São Paulo

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 20h18.

Um avião da Latam, que seguia para Brasília, realizou um pouso de emergência em Ribeirão Preto, no interior paulista, na tarde desta quinta-feira, 29, após um problema envolvendo um carregador portátil, também conhecido como "power bank", pertencente a um passageiro.

O equipamento é uma bateria externa recarregável usada para carregar dispositivos móveis (smartphones, tablets, fones) sem precisar de uma tomada.

Segundo a companhia aérea, a aeronave pousou em total segurança e, após a adoção dos procedimentos necessários, o incidente foi resolvido. O voo seguiu viagem para a capital federal às 18h30.

Em nota, a Latam informou que o voo LA3581 precisou ser alternado devido ao ocorrido a bordo.

A empresa destacou ainda que todos os tripulantes são treinados para lidar com esse tipo de situação e que adota rigorosamente medidas técnicas e operacionais para garantir a segurança de passageiros e funcionários.

