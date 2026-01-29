Avião faz pouso de emergência em Ribeirão Preto após explosão de bateria portátil a bordo

Um avião da Latam, que seguia para Brasília, realizou um pouso de emergência em Ribeirão Preto, no interior paulista, na tarde desta quinta-feira, 29, após um problema envolvendo um carregador portátil, também conhecido como "power bank", pertencente a um passageiro.

O equipamento é uma bateria externa recarregável usada para carregar dispositivos móveis (smartphones, tablets, fones) sem precisar de uma tomada.

Segundo a companhia aérea, a aeronave pousou em total segurança e, após a adoção dos procedimentos necessários, o incidente foi resolvido. O voo seguiu viagem para a capital federal às 18h30.

Em nota, a Latam informou que o voo LA3581 precisou ser alternado devido ao ocorrido a bordo.

A empresa destacou ainda que todos os tripulantes são treinados para lidar com esse tipo de situação e que adota rigorosamente medidas técnicas e operacionais para garantir a segurança de passageiros e funcionários.