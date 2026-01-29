Com risco milionário, ele transformou uma ideia desacreditada em venda de US$ 200 milhões

Lançar um produto alimentar com preço quase três vezes superior à média de mercado parecia insano para analistas e especialistas da indústria.

Mas o fundador da Primal Kitchen, Mark Sisson, ignorou as previsões e seguiu um plano claro: construir o melhor produto possível, independente do custo, e usar sua audiência para testar a viabilidade comercial. Três anos depois, em 2018, vendeu a empresa para a Kraft Heinz por US$ 200 milhões.

A trajetória da Primal Kitchen é um case notável de como decisões financeiras estratégicas — e arriscadas — podem resultar em alto retorno, mesmo em um setor altamente competitivo como o de alimentos e bebidas.

O mais impressionante? Sisson não buscou capital de risco. Ele lançou a empresa com capital próprio e um empréstimo empresarial que chegou a US$ 9 milhões, garantido pessoalmente, ou seja, ele seria o responsável direto se o negócio falhasse. As informações são da CNBC Make It.

Financiamento com alto risco pessoal e controle total

Com experiência prévia em vendas de suplementos, uma operação que gerava entre US$ 2 e 3 milhões por ano, segundo o próprio Sisson, ele separou US$ 2 milhões para pesquisa, desenvolvimento e produção dos primeiros lotes de maionese feita com óleo de abacate, sem ingredientes processados.

Ao perceber que a demanda era maior do que o capital disponível, recorreu a uma linha de crédito bancária que chegou a US$ 9 milhões, sempre com ele como fiador. Essa estrutura de financiamento, apesar de arriscada, permitiu que Sisson e sua sócia Morgan Zanotti mantivessem 95% de participação na empresa até a venda, os outros 5% estavam com familiares e amigos próximos.

Para profissionais e executivos de Finanças Corporativas, trata-se de uma estratégia ousada, mas altamente eficiente em termos de controle acionário e preservação de equity, dois dos pilares de qualquer estrutura de capital inteligente em negócios emergentes.

Crescimento rápido com base em produto, marca e canal

Lançada em 2015, a Primal Kitchen faturou US$ 1,5 milhão no primeiro ano e saltou para US$ 13 milhões em 2016, quando entrou em grandes redes como a Publix. Em 2018, ano da aquisição pela Kraft Heinz, a empresa já gerava US$ 50 milhões em receita anual.

A base de clientes foi construída em torno do blog de Sisson, o “Mark’s Daily Apple”, com audiência mensal de 3,5 milhões de leitores — o que reduziu drasticamente os custos de aquisição de cliente (CAC) e acelerou o ciclo de tração da marca.

Esse movimento revela uma lógica fundamental em finanças corporativas: usar ativos pré-existentes (como marca pessoal ou canais próprios) como capital intangível para escalar negócios, reduzindo a dependência de grandes aportes iniciais e preservando controle estratégico.

De experimento de nicho a player em mercado de US$ 250 milhões

Hoje, a Primal Kitchen continua como marca independente dentro do portfólio da Kraft Heinz e gerou US$ 250 milhões em vendas no último ano, segundo a empresa. O negócio que começou com um produto experimental e uma campanha digital baseada no hashtag #HoldTheCanola, se transformou em referência no mercado de produtos saudáveis.

O mercado global de alimentos voltados para a dieta paleo era estimado em US$ 12,6 bilhões em 2024, com projeções de crescimento para quase US$ 20 bilhões até o fim da década, de acordo com a consultoria IMARC Group.

