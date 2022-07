Saiba quem é a executiva mais rica dos EUA com patrimônio de US$ 11,6 bilhões

Diane Hendricks foi eleita a executiva mais rica dos Estados Unidos pela quinta vez consecutiva. A lista da Forbes reúne as empreendedoras, executivas e artistas mais bem-sucedidas do país.

Hendricks não herdou sua fortuna de US$ 11,6 bilhões de celebridades ou de líderes políticos. Ela passou a infância em uma fazenda de gado leiteiro no estado de Wisconsin.

Em 1982, Hendricks criou com seu marido a ABC Supply, uma das maiores distribuidores atacadistas de coberturas, revestimentos e janelas dos Estados Unidos. Após a morte do marido em 2007, ela se tronou a presidente e liderou as duas maiores aquisições da empresa.

Hendricks engravidou aos 17 anos e teve que terminar o ensino médio na fazenda administrada por seus pais. Aos 21 anos, ela pediu o divórcio e, como mãe solteira, trabalhou em alguns escritórios.

“A maternidade foi um desafio, mas me fez crescer muito rápido”, disse Hendricks. “Isso não me impediu de querer alcançar meu sonho. Na verdade, acho que fiquei ainda mais focado no que queria alcançar.”

Na década de 1970, ela conheceu e se casou com o empreiteiro Ken Hendricks. Juntos, eles criaram a ABC Supply em Beloit, Wisconsin.

Em 1994, a empresa tinha 100 unidades. Quatro anos depois, a empresa arrecadou mais de US$ 1 bilhão em receita anual pela primeira vez.

Desde a morte do marido em 2007, Hendricks lidera a ABC Supply. Ela estava no comando da empresa durante as duas maiores aquisições de sua história: a rival Bradco em 2010 e a distribuidora de materiais de construção L&W Supply em 2016.

Atualmente, a ABC Supply possui mais de 800 unidades e é a 23ª maior empresa privada do país com receita de US$ 15 bilhões em 2021.

Hendricks ainda mora em Beloit, cidade com menos de 37.000 habitantes. De acordo com a Fobes, ela gastou milhões de dólares em desenvolvimento econômico local, reconstruindo quarteirões inteiros da cidadee trazendo vários novos negócios para o estado.

Em 2017, Hendricks abriu um centro de carreira local, no qual organiza workshops para ensinar habilidades de ensino fundamental e médio, como codificação e construção.

