Magnata indiano foi quem mais ganhou dinheiro no mundo em 2022: US$ 31 bi

O indiano Gautam Adani foi o bilionário que mais ganhou dinheiro em 2022 até agora. Desde o início do ano, sua fortuna teve um incremento de nada menos que US$ 31 bilhões, de acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg.

Segundo o ranking, Adani tem hoje um patrimônio de US$ 108 bilhões, e é a 6ª pessoa mais rica do mundo. Ele chegou ao quinto lugar alguns dias atrás, ultrapassando o magnata Warren Buffett, mas o dono da Berkshire Hathaway já recuperou o posto e tem hoje uma fortuna de US$ 113 bilhões, de acordo com o ranking da Bloomberg em tempo real.

VEJA TAMBÉM:

O mexicano que acumulou US$ 81 bi e ficou mais rico que Zuckerberg

Quem é o francês que ganhou US$ 82 bilhões em 2 anos

Adani atua nos setores de infraestrutura, commodities, energia e construção civil na Índia. Ele controla o porto Mundra, o maior do país, localizado na região de Gujarat. Também é dono de uma controversa mina de carvão na Austrália.

Em 2020, o bilionário adquiriu o controle do Aeroporto Internacional de Mumbai, o segundo maior da Índia, transformando-se o maior operador de aeroportos do país.

O foco do bilionário agora é a produção de energia sustentável. Ele anunciou que investirá US$ 70 bilhões em projetos de energia renovável.

Adani multiplicou sua fortuna nos anos de pandemia. Foi de US$ 8,9 bilhões em 2020 para os atuais US$ 108 bilhões.

A disparada em seu patrimônio se deve à estratégia agressiva do empresário, que foi às compras no período de pandemia. Além da participação de 74% no aeroporto de Mumbai, Adani adquiriu a unidade de energia renovável do Softbank na Índia, por US$ 3,5 bilhões.

Já esse ano, o bilionário fechou acordo para comprar a empresa de serviços marítimos Ocean Sparkle, por US$ 220 milhões.