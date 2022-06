Mulheres mais ricas do mundo: saiba quem são e de onde vem a fortuna

No ranking das pessoas mais ricas do planeta, apenas 327 de 2.668 bilionários são mulheres, segundo a Forbes. A mulher mais rica do mundo tem um terço da fortuna de US$ 218 bilhões de Elon Musk, mas supera o patrimônio de US$ 71 bilhões de Mark Zuckerberg, fundador da Meta. Ao todo, o grupo de mulheres mais ricas do mundo soma um patrimônio de US$ 1,56 trilhão. A maioria delas, cerca de 226, herdaram sua riqueza.

Celebridades como Rihanna e Kim Kardashian entraram recentemente para o clube dos bilionários, mas não estão entre as maiores fortunas do mundo. Conheça as cinco mulheres mais ricas do mundo em 2022:

5º Jacqueline Mars

Patrimônio líquido: US$ 32,6 bilhões ( R$159,9 bilhões)

Fonte de riqueza: Mars Incorporated

A Mars Incorporated foi fundada pelo avô de Jacqueline Mars, Frank C. Mars, em 1911, empresa de confeitaria e alimentos para animais de estimação por trás de M&Ms e ração para cães Pedigree tornou.

Jacqueline Mars trabalhou na empresa por quase 20 anos entre 1982 e 2001. Além de seu trabalho no conselho da empresa, ela é dona de uma fazenda de cavalos na Virgínia, nos Estados Unidos.

4º MacKenzie Scott

Patrimônio líquido: US$ 43,6 bilhões (R$ 213,9 bilhões)

Fonte da riqueza: Amazon

A ex-mulher do fundador da Amazon, Jeff Bezos, doou mais de US$ 12,5 bilhões para mais de 1.253 organizações nos últimos dois anos após se separar do ex-homem mais rico do planeta em 2019, segundo a Bloomberg.

No entanto, ela ainda continua sendo uma das mulheres mais ricas do planeta. Scott recebeu US$ 38 bilhões da fortuna dela e US$ 137 bilhões de Bezos no acordo de divórcio. Ela também recebeu um quarto das ações da Amazon na divisão, mas prometeu doar grande parte de sua riqueza crescente. Sua doação mais recente foi de US$ 122 milhões para a instituição de caridade americana Big Brothers Big Sisters.

3º Alice Walton

-Patrimônio líquido: US$ 59,2 bilhões (R$ 290,4 bilhões)

Fonte da riqueza: Walmart

A filha do fundador do Walmart, Sam Walton, foi a mulher mais rica do mundo em 2020. Aos 72 anos, ela e seus irmãos têm uma participação de 50% na empresa. Walton está entre as mulheres mais ricas do mundo há mais de 10 anos. Atualmente, ela é a presidente do Crystal Bridges Museum of American Art da Walton Family Foundation.

2º Julia Koch: US$ 63,4 bilhões

Patrimônio líquido: US$ 63,4 bilhões (R$ 311 bilhões)

Fonte da riqueza: Koch Industries

Julia Koch, 60 anos, e seus três filhos possuem uma participação de 42% na Koch Industries, fundada por seu falecido marido David Koch. Filantropo e doador político conservador, David Koch ficou no comando da empresa de US$ 100 bilhões até 2018, quando se aposentou. Em 2019, quando faleceu, seu patrimônio líquido era estimado em US$ 50,5 bilhões.

A socialite de Nova York faz parte dos círculos da elite e fez sua estreia como presidente do Met Gala em 1997, mesmo ano em que a fundação de seu marido patrocinou o evento.

1º Françoise Bettencourt Meyers

Patrimônio líquido: US$ 74,8 bilhões (R$ 367 bilhões)

Fonte da riqueza: L’Oréal

Bettencourt Meyers atua no conselho da L'Oreal desde 1997 e sua família possui 33% da L’Oréal. Em 2018, sua mãe, Liliane Bettencourt era a mulher mais rica do mundo. Com a morte da neta do fundador da gigante da beleza francesa L'Oreal, Bettencourt Meyers passou a encabeçar a lista de mulheres mais ricas do mundo.

