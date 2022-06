Quem são os 5 maiores Bilionários da China?

A China é a segunda maior economia do mundo em Produto Interno Bruto (PIB) nominal. Com uma economia crescente, é normal que tenhamos diversos empresários de destaque no mercado mundial.

A China possui 73 bilionários dentre os 500 maiores do mundo, de acordo com a Bloomberg, sendo o segundo país com mais representantes apenas depois dos Estados Unidos, que possui 174 na lista. Dentre os 50 maiores bilionários, 5 são chineses.

Conheça os 5 maiores bilionários da China:

1º lugar: Zhong Shanshan

Shanshan é o fundador e presidente da Nongfu Spring, empresa de água engarrafada com sede na cidade de Hangzhou. A companhia foi teve receita de 29,7 bilhões de Yuan (US$ 4,6 bilhões) no ano de 2021, primeiro ano completo após ter realizado sua oferta pública na bolsa de Hong Kong em 2020. Ocupando o 15º lugar da lista dos maiores bilionários do mundo, Zhong não apenas possui sua riqueza em ativos da Nongfu, o empresário também é o sócio majoritário da Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise, empresa que fabrica vacinas e testes farmacêuticos.

Idade: 67

67 Patrimônio: US$ 67 Bilhões

US$ 67 Bilhões Empresa: Nongfu Spring

Nongfu Spring Indústria: Bebidas

Bebidas Fundação: 1996

1996 IPO: 2020

2º lugar: Zhang Yiming

Yiming é o fundador da ByteDance, grupo de mídia dona do aplicativo de vídeos TikTok. A empresa com sede em Pequim também é dona de uma rede de notícias chamada Toutiao. A ByteDance registrou mais de 1 bilhão de usuários em todo o mundo e foi considerada a startup mais valiosa do mundo, com valuation de U$ 178 bilhões de acordo com o Softbank Group em dezembro de 2020. Zhang ocupa a posição de número 26 no ranking mundial de bilionários.

Idade: 39

39 Patrimônio: US$ 44,5 Bilhões

US$ 44,5 Bilhões Empresa: ByteDance

ByteDance Indústria: Tecnologia

Tecnologia Fundação: 2012

2012 IPO: Ainda não realizado

3º lugar: Ma Huateng

Huateng é o co-fundador e CEO da Tencent Holdings, gigante da tecnologia responsável por aplicativos como o WeChat, que conta com serviços de mensagem, jogos mobile e pagamentos que conta com 1.3 bilhões de usuários. A empresa tem sede na cidade de Shenzhen e registrou uma receita de 560 bilhões de yuan (US$ 86,8 bilhões). O empresário, além de possuir 7,4% da empresa que co-fundou, também possui aproximadamente U$ 150 milhões em imóveis na cidade de Hong Kong, o que ajuda a compor seu patrimônio, o posicionando em 29º lugar no ranking geral.

Idade: 50

50 Patrimônio: US$ 39 Bilhões

US$ 39 Bilhões Empresa: Tencent Holdings

Tencent Holdings Indústria: Tecnologia

Tecnologia Fundação: 1998

1998 IPO: 2004

4º lugar: Jack Ma

Ma é o fundados do Alibaba Group, a maior empresa de e-commerce da China. A empresa tem sede na cidade de Hangzhou e é responsável não apenas pelo site de compras Taobao, mas também pela Tmall, uma empresa que presta serviços para comerciantes que querem vender na internet. O grupo teve receita total de 717 bilhões de yuan (US$ 105 bilhões) de março de 2020 até março de 2021. Ma não apenas possui 3,9% do Alibaba Group, mas também possui 9.9% do Ant Group, empresa de serviços de pagamentos, o que o posiciona como o 33º maior bilionário do mundo. O Alibaba Group é conhecido por ter realizado dois IPOs. O primeiro foi em 2007 e o segundo, em 2014, após a saída de Ma como CEO do grupo.

Idade: 57

57 Patrimônio: US$ 36 Bilhões

US$ 36 Bilhões Empresa: Alibaba Group

Alibaba Group Indústria: Tecnologia

Tecnologia Fundação: 1999

1999 IPO: 2014

5º lugar: William Ding

Ding é o CEO e sócio majoritário da NetEase, empresa que entrega serviços de internet no país. A empresa tem sede em Pequim e é conhecida por ser responsável pela inserção de grandes jogos ocidentais dentro do país, como Overwatch, World of Warcraft e Starcraft II. O serviço de e-mails da empresa possui 595 milhões de usuários e registrou uma receita de 73,4 bilhões de yuan (US$ 10,7 bilhões) em 2020. A maior parte de sua fortuna advém da sua parte na NetEase, que totaliza 42% da empresa, o que coloca Ding como o 37º maior bilionário no ranking mundial.

Idade: 50

50 Patrimônio: US$ 33,1 Bilhões

US$ 33,1 Bilhões Empresa: NetEase

NetEase Indústria: Tecnologia

Tecnologia Fundação: 1997

1997 IPO: 2000

