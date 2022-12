Colapso na Tesla: empresa de Musk perdeu US$ 720 bilhões em valor de mercado

(Bloomberg) Os acionistas da Tesla já viram cerca de US$ 720 bilhões em valor de mercado evaporarem neste ano. O colapso está entre os maiores contribuintes para o declínio do principal índice de ações americano, o S&P 500, neste ano, logo atrás das quedas de Amazon, Microsoft e Apple.

No caso da da montadora de carros elétricos de Elon Musk, o tombo das ações ganhou novo impulso nesta terça-feira, 27, na mais longa sequência de perdas desde 2018, com relatos de um plano para suspender a produção em sua fábrica na China.

As ações da Tesla afundaram 11%, para US$ 109,10, a maior perda desde abril e a sétima sessão consecutiva de baixa. No ano, a queda é de 69%.

O valor de mercado da montadora encolheu para cerca de US$ 345 bilhões, abaixo de Walmart, JPMorgan e Nvidia. Com isso, o papel não está mais entre os 10 mais valiosos do índice S&P 500.

A notícia de produção reduzida em Xangai intensifica as preocupações de que a demanda pelos carros da montadora está diminuindo, depois que ela ofereceu aos consumidores nos EUA um desconto de US$ 7.500 em seus dois modelos mais vendidos.

A estimativa de crescimento de receita da Tesla “ainda é incrível, mas não tão incrível para uma avaliação de mercado de US$ 385 bilhões”, disse Craig Irwin, analista da Roth Capital Partners, se referindo ao valor de mercado da empresa no final da semana passada.

Os analistas, em média, esperam que a receita da Tesla cresça 54% em 2022 e 37% em 2023, segundo estimativas compiladas pela Bloomberg.

Mas a ação cai com a aquisição do Twitter por Musk, nervosismo dos investidores em relação às chamada ações de crescimento e preocupações de que inflação e juros altos diminuam o entusiasmo dos consumidores por veículos elétricos.

“Nossa percepção é que a participação de mercado da empresa atingiu o pico, e as preocupações sobre sua dependência excessiva da China para obter lucros e o fechamento da fábrica estão pesando sobre a ação”, disse Jeffrey Osborne, analista da Cowen.

A Tesla “parece ter esgotado sua carteira de pedidos, pois está recorrendo a promoções para vender carros e os prazos de entrega são de 1 a 2 semanas na maior parte do mundo”.