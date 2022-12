Elon Musk, Zuckerberg: veja os bilionários que mais perderam dinheiro em 2022

Esperado para ser o ano da retomada global, 2022 termina com gosto amargo até para alguns dos principais bilionários no mundo que viram as suas fortunas diminuírem em algumas dezenas de bilhões.

No acumulado do ano até o dia 16 de dezembro, segundo dados do índice de bilionários da Bloomberg, os cinco empreendedores que mais tiveram perdas em patrimônios registraram quedas superiores 40 bilhões de dólares. A flutuação nos valores fez com que Elon Musk perdesse a primeira posição com o homem mais rico do mundo e Changpeng Zhao, da corretora de criptomoedas Binance, caísse da 11ª para a 145ª posição no ranking.

Veja quem são os bilionários e quanto perderam:

Elon Musk – fortuna US$ 161 bilhões

Fundador de empresas como Tesla e SpaceX, Elon Musk perdeu mais de US$ 110 bilhões ao longo de 2022. Em parte, resultado do cenário mundial mais desafiador com guerra na Ucrânia e o temor de recessão generalizada, o que contribuiu para a queda das ações da Tesla. E outra fatia muito importante nesta queda foi a compra do Twitter, decisão que envolveu muitas idas e vindas e polêmicas.

Quando concluiu o negócio, Musk vendeu volumes expressivos de suas ações da Tesla para honrar os novos compromissos. O fato gerou desconfianças em muitos acionistas da fabricante de carros que, em ato seguinte, começaram a vender as suas próprias ações. Consequência: desde o início do ano, as ações despencaram mais de 100%.

A queda na fortuna levou o executivo a perder o posto de homem mais rico do mundo, título que mantinha desde janeiro de 2021, de acordo com cálculos da Bloomberg Billionaires Index. O anúncio foi feito meses após a Tesla se tornar a montadora mais valiosa do mundo em julho de 2020, conquista que gerou alta expressiva no patrimônio do executivo.

Changpeng Zhao - Fortuna de US$ 13,5 bilhões

Conhecido como o homem mais rico do mercado de criptomoedas, Zhao, fundador da Binance, a maior corretora de cripto do mundo, perdeu US$ 82,4 bilhões ao longo de 2020. Os recursos diminuíram seguindo o cenário econômico mais crítico que afetou todo o mercado de renda variável.

Além disso, após a falência da corretora FTX, revelando uma série de medidas polêmicas e possivelmente fraudulentas do então CEO Sam Bankman-Fried, os investidores correram para fazer saques em outras corretores, com o receio de contaminação do mercado e de crise no universo cripto. A movimento de retirada também impactou as finanças de CZ, como o executivo é conhecido. Ele caiu da 11ª em janeiro para a 145ª posição entre os mais ricos.

Mark Zuckerberg – Fortuna de US$44,2 bilhões

Mark Zuckerberg, o fundador da Meta - dona das redes Facebook, Instagram e do app de mensageria WhatsApp -, viu a sua fortuna encolher mais de 81,3 bilhões de dólares, de acordo com o levantamento. O resultado acompanha a queda das ações da Meta, acumulando cerca de 50% de prejuízo desde o começo do ano.

Os números têm sido impactados pela desaceleração de crescimento da companhia. Os dados do segundo trimestre apresentaram queda de 36% no lucro líquido na comparação anual e no terceiro tri de 52%, ao passo que os custos e despesas subiram. Em novembro, a empresa anunciou a demissão de 11 mil funcionários.

Atualmente, o executivo ocupa o 25ª lugar entre os maiores bilionários.

Jeff Bezos – Fortuna US$112 bilhões

Outro ex-homem mais rico do mundo teve as economias reduzidas, Jeff Bezos, fundador da Amazon e da Blue Origin. A perda chega a US$ 80,7 bilhões refletindo os números mais fracos da Amazon, de onde vem a maior parte da sua fortuna. Desde o começo do ano, as ações da gigante do varejo retrocederam 44%.

Ao longo de 2022, ele também perdeu uma posição entre os homes mais rico do mundo e está em quarto lugar. A terceira foi ocupada por Gautam Adani, empresário indiano que fundou em 1988 um conglomerado com atuação diversificada em transporte, logística e desenvolvimento de infraestrutura.

Larry Page – Fortuna US$ 85,1 bilhões

Co-fundador do Google ao lado de Sergey Brin, Larry Page saiu da lista de "centibilionários" - bilionários com fortuna acima dos 100 bilhões de dólares - na qual tinha entrado em 2021. Em 2022, a sua fortuna foi reduzida em US$ 43,3 bilhões.

O declínio é atribuído à queda nas ações da Alphabet, holding fundada em 2015 para controlar o Google e outras empresas subsidiárias como o YouTube. Ao longo do ano, acumulam retração em torno de 50%, como resultado de balanços financeiros mais fracos.

No terceito trimestre deste ano, a receita do gigante de tecnologia foi de US$ 69,09 bilhões, alta de 6,11% na comparação com o mesmo intervalo de tempo de 2021. Esse foi o período mais fraco para o crescimento da receita da Alphabet desde 2013, excluindo o período do começo da pandemia. O lucro líquido caiu 26,54%.

