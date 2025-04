Gigante dos EUA, PayPal mira expansão entre pequenas empresas no Brasil

O PayPal, multinacional americana de pagamentos digitais, avança com novos planos para o mercado brasileiro em 2025. A empresa lançou no país o PayPal Complete Payments (PPCP), uma solução voltada para pequenas e médias empresas (PMEs), com integração a e-commerce, redes sociais, QR codes e links de pagamento.

A iniciativa reflete a estratégia global da companhia de ampliar sua presença entre negócios menores e diversificar suas fontes de receita. Segundo Brunno Saura, diretor-geral de vendas do PayPal Brasil, o objetivo é oferecer "tecnologia de ponta para PMEs, mas de forma simplificada e acessível".

O PPCP já havia sido implementado em mercados como China e Reino Unido e chega adaptado às características do Brasil, como o parcelamento em múltiplas vezes sem juros, prática comum no comércio eletrônico nacional.

Além de simplificar processos, a nova solução integra mecanismos de segurança antifraude em tempo real, aspecto sensível para as operações no país.

Embora o PayPal aposte em uma integração completa de serviços para PMEs, a empresa reconhece que seu sucesso no país dependerá da capacidade de adaptar suas tecnologias globais ao mercado local.

"Brasil é Brasil, não é resto do mundo", afirma Saura. Segundo ele, o desafio é alinhar práticas consolidadas internacionalmente às particularidades do consumidor brasileiro, como a cultura do parcelamento e a alta expectativa por segurança nas transações​.

País das fintechs desafia expansão do PayPal

O movimento de expansão ocorre em um dos ambientes mais competitivos do mundo para meios de pagamento. O Brasil concentra 58,7% das fintechs da América Latina, segundo levantamento do Distrito, com aproximadamente 1.592 startups financeiras ativas.

Entre os principais obstáculos, destaca-se o Pix, sistema de pagamentos instantâneos criado pelo Banco Central, que superou cartões de crédito e débito em volume de transações. Soluções como Pix Automático e integração com dispositivos IoT, internet das coisas, tornaram o sistema ainda mais popular em 2025.

O Mercado Pago, braço financeiro do Mercado Livre, e o Nubank, que atua com crédito pessoal e soluções bancárias digitais, também pressionam o PayPal. Ambos oferecem serviços que se alinham aos hábitos de consumo brasileiros, como o parcelamento e a alta digitalização da jornada de compra.

Segundo dados mais recentes, o PayPal conta com uma base de 3 milhões de usuários brasileiros. A expectativa da empresa é crescer neste mercado, ampliando o foco em pequenas e médias companhias, sem abandonar o atendimento a grandes contas.