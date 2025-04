Pix Parcelado e Pix em garantia: conheça novas funcionalidades e datas de lançamento

Na última semana, o Banco Central realizou um evento que reuniu representantes de instituições financeiras e parceiros do sistema de pagamentos para discutir novos recursos e melhorias. Veja abaixo

Essa será a nova funcionalidade do Pix, que deverá estar disponível para a população e para os lojistas a partir de setembro de 2025. Ela possibilitará a tomada de crédito pelo usuário pagador para permitir o parcelamento de uma t ransação Pix . Quem estiver recebendo terá acesso a todo o valor instantaneamente, mas quem estiver pagando poderá parcelá-lo. O Pix Parcelado poderá ser usado para qualquer tipo de transação Pix, inclusive para transferências.

esperado que o Pix em garantia esteja disponível somente em 2026

Será uma solução que permitirá que os recebíveis futuros de Pix sejam usados como garantia em operações de crédito. O objetivo é baratear o crédito ofertado para as empresas, principalmente para aquelas cujo uso do Pix é mais relevante. A solução é voltada para estabelecimentos comerciais e empresas – não trazendo nenhuma mudança na forma como as pessoas físicas utilizam o Pix. Ainda em desenvolvimento pelo BC, épor ser uma infraestrutura mais complexa.