Estratégia do Mercado Pago para 2025 começa no Carnaval

Assim como para a maioria dos brasileiros, o Mercado Pago está se planejando para o Carnaval há algum tempo. O valor investido em marketing pelo banco digital do Mercado Livre na festa neste ano será 20% maior em relação à quantia investida no ano passado. As ações englobam patrocínio, promoções, ativações e mídia.

Este é o segundo ano consecutivo que o banco patrocina o Carnaval de Rua de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador. O objetivo é levar os serviços financeiros tanto para usuários do banco digital, como para empreendedores — representados pelos ambulantes credenciados.

A decisão de aumentar ainda mais o investimento veio após um bom resultado em 2024, que foi aberto à EXAME. Em comparação com o período de Carnaval de 2023, houve um aumento de 25% na média de downloads no ano passado, segundo mapeamento de usuários ativos por mês da App Annie, que realiza estudos com aplicativos móveis.

Foco nos clientes, mas também nos ambulantes

O engajamento entre ambulantes também foi um ponto alto da ação de 2024. No Rio de Janeiro, onde a prefeitura da cidade disponibilizou 15 mil vagas para os ambulantes, mais de 50% dos vendedores credenciados para o Carnaval adquiriram maquininhas Mercado Pago para operar durante a festa. Em 2025, o foco nos empreendedores vai continuar.

Em São Paulo, a prefeitura destinou 15 mil vagas para ambulantes se cadastrarem neste Carnaval de Rua. O credenciamento na cidade ocorre entre os dias 11 e 20 de fevereiro. Já no Rio de Janeiro são 13 mil vagas para os vendedores que desejam trabalhar nos blocos de rua, sendo que o credenciamento já está aberto e vai até 8 de fevereiro.

Em Salvador, foram destinadas 3.500 oportunidades para os ambulantes, o credenciamento por lá também já teve início, com treinamento para os empreendedores.

Para os potenciais clientes, o Mercado Pago vai incentivar a abertura de conta. A marca ainda vai proporcionar promoções e vantagens para quem adquirir e pagar com cartão de crédito do banco digital neste Carnaval.