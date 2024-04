PayPal vai aceitar pagamentos internacionais com stablecoin de dólar

O gigante de pagamentos PayPal anunciou que vai permitir o uso do PayPal USD, sua stablecoin pareada ao dólar, para pagamentos transfronteiriços. A opção ficará disponível no Xoom, plataforma de pagamentos internacionais da empresa, para usuários dos Estados Unidos.

A nova funcionalidade permitirá que usuários americanos que compraram o PYUSD possam realizar a sua conversão para dólar e então usar o valor em operações internacionais de pagamentos. A opção ficará disponível para operações envolvendo mais de 160 países, sem taxa.

Sabia que você pode investir nas stablecoins USDT, USDC e BTGDol direto no app da Mynt? Comece com R$ 100 e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Clique aqui para abrir sua conta gratuitamente.

O PayPal destacou que a novidade surge "quando os consumidores procuram opções econômicas para pagamentos transfronteiriços", acreditando que as stablecoins podem cumprir essa função e atender às demandas de clientes nesta área. A ideia é que a isenção de taxas ajude a atrair usuários.

Jose Fernandez da Ponte, vice-presidente sênior de blockchain, criptomoedas e moedas digitais do PayPal destacou que o lançamento do PYUSD busca "criar algo que tivesse um valor estável para maximizar a confiança do usuário e garantir que tivesse utilidade para comércio e pagamentos".

"Permitir que os usuários da Xoom nos EUA tenham a opção de financiar transferências internacionais usando PYUSD se baseia em nosso objetivo de impulsionar a adoção generalizada de criptomoedas e, ao mesmo tempo, oferecer uma maneira fácil de enviar dinheiro com segurança para amigos e familiares a um custo menor", afirmou em um comunicado.

O PYUSD foi lançado pelo PayPal em agosto de 2023. A stablecoin é pareada ao dólar, ou seja, 1 unidade dela é equivalente a US$ 1. A paridade é garantida por meio de depósitos em dólares, títulos de curto prazo do Tesouro dos Estados Unidos e equivalentes de caixa semelhantes.

Semanas depois do lançamento, porém, o projeto deu sinais de dificuldade para ampliar sua adoção pelos usuários do PayPal. Dados da Nansen apontam que, no final de agosto, cerca de 90% das unidades do criptoativo ainda estavam parados nas carteiras do emissor.

O mercado de stablecoins pareadas ao dólar é controlado pela Tether, cuja USDT corresponde a cerca de 70% de todo o mercado, seguida pela USDC, da Coinbase. Recentemente, a Ripple anunciou o lançamento de uma stablecoin própria pareada ao dólar para competir neste segmento.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | Twitter | YouTube | Telegram | TikTok