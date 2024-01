Os planos do TikTok para competir com a Amazon e com a Shein — inclusive na América Latina

O TikTok, controlado pela ByteDance, pretende multiplicar por dez o tamanho de seu negócio de comércio eletrônico (o e-commerce) nos Estados Unidos neste ano. A meta é faturar, com esse braço, até US$ 17,5 bilhões, segundo fontes com conhecimento do assunto, em uma maior ameaça à Amazon.com.

A meta de volume de mercadorias em 2024 para a versão americana da TikTok Shop – que combina entretenimento online com compras por impulso – foi discutida em reuniões internas nas últimas semanas e ainda pode mudar dependendo do andamento do negócio, disseram as pessoas, que pediram anonimato.

A ambiciosa meta do TikTok cria um conflito não apenas com a Amazon, mas também com as empresas chinesas Temu e Shein, que têm avançado entre consumidores americanos jovens. Ao contrário das duas redes de descontos rivais, o TikTok conta com seu alcance nas redes sociais e com o apelo dos vídeos virais para atrair compradores.

Foco em ampliar vendas nos Estados Unidos e na América Latina

No ano passado, o TikTok caminhava para acumular cerca de 20 bilhões de dólares em valor bruto global de mercadorias. O Sudeste Asiático respondia pela maior parte das vendas por meio da plataforma, apurou a Bloomberg News. Agora, a empresa busca ampliar as vendas nos Estados Unidos e na América Latina, onde planeja lançar a operação de comércio eletrônico nos próximos meses.

Em comunicado, porém, o TikTok disse que “os especulados números de vendas de mercadorias nos EUA representados pela Bloomberg são imprecisos”.

Como a ByteDance se tornou uma das líderes da internet

A ByteDance, dona do TikTok, fundada há mais de uma década por Zhang Yiming e Liang Rubo, tornou-se líder na internet com valor superior a US$ 200 bilhões graças à viralidade das plataformas de vídeos curtos TikTok e Douyin.

A TikTok Shop é um dos recursos de crescimento mais rápido para a empresa de capital fechado com sede em Pequim, que busca um novo motor de crescimento além da publicidade nas redes sociais. A receita da ByteDance aumentou cerca de 30% em 2023, para mais de US$ 110 bilhões, superando o crescimento projetado de rivais de redes sociais muito mais estabelecidas, como Meta Platforms e Tencent.

A TikTok Shop permite que usuários comprem itens enquanto deslizam por um feed perpétuo de vídeos curtos e transmissões ao vivo em seu principal aplicativo de rede social, esperando que consumidores escolham seu canal como uma alternativa à Amazon ou ao Shopee.

Esse formato – um esforço para combinar a facilidade de fazer compras na Amazon com a descoberta de produtos proporcionada por aplicativos como o Instagram da Meta – já ajudou Douyin a arrebatar uma parcela significativa dos gastos de consumidores chineses do Alibaba e da JD.com, particularmente depois que as regras de lockdown da pandemia aumentaram o tempo gasto online.

Exportar o modelo de negócio globalmente

A ByteDance pretende exportar seu modelo de comércio eletrônico globalmente. Nos Estados Unidos, o TikTok oferece frete grátis e subsídios para influenciadores que vendem aparelhos, roupas e maquiagem em vídeos e transmissões ao vivo. Em novembro, impulsionados pelas ofertas da Black Friday e da Cyber Monday, mais de 5 milhões de novos clientes nos EUA compraram algo no TikTok, disse a empresa, que possui cerca de 150 milhões de usuários no país.

A TikTok anunciou na quarta-feira, 3, que aumentará as taxas impostas aos comerciantes para 6% de cada venda a partir de abril e para 8% em julho na maioria das categorias de produtos, marcando o fim das promoções usadas para atrair vendedores. Essas comissões ainda são significativamente mais baixas do que as taxas dos vendedores da Amazon, que normalmente são de cerca de 15%, mas o aumento sinaliza que o TikTok caminha rapidamente para gerar receita com sua plataforma de comércio eletrônico.

Os americanos estão cada vez mais confortáveis em fazer compras em aplicativos de comércio eletrônico chineses, incluindo o popular site de moda Shein e o Temu, da PDD Holdings, cuja popularidade deu um salto desde a exibição de um anúncio no Super Bowl em fevereiro.

Não está claro quais metas de vendas a TikTok Shop estabeleceu globalmente ou para outros mercados. Na Indonésia, o TikTok assumiu o controle da unidade de comércio eletrônico Tokopedia, do GoTo Group, em um acordo de US$ 1,5 bilhão, que permitiu à empresa reiniciar seu serviço de varejo online após meses de escrutínio do governo local.