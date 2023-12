Mas e o IPO? ByteDance, dona do TikTok, quer recomprar US$ 5 bilhões em ações de investidores

A ByteDance, dona do TikTok, pode estar se oferecendo para recomprar até US$ 5 bilhões em ações de investidores. Segundo informações exclusivas do South China Morning Post, o movimento será feito enquanto seu plano de oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) não tem previsão de sair do papel.

De acordo com a publicação, o preço sugerido para essa recompra é de US$ 160 por ação, o que coloca o valuation da dona do TikTok em US$ 268 bilhões — valor aproximadamente 10% menor se comparado com um ano atrás, quando a empresa chinesa ofereceu cerca de US$ 177 por ação com uma avaliação a US$ 300 bilhões.

Procurada pelo South China Morning Post, o grupo não comentou sobre o assunto.

IPO do TikTok adiado

Há anos, a ByteDance está planejando fazer uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Uma operação que poderia também aliviar a pressão política sobre a empresa à medida que a controladora chinesa reduza sua participação no capital.

Entretanto, a abertura de capital foi adiada indefinidamente após o governo de Pequim intensificar o cerco sobre as gigantes do setor de tecnologia. Essa repressão acabou reduzindo drasticamente o valor de empresas de capital aberto, como a Alibaba (BABA34). No total, mais de US$ 1 trilhão em valor de mercado foi "queimado" após as quedas das Bolsas de Valores de Hong Kong e Xangai, onde as empresas são listadas.

A própria Alibaba, assim como a Tencent, também estão recomprando suas ações, para tentar manter o valor de mercado elevado. Isso em um momento onde investidores globais como Warren Buffett e SoftBank estão desinvestindo de ações de tecnologia chinesas.

