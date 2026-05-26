Como empreendedor investiu US$ 36 em domínios e estruturou um negócio de seis dígitos

A analogia entre o mercado imobiliário tradicional e o ecossistema de ativos digitais fundamenta uma das estratégias de investimento mais lucrativas da internet: o domain flipping (a compra e venda de nomes de domínio).

Assim como terrenos bem localizados em áreas urbanas se valorizam com o adensamento das cidades, endereços virtuais estratégicos, curtos e com forte apelo comercial sofrem uma valorização contínua à medida que o comércio eletrônico se expande.

O investidor americano Dennis Tinerino, de 39 anos, compreendeu essa dinâmica de escassez digital em 2014, ao tentar cotar um domínio para um projeto de vendas online e descobrir que o lance mínimo exigido por corretores da Afternic atingia a casa dos seis dígitos. A percepção do valuation atribuído àqueles ativos levou o executivo a iniciar uma operação de renda extra com um aporte inicial de apenas US$ 36.

O início da operação seguiu a lógica clássica de testes rápidos de mercado. Registrando quatro nomes iniciais na plataforma GoDaddy ao custo médio de US$ 9 cada, Tinerino validou o modelo de negócios em menos de 60 dias ao vender o domínio LawyerBoss.com por US$ 700. O retorno sobre o capital investido comprovou a tese de que o cliente final (end user) está disposto a pagar um prêmio financeiro elevado por marcas que confiram autoridade digital imediata ao seu negócio.

A partir dessa validação, o empreendedor reinvestiu sistematicamente os lucros para escalar a operação de forma orgânica, sem a necessidade de injeção de capital de terceiros ou endividamento.

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Gestão de estoque, inteligência de dados e risco jurídico

A escalabilidade do negócio transformou o portfólio de Tinerino em uma carteira robusta, que oscila atualmente entre 8.000 e 10.000 nomes ativos. O crescimento patrimonial exigiu a diversificação de ativos através do monitoramento de novas extensões de domínio (TLDs) e domínios de código de país (ccTLDs), embora os endereços com terminação .com permaneçam como os principais geradores de liquidez e receita líquida devido à preferência histórica do mercado corporativo.

No entanto, o ganho de escala trouxe desafios severos de governança e gestão de risco regulatório. Ao iniciar campanhas de marketing ativo (outbound) para ofertar seus domínios a compradores em potencial, Tinerino cometeu o erro tático de prospectar companhias que detinham direitos de propriedade intelectual e marcas registradas (trademarks) análogas aos nomes do seu estoque. O descuido resultou em notificações extrajudiciais e ameaças de litígio (cease and desist).

Para proteger a operação e evitar batalhas jurídicas onerosas que comprometeriam o fluxo de caixa, o investidor refinou seus processos de auditoria prévia, integrando a verificação de patentes antes de qualquer aquisição — uma prática recomendada por instituições de ensino do setor, como a Domain Academy.

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