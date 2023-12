Satélites da Amazon vão transmitir dados por lasers espaciais

A Amazon, que lançou seus primeiros satélites para transmitir internet a partir do espaço em outubro, afirma que utilizará lasers espaciais para garantir uma cobertura de banda larga confiável, mesmo no meio do oceano.

A tecnologia permitirá que um satélite forneça dados a um navio de cruzeiro, por exemplo, mesmo que ele não esteja ao alcance de uma estação terrestre da Amazon conectada à internet. Em vez disso, o laser transmitirá a solicitação a outro satélite que tenha uma visão clara de uma estação terrestre.

Os dois satélites protótipos testaram com sucesso a tecnologia, que é oficialmente chamada de links ópticos entre satélites, disse a Amazon na quinta-feira.

“Se você pretende atender clientes marítimos e aéreos, você precisa ser capaz de enviar dados para seus satélites”, disse Rajeev Badyal, que lidera o Projeto Kuiper da Amazon, uma iniciativa de internet no espaço. “E no meio do oceano é difícil, senão impossível” instalar estações terrestres.

A unidade Starlink da SpaceX, que opera a maior constelação de satélites em órbita baixa da Terra, incluiu esses lasers em seus modelos mais recentes.

Alcance dos satélites

A Amazon espera eventualmente operar uma constelação de 3.236 satélites. A empresa planeja começar a testar a rede com clientes no segundo semestre de 2024.

Em uma postagem em um blog publicada na quinta-feira, a Amazon disse que seus protótipos transmitiam dados a 100 gigabits por segundo a uma distância de quase 1 mil km. Alguns membros da equipe de laser trabalharam anteriormente para o Facebook, que abandonou planos anteriores para uma rede de satélite.