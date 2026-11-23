Um trabalhador com direito a R$ 5 mil de 13º salário bruto vai receber R$ 4.498,50 líquidos em 2026. Já quem tem gratificação de R$ 6 mil ficará com R$ 4.973,39, enquanto o valor líquido para quem recebe R$ 8 mil será de R$ 6.040,64.

Os números consideram as novas regras do Imposto de Renda (IR) e os descontos obrigatórios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

As simulações foram elaboradas por Diego Endrigo, planejador financeiro certificado pela Planejar, e mostram como a ampliação da faixa de isenção do IR afeta o pagamento do 13º salário neste ano.

A principal mudança beneficia trabalhadores com gratificação bruta de até R$ 5 mil, que deixam de pagar Imposto de Renda sobre o valor.

Quanto você recebe de 13º salário em 2026?

O valor depositado varia conforme a remuneração e os descontos aplicáveis. No levantamento, Endrigo considerou trabalhadores com carteira assinada, salário fixo, 12 meses trabalhados e sem dependentes para fins de Imposto de Renda.

As simulações também pressupõem que a primeira parcela corresponde à metade do 13º bruto, com os descontos concentrados no segundo pagamento.

13º bruto 1ª parcela INSS IR retido 2ª parcela Total líquido R$ 5.000,00 R$ 2.500,00 R$ 501,50 R$ 0,00 R$ 1.998,50 R$ 4.498,50 R$ 6.000,00 R$ 3.000,00 R$ 641,50 R$ 385,11 R$ 1.973,39 R$ 4.973,39 R$ 8.000,00 R$ 4.000,00 R$ 921,50 R$ 1.037,86 R$ 2.040,64 R$ 6.040,64 Fonte: Diego Endrigo, planejador financeiro certificado pela Planejar. Simulações para o 13º salário de 2026, considerando trabalhadores CLT, salário fixo, 12 meses trabalhados e sem dependentes no IR.

Os valores são exemplos e podem mudar conforme a situação de cada trabalhador, incluindo dependentes, remuneração variável e outros descontos aplicáveis.

Quem fica isento do Imposto de Renda no 13º salário?

A partir de 2026, quem recebe até R$ 5 mil de 13º salário bruto não paga Imposto de Renda sobre a gratificação. Para valores entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350, o imposto é reduzido progressivamente. Acima de R$ 7.350, não há aplicação do redutor.

A mudança faz parte da nova regra de isenção do Imposto de Renda, em vigor desde janeiro de 2026, que também se aplica ao décimo terceiro.

Isso não significa, porém, que o trabalhador receberá todo o valor bruto. A contribuição previdenciária continua obrigatória, independentemente da isenção do IR.

Para quem tem R$ 6 mil de 13º bruto, por exemplo, o cálculo do Imposto de Renda pela tabela progressiva resultaria em R$ 564,86. Com a nova regra, um redutor de R$ 179,75 diminui a retenção para R$ 385,11.

Já para quem recebe R$ 8 mil, o benefício tributário não se aplica. Nesse caso, o desconto de Imposto de Renda chega a R$ 1.037,86, conforme a simulação.

Por que a segunda parcela é menor que a primeira?

A diferença ocorre porque o adiantamento do 13º salário normalmente é pago sem retenção de Imposto de Renda e INSS. Os descontos são calculados sobre o valor total da gratificação e abatidos no pagamento final.

"Na segunda parcela, somam-se os descontos de IR e INSS sobre o 13º inteiro. Por isso, ela costuma ser menor que a primeira", explica Endrigo no levantamento.

O efeito pode ser observado no exemplo de R$ 6 mil. O trabalhador recebe R$ 3 mil inicialmente, mas a segunda parcela cai para R$ 1.973,39, após os descontos de R$ 641,50 de INSS e R$ 385,11 de Imposto de Renda.

Como o 13º salário tem tributação calculada separadamente da remuneração mensal, o imposto sobre a gratificação não é determinado pela soma do benefício com o salário de dezembro.

Trabalhou menos de 12 meses? Veja como calcular o 13º

Quem não trabalhou durante todo o ano também pode ter direito ao 13º salário, mas o pagamento será proporcional ao período de serviço.

Para o cálculo, cada mês em que o empregado trabalhou por pelo menos 15 dias equivale a um doze avos da remuneração. O cálculo consiste em dividir o salário de dezembro por 12 e multiplicar o resultado pela quantidade de meses considerados.

Um trabalhador com salário mensal de R$ 8 mil e seis meses válidos, por exemplo, terá direito a R$ 4 mil de 13º bruto. Nesse caso, não haverá desconto de Imposto de Renda sobre a gratificação, já que o valor do próprio 13º fica dentro do limite de isenção de R$ 5 mil.

A contribuição ao INSS, entretanto, permanece devida. O exemplo mostra que o valor do salário mensal não determina, sozinho, a incidência do imposto sobre o décimo terceiro. O cálculo considera o valor da gratificação, apurado separadamente.

Quando serão pagas as parcelas do 13º salário?

Em 2026, os empregadores devem pagar a primeira parcela até 30 de novembro. Já a segunda deve ser depositada até 18 de dezembro, uma sexta-feira, porque o prazo legal de 20 de dezembro cai em um domingo.

O empregador pode antecipar a primeira parcela ao longo do ano, conforme as regras trabalhistas. Quem já recebeu o adiantamento durante as férias não terá um novo pagamento dessa mesma parcela em novembro.

As datas e as condições de pagamento estão detalhadas no calendário do 13º salário de 2026, com os prazos para as duas parcelas.