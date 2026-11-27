Entre as perguntas de uma entrevista de emprego, poucas deixam o candidato tão desconfortável quanto "por que você saiu do último trabalho?". Quem passou por um chefe difícil ou por uma vaga que não era nada do que prometia sente vontade de desabafar. Os recrutadores, em geral, não querem ouvir.

Em pesquisa do site de vagas americano SimplyHired com mais de 850 gestores de contratação, 88% disseram ver de forma negativa o candidato que fala mal do ex-chefe. Falar mal da ex-empresa teve 87%. Reclamar de forma geral, 92%, só atrás de chegar atrasado, com 93%.

O colunista americano Bill Murphy Jr. oferece um caminho diferente. Em texto publicado na revista Inc. no feriado de Ação de Graças, ele listou coisas pelas quais é grato. Entre elas estão um emprego em que nunca se encaixou e outro que abandonou depois de um dia.

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Por que reclamar pesa tanto

Para quem conta, a crítica ao antigo chefe parece só sinceridade. Para quem ouve, ela levanta uma dúvida. Ao orientar candidatos sobre os erros mais comuns em entrevistas, o site CareerBuilder resumiu o risco: o recrutador pode temer que você diga as mesmas coisas sobre a empresa dele no futuro.

Pouco importa se a reclamação é justa. Na entrevista, o recrutador não conhece o ex-chefe nem tem como checar a sua versão. O que ele vê é como você lida com uma situação ruim.

O emprego de um dia que virou texto

A lista de Murphy ajuda a enxergar a mesma história por outro ângulo. Ele trabalhou na área jurídica da Receita Federal americana, o IRS, e nunca se sentiu à vontade ali. Hoje diz que a experiência virou a régua com que compara todo o resto.

O outro caso é ainda mais curto. Murphy largou um emprego no Departamento de Assuntos de Veteranos depois de um dia. Anos depois, escreveu sobre o episódio e conta que ganhou mais dinheiro com os textos do que recebeu pelo trabalho.

O colunista fecha a coluna com uma pergunta aos leitores: o que pareceu um desastre na época e hoje dá motivo de gratidão? Na entrevista, a resposta a essa pergunta costuma ser bem mais útil do que a lista de queixas.

Como contar a história sem esconder nem detonar

Ninguém precisa fingir que a experiência foi boa. A ideia é mudar o foco do que deu errado para o que você aprendeu e para o que procura agora. Uma resposta pode seguir três passos:

Diga o que aconteceu em uma frase, sem adjetivos. "A vaga era bem mais operacional do que eu esperava" funciona melhor do que "o lugar era uma bagunça".

"A vaga era bem mais operacional do que eu esperava" funciona melhor do que "o lugar era uma bagunça". Mostre o que a experiência ensinou. Pode ser sobre você: o tipo de ambiente em que rende mais, o que não abre mão de ter em um trabalho.

Pode ser sobre você: o tipo de ambiente em que rende mais, o que não abre mão de ter em um trabalho. Ligue isso à vaga atual. Explique por que esta oportunidade combina com o que você descobriu.

O raciocínio vale para quem está no começo da carreira. Um estágio que não deu certo, uma empresa júnior desorganizada ou um trabalho em grupo que desandou podem virar boas respostas se o foco estiver no aprendizado.

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O emprego ruim ficou para trás. Na sala de entrevista, o que conta é o que você fez com ele.

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