Os notebooks representam um dos produtos mais procurados durante a Black Friday, sobretudo após o aumento visto em seus preços durante o ano de 2021, em meio à crise econômica.

Por conta da elevação de preços de eletrônicos nesse período, incluindo os notebooks, a Black Friday se tornou uma das alternativas para consumidores que estão em busca de promoções para esse tipo de produto.

O que as pessoas estão buscando na Black Friday?

Segundo uma pesquisa feita pela Pelando, uma startup de compras, os eletrônicos representam uma das categorias de produtos mais procuradas pelos brasileiros no dia da Black Friday.

Liderando o ranking da pesquisa, cerca de 86% dos entrevistados tinham interesse na compra de eletrônicos. Cerca de 63% buscavam computadores e games, enquanto os itens de casa e cozinha representavam 35% das buscas.

Dentro da categoria dos eletrônicos, se inclui celulares, peças de computador, TVs e notebooks.

Apesar das diversas promoções que podem ser vistas nesses itens durante a Black Friday 2022, muitos consumidores têm dúvidas a respeito de onde encontrar os melhores preços, inclusive na compra de notebooks.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Mas quais são as lojas que estão oferecendo descontos expressivos nessa Black Friday? Confira algumas delas a seguir.

Onde comprar notebook com desconto na Black Friday 2022?

Antes mesmo do dia que promete as maiores promoções, que acontece hoje (25), diversas lojas já estavam oferecendo descontos em notebooks e computadores, numa espécie de “esquenta Black Friday”.

Sendo assim, esse momento pode representar uma excelente oportunidade para quem precisa trocar seu notebook, encontrando ofertas para as mais diversas categorias e necessidades.

Alguns modelos específicos, alguns com preços mais elevados, podem ser encontrados com descontos ainda maiores, como é o caso das linhas Samsung Book, Lenovo IdeaPad 3i e MacBook Air.

Algumas das lojas que já vem oferecendo descontos em notebooks e trazem novas ofertas na Black Friday são:

Antes mesmo da Black Friday, já era possível filtrar as buscas por notebooks com descontos de até 30% na Americanas, enquanto nas Casas Bahia esse desconto chegava a até 59%.

Já na Magazine Luiza, o destaque vai para promoções de 30% + 10% no pagamento em PIX, em marcas como Positivo, Dell e HP.

Além das conhecidas varejistas brasileiras, as próprias marcas disponibilizam promoções em suas lojas oficiais, como é o caso de Acer Brasil e Dell Loja Oficial.

Na Dell, por exemplo, a marca tinha 14 notebooks em promoção em seu site, com valores a partir dos R$ 1899. Para uso profissional, a Dell possuía 13 ofertas, com descontos de até R$ 1500. No caso dos notebooks gamers, esse desconto chegava a até R$ 2000.

Já no site da Acer, as ofertas possuem um desconto de até 30%, além da possibilidade de ter mais 25% de cashback e frete grátis.

Alguns notebooks específicos ainda possuem cupons que podem ser utilizados para obter descontos ainda maiores. Para quem realizar a compra à vista no PIX ou cartão, há um desconto adicional de 10%.

Qual notebook comprar na Black Friday 2022?

Na hora de escolher um notebook em promoção na Black Friday 2022, diversos fatores devem ser observados, como processadores mais novos, quantidade de memória RAM e placa de vídeo que esteja de acordo com a demanda do cliente.

Além disso, o modelo varia conforme o tipo de uso, podendo ser de uma linha mais voltada ao público gamer, ou para clientes que desejam utilizar o produto para trabalho, por exemplo. Outros têm a preferência por modelos mais básicos para uso no dia a dia.

Segundo o site Buscapé, alguns modelos mais populares e que estão disponíveis na grande maioria das lojas do varejo são os que têm a maior probabilidade de serem vendidos com desconto na Black Friday.

Alguns exemplos incluem notebooks e computadores de marcas como Apple, Acer, Samsung, Lenovo e Dell. Veja alguns desses modelos:

MacBook Air M1

Dell Alienware m15 R7

Samsung Book NP550XDA-KF2BR

Lenovo IdeaPad 3i 82MD0007BR

Acer Nitro 5 AN515-55-58UJ

Acer Aspire 5 A514-54G-59RU

Dell Inspiron 15 i1101-M60S

Acer Predator Helios 300 PH315-54-7852

Samsung Galaxy Book2 Pro

Dell XPS 13 9310

MacBook Pro M1

No caso dos notebooks da Apple, o foco está em entregar um produto com boa performance e portabilidade.

Apesar disso, os produtos da Apple costumam ter um preço mais elevado, o que faz com que eles tenham possibilidade de oferecer descontos maiores que os demais notebooks com mesmas especificações no dia da Black Friday.

Atualmente, o preço do MacBook Air M1 varia, em média, entre R$ 6.300 e R$ 7.700, enquanto o MacBook Pro M1 tem ofertas na faixa de R$ 8.700 e R$ 9.600.

Para o público gamer, há notebooks que suportam jogos mais pesados e exigentes, o que também pode gerar custos mais altos, como o Dell Alienware m15 R7, a partir dos R$ 14.300.

O Acer Predator Helios 300 PH315-54-7852 também possui uma alta performance e uma excelente placa de vídeo, tendo um preço intermediário para a categoria a partir de R$ 7.900. Ainda na linha gamer, também existem os de valor mais acessível, como o Acer Nitro 5 AN515-55-58UJ, a partir de R$ 3.900.

Para estudo ou trabalho, há opções mais sofisticadas, de topos de linha, como Samsung Galaxy Book2 Pro e Dell XPS 13 9310. Há também intermediários, como o Dell Inspiron 15 i1101-M60S.

Além disso, também há oportunidades de notebooks com preços mais acessíveis, mas com um bom custo-benefício, como é o caso do Samsung Book NP550XDA-KF2BR, Lenovo IdeaPad 3i 82MD0007BR e Acer Aspire 5 A514-54G-59RU.

Em suma, independente da necessidade, a Black Friday pode oferecer diversas oportunidades para comprar notebooks com desconto, seja à vista, onde as promoções podem ser ainda mais atrativas, ou de forma parcelada, desde que haja a ausência ou redução dos juros.

Apesar disso, é sempre importante fazer uma pesquisa do mesmo produto em outras lojas para saber se de fato se trata de uma promoção de Black Friday, ou se o preço proposto é o mesmo já praticado em outras épocas do ano, o que poderia levar o consumidor ao engano.



Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

LEIA TAMBÉM

Novo esquenta Black Friday do McDonald's tem batata a R$ 2,90 e milk-shake mais barato

Magalu na Black Friday 2022: confira 6 produtos em oferta na varejista

Black Friday da Americanas: TV, escova-secadora, smartphone e outros produtos em promoção