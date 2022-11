Novo esquenta Black Friday do McDonald's tem batata a R$ 2,90 e milk-shake mais barato

Em sua segunda semana de ofertas antes da Black Friday, o McDonald's anunciou novos descontos durante a McFriday, campanha promocional que acontece em novembro. Para a semana que vai de 21 a 25 de novembro, o destaque está nas batatas fritas a R$ 2,90 e milk-shakes mais baratos.

As batatas mais baratas são fruto de uma parceria com a marca McCain, com cupons que dão direito à uma batata média pelo valor de R$ 2,90 entre os dias 21 e 24 de novembro. Já na quinta-feira, dia 24, o grande destaque é a oferta de cupons promocionais no aplicativo para a compra de milk-shake Ovomaltine.

Promoções do McDonald's na Black Friday

Confira as principais ofertas do McDonald's na semana que antecede a Black Friday:

● Top Sundae por R$7,50

● McFritas Grande por R$7,90

● 2 McOfertas Média Big Mac R$44,90

● McOferta Média Cheddar McMelt + 1 Sundae por R$26,90

Além dos descontos e cupons no aplicativo próprio, a rede também vai oferecer Cheeseburger e Coca-Cola sem açúcar de 300ml grátis para os novos usuários que baixarem o aplicativo da marca pela primeira vez, limitado a um cupom por CPF.

Para a sexta-feira (25), dia oficial da Black Friday, o McDonald’s também prepara novas ofertas, que ainda serão anunciadas.

Para conferir o regulamento e lojas do McDonald’s participantes da campanha, basta acessar o site.

Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

