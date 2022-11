Magalu na Black Friday 2022: confira 6 produtos em oferta na varejista

A Magazine Luiza, empresa referência no varejo nacional, está participando da Black Friday 2022, com ofertas em diversos setores.

A Magalu, que conta com diversas lojas por todo o país e venda através de canais pagos, já começou a fazer diversas ofertas de Black Friday.

Com isso, a empresa, que já é um dos maiores e-commerces do país, deseja alcançar ainda mais consumidores e aumentar suas vendas durante este período promocional.

Black Friday Magalu 2022

Nos últimos anos, a Black Friday Magalu tem chamado a atenção de muitos consumidores, com ofertas nos mais variados segmentos. Como é uma das maiores empresas do setor de varejo no Brasil, a empresa é capaz de oferecer preços atraentes aos consumidores.

A empresa faz, além da Black Friday, uma antecipação de ofertas, com preços promocionais ao longo das semanas anteriores ao evento, fazendo uso do conceito do Black November (quando as ofertas se estendem ao longo de todo o mês).

A Magalu apelidou a Black Friday deste ano de “Black das Blacks”, mostrando a importância que está dando a essa época do ano na edição atual.

A empresa faz diversas promoções através de seu aplicativo, onde busca entregar uma experiência simples e prática na hora de fazer compras online.

Portanto, quem deseja aproveitar os preços, precisa ficar atento nos estoques da loja e aproveitar as oportunidades com preços atrativos.

6 ofertas em destaque na Black Friday Magalu

O site e aplicativo da Magalu oferecem produtos nos mais variados segmentos, desde roupas e itens de cozinha até aparelhos de tecnologia de última geração.

Veja abaixo alguns destaques em diferentes áreas:

1. Smart TV Samsung Crystal 4k – 43, 50, 55 ou 65”

A Magazine Luiza apelidou a seção de TV e vídeo do seu site para “TV do Hexa”, buscando fazer a conexão entre a compra de uma nova televisão com a Copa do Mundo 2026.

Vale o destaque para a Smart TV 4k da Samsung, que possui diversas opções de tamanho e possui um desconto médio de 50%. Além disso, há um desconto extra de 5% para compras à vista no Pix.

Outros modelos de Smart TVs também possuem descontos relevantes, caso o comprador prefira optar por outras marcas, como TCL ou Samsung. Vale a pena ficar de olho nas TVs Black Friday.

2. Fritadeira Elétrica (AirFryer) Mondial

A AirFryer tornou-se, com o tempo, um eletrodoméstico fundamental no dia a dia, combinando praticidade, rapidez e fazendo uma comida mais saudável e livre de óleo.

O modelo da Mondial, um dos mais tradicionais do mercado, encontra-se com um desconto de quase 50%, podendo ser parcelado em até 7 vezes sem juros.

3. iPhone 13 128GB

A famosa linha de celulares da Apple é conhecida por tirar fotos de qualidade, ser simples de usar e pela sua durabilidade. A linha Iphone 13 é um dos mais recentes e muito visado por quem deseja iPhone Black Friday.

Na Magazine Luiza, o modelo da linha 13 com memória de 128 GB possui um desconto de 35%, com mais 7% de desconto para compras à vista pelo Pix.

Vale notar, no entanto, que diversas outras marcas de celulares também possuem descontos, como Samsung, Motorola, LG e outras.

4. Sofá Retrátil e Reclinável Cama InBox 1,50m

O sofá retrátil permite um aumento no tamanho, transformando-o em cama para dormir ou aumentando o espaço, dando maior conforto para o usuário.

O desconto nessa peça para casa está em quase 60%, com mais 12% de desconto para aqueles que optarem por fazer a compra à vista através do Pix.

5. Geladeira/Refrigerador Panasonic Frost Free Duplex

A geladeira Frost Free da Panasonic é um modelo moderno com função de refrigerador e diversas opções de resfriamento.

Ao todo, são quase 50% de desconto na compra do eletrodoméstico, sendo possível parcelar o item em até 10 vezes sem juros.

6. Tênis Adidas

Existem, de fato, diversos modelos de tênis da Adidas que estão em promoção na Black Friday da Magazine Luiza. Há modelos de diferentes faixas de preço e cores, tanto masculinos quanto femininos.

Os descontos variam de 30% a 50%, dependendo do modelo. Além disso, muitos conferem descontos ainda maiores (de 3% a 8%) para quem desejar pagar à vista no Pix.

Entretanto, não é só a Adidas que possui descontos: apesar dos preços serem muito atrativos para a famosa marca, existem dezenas de outras marcas oferecendo tênis, camisas e acessórios fitness com descontos relevantes.

Presença online da Magalu

A Magazine Luiza foi uma das primeiras empresas no Brasil a focar na digitalização de seus produtos. Com isso, ela ganhou bastante espaço online.

De fato: tanto nas compras pelo computador quanto pelo aplicativo, os consumidores conseguem ter uma experiência fluida ao escolher os seus itens, o que é responsável pelo aumento do lucro da companhia ao longo dos anos.

Além disso, a empresa tem uma presença digital muito forte com a Lu, a mascote da marca. Nas redes, ela chama muito a atenção, com peças publicitárias e conteúdos no Instagram, YouTube e outras plataformas.

Tudo isso auxilia nas promoções Black Friday, pois a empresa possui a atenção do público através de suas técnicas de marketing de conteúdo.



Por fim, vale citar também a newsletter da Magazine Luiza, que informa aos seus clientes diretamente por e-mail a respeito das melhores oportunidades da Black Friday.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Sobre a Magalu

A Magazine Luiza foi fundada no ano de 1957 e, desde então, expandiu a sua quantidade de lojas em todas as regiões do Brasil. Hoje, possui mais de 1000 lojas em todos os estados do país. A empresa fez IPO no ano de 2011, com suas ações possuindo o ticker de negociação MGLU.

No ano de 2015, a empresa começou seu processo de transformação digital e, com isso, aumentou sua presença online através de novos canais de vendas. Além disso, sua presença é forte nas redes sociais, com milhões de seguidores nas principais redes.

Ao longo de seu crescimento, a empresa adquiriu diversas outras companhias, como Arno, NetShoes, Estante Virtual, Jovem Nerd e, mais recentemente, a KaBuM!, e-commerce de tecnologia que também possui diversas ofertas na Black Friday.



Quando é a Black Friday?

A Black Friday 2022 acontece na sexta-feira 25 de novembro, mas diversos varejistas já oferecem produtos com descontos durante todo mês de novembro.

O que é Black Friday?

A Black Friday é um evento comercial, conhecido pelos descontos em produtos de diversas categorias, tanto em estabelecimentos físicos quanto em lojas online.

Como surgiu a Black Friday?

A data da Black Friday surgiu nos Estados Unidos e sempre acontece na última sexta-feira do mês de novembro, uma semana após o feriado de Ação de Graças.

Quando começou a Black Friday no Brasil?

A primeira Black Friday no Brasil foi realizada em 2010. Cerca de 50 lojas do varejo nacional adotaram a data já utilizada nos Estados Unidos e conhecida pelo grande número de vendas de produtos com descontos.

LEIA TAMBÉM

Novo esquenta Black Friday do McDonald's tem batata a R$ 2,90 e milk-shake mais barato

Black Friday na Dafiti: bolsas por R$ 1 e descontos de até 70%