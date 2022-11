Black Friday da Americanas: TV, escova-secadora, smartphone e outros produtos em promoção

A Americanas, uma das maiores varejistas brasileiras, está participando da Black Friday 2022, com ofertas em diversos setores.

Veja descontos, dicas e outros conteúdos publicados pela EXAME sobre a Black Friday 2022!

Na verdade, a varejista começou a tempora de ofertas antes mesmo desta sexta-feira, 25, com um esquenta no dia 11.11, que contou com Galvão Bueno e vários influenciadores.

Black Friday Americanas 2022

Nos últimos anos, a Black Friday da Americanas tem chamado a atenção de muitos consumidores, com ofertas nos mais variados segmentos.

A empresa costuma fazer promoções tanto no seu e-commerce quanto nas lojas físicas, além de oferecer condições especiais como cashback no Ame, aplicativo de pagamentos.

A Rede Friday da Americanas, como é chamada a Black Friday da varejista, vai ter descontos de até 80% e cashback de 50% em alguns itens. Móveis estarão com 50% de desconto, cama, escova secadora, chapinha e outros itens estarão com 50% e livros terão sairão até 80% mais barato.

Confira, a seguir, ofertas da Americanas na Black Friday

Alimentos em promoção na Black Friday da Americanas:

Red Bull - R$ 6,49 (22 a 28/11)

Toddynho e Levinho - LEVE 6 POR 9,99 (22 a 28/11)

Amendoim Dori - LEVE 6 POR 9,99 (21 a 30/11)

Cup Noodles - Leve 4 por R$ 11,96 (e 22 a 28/11)

Leite em Pó Ninho ou Molico - LEVE 2 POR R$ 29,98, CADA UNIDADE SAI POR R$ 14,99 (de 22 a 28/11)

Confeito M&Ms Chocolate ao Leite 148g Mars - R$6,99 (valido apenas no dia 05/11 e na Black Friday)

Amaciante Comfort 1.5L - R$19,99 (25 a 28/11)

TV's em promoção na Black Friday da Americanas:

Chapinha, secador e escova secadora em promoção na Black Friday da Americanas:

Smartphone em promoção na Black Friday da Americanas:

Smartphone Samsung Galaxy S22 128GB 5G Wi-Fi Tela 6.1'' Dual Chip 8GB RAM Câmera Tripla + Selfie 10MP - Rose - R$ 2.999,00

Smartphone Samsung Galaxy A53 5G 128GB Tela 6.5'' Dual Chip 8GB RAM Câmera Quádrupla + Selfie 32MP - Preto - R$ 1.499,00

Apple iPhone 14 Plus 128GB iOS 5G Wi-Fi Tela 6.7" Câmera Dupla 12MP - Estelar - R$ 6.830,10

Cashback Friday da Americanas

Durante a “Cashback Friday”, a Ame, fintech da Americanas S.A. vai oferecer até 70% de cashback em ofertas relâmpago no pagamento com o aplicativo nas lojas, sites e apps das marcas Americanas, Submarino e Shoptime, no Ame Shopping, e em diversos parceiros.

A seleção oferece até 70% do dinheiro de volta em itens de pet shop, cozinha e na categoria cama, mesa e banho; até 50% em smartphones, móveis, moda e mundo gamer; até 60% em notebooks e acessórios; até 35% em eletrodomésticos e clima; e até 2,5 mil reais de cashback em Smart TVs (condição exclusiva no Ame Shopping)

Destaque também para o cashback de 40% na contratação pelo app de todos os produtos do hub de seguros e planos; na compra de gift cards do iFood (15% e apenas no dia 26 de novembro), Xbox (10%), Outback (5%), Airbnb (5%), Uber (5%), entre outros; nas lojas online da Casa MinD e Imaginarium (20%); nas lojas físicas (5%) e no canal de compras pelo WhatsApp (10%) do Hortifruti Natural da Terra — empresas adquiridas pela Americanas S.A.; e em sites parceiros como Multilaser (40%), Obabox (45%) e Acer (25%).