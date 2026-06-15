O que está impedindo sua empresa de crescer? Faça o teste e descubra

Todo empreendedor conhece a sensação. As vendas desaceleram, a equipe gira demais, o caixa aperta ou o crescimento simplesmente trava. O problema é que nem sempre fica claro onde está o gargalo.

É justamente para ajudar empresários a identificar esses desafios que a EXAME lançou um quiz especial do Choque de Gestão, reality de negócios com patrocínio de Santander Empresas e Claro Empresas.

A dinâmica é simples. Em poucos minutos, o empreendedor responde a perguntas sobre gestão, crescimento, finanças, marketing e operação. Ao final, recebe um diagnóstico com recomendações de episódios do programa que conversam diretamente com a dor do negócio.

A proposta reproduz o espírito do Choque de Gestão. Em cada episódio, empresários experientes analisam empresas reais e compartilham caminhos para superar desafios comuns a milhares de empreendedores brasileiros.

Ao longo das temporadas, nomes como Flávio Augusto, Paulo Camargo, Cris Arcangeli e Sergio Zimerman ajudaram empresas a enfrentar questões como precificação, expansão, gestão financeira, retenção de talentos e geração de demanda.

Uma clínica infantil descobriu que faturamento não significa lucro. Uma rede de hamburguerias recebeu um alerta sobre os riscos de crescer sem padronização. Uma empresa familiar aprendeu que depender apenas do boca a boca pode limitar o crescimento.

Agora, o objetivo é levar essas lições para ainda mais empreendedores.

Faça o teste abaixo e descubra qual episódio do Choque de Gestão pode ajudar o seu negócio a dar o próximo passo.

Quer levar seu negócio para o Choque de Gestão?

Empresas de diferentes setores e estágios de crescimento podem se inscrever para participar do programa e receber mentoria gratuita de grandes empresários. Inscreva sua empresa aqui.