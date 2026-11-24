Comprar matéria-prima com antecedência ajuda uma fábrica a cumprir prazos, mas compromete parte do caixa. Adiar a compra, por sua vez, pode deixar a produção sem insumos quando os pedidos chegam. Com a Selic mantida em 13,75% ao ano em novembro, decidir quanto comprar, quanto manter em estoque e quando ampliar a produção ganha peso no planejamento para 2027.

A concorrência externa também entra nessa conta. Em outubro, o Brasil importou US$ 7,53 bilhões da China, alta de 17,1% em relação ao mesmo mês de 2025, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). Para a indústria, a disputa com importados passa pela capacidade de rever custos e preservar margens. No setor de serviços, a concorrência inclui fornecedores de outros países.

“Alguns serão mais impactados pelas importações, outros serão mais impactados pela Selic”, diz Marcelo Leal, CEO da Ábaco Consulting. Na avaliação do executivo, identificar onde essas pressões afetam a operação ajuda a definir quais mudanças priorizar e onde investir.

Onde a operação pode ganhar eficiência

Na Ábaco Consulting, o trabalho começa com uma análise das compras, das vendas, da produção e da armazenagem. A consultoria avalia quais etapas estão mais expostas às pressões do mercado, quais processos podem ser revistos e quais ferramentas atendem às necessidades da empresa.

Leal usa a indústria calçadista como exemplo. Para organizar a produção, a fábrica precisa considerar os materiais usados, as etapas de fabricação e a quantidade de pares de cada numeração. A grade de tamanhos é, segundo o executivo, um dos pontos mais difíceis de planejar no setor. Entender como a fábrica monta essa grade e organiza os pedidos ajuda a identificar onde é possível reduzir desperdícios e custos.

A consultoria também atende empresas de varejo, da indústria farmacêutica e da fabricação de chocolates. Parceira da SAP há mais de duas décadas e credenciada como SAP Gold Partner, a Ábaco seleciona as ferramentas de acordo com os processos que cada cliente precisa rever.

O que o sistema da SAP faz na fábrica

Para fabricantes de calçados e empresas têxteis, uma das soluções implantadas pela Ábaco e que ela é especializada é o SAP S/4HANA for Fashion. O sistema de gestão reúne informações de compras, recebimento de mercadorias, pagamentos, contabilidade, programação da produção e controle de qualidade.

Uma das funções é o planejamento das necessidades de materiais, conhecido pela sigla MRP (Material Requirements Planning). Segundo Leal, a ferramenta consulta o estoque para verificar se os insumos disponíveis cobrem a produção programada. A equipe pode usar essa informação para decidir se precisa comprar mais material ou se já tem condições de seguir com a fabricação.

“Será que para aquela minha produção de calçado, de determinados modelos e quantidades, eu tenho tudo que eu preciso de insumos, matérias-primas e serviços?”, diz Leal.

O executivo cita também o uso de dados para comparar a rentabilidade de diferentes modelos. Com essa informação, a direção pode avaliar em quais produtos vale ampliar a produção ou fazer uma promoção. Na área financeira, o Joule, assistente de inteligência artificial da SAP, permite fazer consultas em linguagem natural. Um dos exemplos de Leal é perguntar quais clientes têm pagamentos a fazer em 30, 60 ou 90 dias.

Como a Piccadilly está preparando a operação para crescer

Em 2025, a Piccadilly começou a implantar o SAP S/4HANA for Fashion com a Ábaco. O projeto faz parte de um plano para ampliar a produção de 8 milhões para 12,8 milhões de pares. A fabricante também pretende atingir R$ 1 bilhão em faturamento até 2028.

A Piccadilly buscava reunir informações de finanças, logística, controladoria, planejamento e vendas. Para adaptar o sistema à fábrica, a Ábaco incluiu um recurso que agrupa ordens de produção por grade de tamanhos. Assim, a equipe pode programar em conjunto quantos pares de cada numeração precisa fabricar para um mesmo modelo. O projeto também prevê acompanhar as etapas realizadas por fornecedores terceirizados.

A primeira fase envolve três fábricas e dois centros de distribuição no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo. O projeto prevê integrar ao SAP as ferramentas de acompanhamento da produção, os canais de venda e as soluções fiscais. Segundo Leal, a entrada em operação está prevista para 5 de abril de 2027.

Quando anunciou o projeto, a Piccadilly destinava 30% da produção à exportação para cerca de 100 países. Com a implantação, a fabricante espera melhorar o acompanhamento das matérias-primas usadas e das etapas pelas quais os calçados passam. A rastreabilidade faz parte dos planos para manter os mercados que já atende e ampliar a presença em regiões como a Ásia e o Oriente Médio, onde a empresa aponta exigências no controle de matérias-primas.

Para a Ábaco, o planejamento de 2027 começa por identificar onde os juros e a concorrência mais pesam na operação de cada empresa. A partir desse diagnóstico, a consultoria ajuda a definir o que rever nas compras, nos estoques e na produção, e quais investimentos podem ajudar a preservar as margens.