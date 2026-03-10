Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Ex-CEO do McDonald’s dá choque de gestão em hamburgueria: 'É um negócio ou um canal de humor?'

No novo episódio do Choque de Gestão, Paulo Camargo analisa a Sampa Burger, rede criada por dois irmãos em São Paulo, e mostra por que crescer rápido não significa estar pronto para escalar.

Daniel Giussani e Isabela Rovaroto

Publicado em 10 de março de 2026 às 08h15.

Última atualização em 10 de março de 2026 às 08h31.

yt thumbnail

Abrir novas unidades costuma ser visto como prova de sucesso. No varejo, porém, expansão não é a mesma coisa que escala. Escalar significa repetir resultado com consistência, manter a qualidade e garantir que cada nova loja funcione com o mesmo padrão da anterior.

Esse é o desafio da Sampa Burger. A rede criada pelos irmãos Giulio e Gian Mirante nasceu na Chácara Santo Antônio, na zona sul da capital paulista, e cresceu rapidamente nos últimos anos. Depois de abrir novas unidades e entrar no modelo de franquias, a empresa chegou a seis lojas. O próximo passo exige organizar processos para que o modelo realmente funcione em escala.

No novo episódio do Choque de Gestão, reality show da EXAME com patrocínio de Santander Empresas e Claro Empresas, quem assume a mentoria é Paulo Camargo, executivo com mais de três décadas no setor de alimentação e ex-presidente do McDonald’s e do Burger King no Brasil.

Conhecido pela abordagem direta, Camargo chamou atenção para um ponto central da estratégia da marca. Para ele, alcançar muitas visualizações nas redes sociais não é o mesmo que construir posicionamento.

Conteúdos virais podem gerar alcance, mas não necessariamente ajudam a transmitir qualidade ou fortalecer a identidade da marca. “É um negócsio ou um canal de humor?”, questiona o executivo.

Da panfletagem na rua a rede de franquias

A Sampa Burger nasceu em 2017, quando os irmãos Giulio e Gian Mirante decidiram abrir uma pequena hamburgueria com apoio da família, na Chácara Santo Antônio, na zona sul de São Paulo. Os dois tinham 21 anos e nenhuma experiência no setor de alimentação, mas apostaram em uma operação enxuta para tirar o negócio do papel.

No começo, o desafio era atrair os primeiros clientes. Sem orçamento para marketing, os próprios fundadores iam para a rua distribuir panfletos na tentativa de aumentar o movimento na loja. “Teve um sábado que a gente vendeu um hambúrguer o dia inteiro”, lembra Giulio no episódio.

A virada veio quando os irmãos passaram a apostar nas redes sociais como principal canal de divulgação. Vídeos, conteúdos pensados para viralizar e parcerias com influenciadores ajudaram a ampliar o alcance da marca e a atrair novos clientes.

Com o aumento do movimento, o negócio começou a ganhar tração. A empresa abriu novas unidades e, poucos anos depois, decidiu apostar no modelo de franquias como caminho de expansão. Em pouco tempo, a rede chegou a seis lojas, sendo quatro delas franqueadas.

O crescimento acelerado aumentou a visibilidade da marca, mas também trouxe desafios típicos de empresas que entram cedo demais em uma fase de expansão. Agora, o desafio da Sampa Burger é transformar esse crescimento inicial em um modelo que consiga se repetir com consistência.

A visita como cliente oculto

Antes mesmo da gravação do episódio, Paulo Camargo decidiu visitar a hamburgueria sem se identificar. Ao passar pelo drive-thru e pedir alguns itens do cardápio, o executivo conseguiu observar detalhes da operação que muitas vezes passam despercebidos pelos donos.

A visita revelou alguns pontos de atenção. O tempo de atendimento foi mais longo do que o esperado, alguns produtos chegaram frios e a montagem dos lanches não transmitia a qualidade que a marca diz querer entregar.

Um dos exemplos apareceu quando Camargo mostrou a foto de um sanduíche de frango pedido naquela visita. A carne estava escura demais, sinal de que havia passado do ponto na fritura. Ao ver a imagem, um dos fundadores reagiu com constrangimento. “Justo na vez que o seu Paulo vem aqui comer, o frango está queimado”, disse.

Para Camargo, esse tipo de inconsistência é comum em empresas que cresceram antes de estruturar processos. “Crescer é abrir lojas. Escalar é repetir resultado”, afirma.

Complexidade acima do necessário

Ao analisar a operação da Sampa Burger, Camargo identificou um problema comum em empresas que crescem rápido demais. Complexidade acima do necessário. O cardápio reúne diferentes tipos de hambúrguer, acompanhamentos e até pratos feitos no horário de almoço.

Para o mentor, essa variedade aumenta as etapas na cozinha e dificulta manter padrão na qualidade. “Vocês são muito novos, ainda muito pequenos para ter tanta complexidade. Simplifica, faz aquilo, faz bem feito”, diz.

O ponto se torna ainda mais crítico em uma rede que decidiu crescer por franquias. Nesse modelo, padronização é essencial para que todas as unidades entreguem a mesma experiência ao cliente. “Quem compra franquia compra previsibilidade”, afirma Camargo.

A recomendação passa por enxugar a operação antes de continuar expandindo. Revisar o cardápio, definir melhor o posicionamento da marca e estruturar processos mais claros são passos necessários para tornar o negócio replicável.

Para Camargo, escalar um negócio vai além de abrir novas lojas. O desafio está em repetir o mesmo resultado em cada unidade. “O que mata não é estratégia ruim, é execução inconsistente.”

Acompanhe tudo sobre:Choque de Gestão

Mais de Negócios

A empresa que prevê enchentes e cresceu 68% em um ano

Ele saiu da infância sem luz em SC para transformar a engenharia digital

‘O Brasil representa 60% das nossas vendas’, diz presidente da Lacoste América Latina

60 segundos, milhões em jogo: o que investidores realmente avaliam em um pitch

Mais na Exame

Mercados

A aposta do JP Morgan para o S&P 500 com a guerra no Irã

Pop

Milena vai sair neste Paredão? Enquete mostra que disputa está acirrada no BBB 26

Brasil

Ministro do Trabalho vai à CCJ da Câmara debater fim da escala 6x1

Mundo

Exportações da China disparam 21,8% no início de 2026 e superam previsões