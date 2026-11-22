A Prefeitura de São Paulo colocou em licitação a construção de uma nova praça no Centro da capital. Batizado de "Esplanada do Rock", o espaço ficará entre a Rua do Boticário, o Largo do Paissandu e a Avenida Rio Branco, nas proximidades da Galeria do Rock.

A praça terá 2.292 metros quadrados. O projeto completo, contudo, abrange uma área de 5.200 metros quadrados, ao incluir a requalificação de calçadas, travessias e da Rua do Boticário, que será transformada em uma via compartilhada, com prioridade para pedestres.

O valor estimado da contratação é de R$ 9.530.986,48, com recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano, o Fundurb. Como a licitação adota o critério de menor preço global, o valor definitivo do contrato poderá ficar abaixo desse orçamento.

A licitação é conduzida pela São Paulo Urbanismo, empresa municipal responsável pelo desenvolvimento e pela implantação de projetos urbanos na capital. A companhia escolhida deverá elaborar os projetos executivos e complementares, obter licenças e autorizações e executar as obras.

A contratação será feita em regime semi-integrado e dividida em duas ordens de serviço. A primeira contempla os projetos e os licenciamentos. A segunda libera as demais etapas da obra depois das aprovações necessárias.

“O projeto valoriza a identidade cultural do Centro, ao mesmo tempo que amplia as áreas verdes e cria novos espaços de convivência. A população terá uma região mais acessível e mais acolhedora”, afirma Elisabete França, secretária municipal de Urbanismo e Licenciamento.

O prazo previsto para execução é de 12 meses a partir da primeira ordem de serviço, dentro de uma vigência contratual de 18 meses.

Nova área verde no Paissandu: projeto prevê 24 árvores e 850 m² de jardins (Prefeitura de São Paulo)

O que será construído na Esplanada do Rock

O projeto prevê a criação de 850 metros quadrados de novas áreas verdes e o plantio de 24 árvores de médio e grande porte. Quando considerados os pisos drenantes, aproximadamente 75% da área total da intervenção deverá ser permeável.

A praça será organizada em torno de oito elevações ajardinadas, chamadas de morrotes, que poderão ser usadas para circulação, descanso e brincadeiras. O espaço também terá bancos, papeleiras, paraciclos, playground e iluminação pública e cênica.

Um pórtico metálico branco deverá contornar a praça. A estrutura terá entre 3,5 e 6 metros de altura e servirá de suporte para projetores, aspersores de água e instalações temporárias.

Outro elemento previsto é um totem de 15 metros, inspirado no mastro central das antigas tendas de circo. A referência recupera a ligação histórica do Largo do Paissandu com a atividade circense.

A Rua do Boticário será elevada ao nível das calçadas e transformada em via compartilhada. O desenho mantém espaços para automóveis, motocicletas e carga e descarga, mas amplia a área destinada aos pedestres, com novos canteiros e mobiliário urbano.

Travessias elevadas deverão conectar a praça ao Largo do Paissandu e à Avenida Rio Branco. A intenção é formar um percurso mais contínuo para quem circula entre a Avenida São João, o Vale do Anhangabaú e os estabelecimentos comerciais do entorno.

O espaço também ficará na futura interseção das linhas Jequitibá e Sibipiruna do Bonde São Paulo. Segundo a SP Urbanismo, a praça deverá funcionar como ponto de passagem e distribuição de passageiros do novo modal.

Pórtico metálico da Esplanada do Rock: estrutura receberá iluminação e instalações temporárias (Prefeitura de São Paulo)

Como a praça pode ajudar o comércio do Centro

A expectativa da prefeitura é que a permanência de pessoas no espaço público beneficie negócios que já funcionam na região, especialmente restaurantes, lanchonetes e lojas, além de estimular atividades como feiras, festivais e apresentações culturais.

Para Marcone Moraes, presidente da Associação Pró-Centro e vice-presidente do Instituto Cultural Galeria do Rock, o projeto reconhece a atuação mantida por comerciantes da região durante o período de esvaziamento do Centro.

“Significa o reconhecimento do poder público de um trabalho de mais de 30 anos na Galeria. Agora, a Galeria do Rock tem a oportunidade de não estar só dentro do próprio prédio, mas também de ocupar a Esplanada do Rock com atividades”, afirma.

A proposta é promover apresentações e outras ações culturais de pequeno porte na praça. Segundo Moraes, as atividades precisam respeitar os moradores e comerciantes do entorno, especialmente em relação ao barulho.

“Isso vira um chamariz ainda maior para que as pessoas possam vir à Galeria, ficar na Esplanada do Rock e curtir um fim de tarde naquela região”, diz.

A Galeria do Rock reúne cerca de 200 lojas em funcionamento, o equivalente a 92% da ocupação do edifício. O centro comercial recebe aproximadamente 15 mil pessoas por dia, fluxo que pode chegar a 25 mil visitantes nos fins de semana.

Juntas, as operações faturaram R$ 185 milhões em 2025. A projeção divulgada pela administração da Galeria é crescer 10% em 2026.

Praça voltada à convivência: espaço terá playground, bancos, paraciclos e áreas para eventos (Prefeitura de São Paulo)

Moraes afirma que a expectativa permanece, embora o varejo tenha enfrentado uma retração média de consumo de 6% nos últimos três meses, segundo os dados acompanhados pela administração. O desempenho de dezembro deverá ser decisivo para que a Galeria alcance a projeção.

A estratégia do empreendimento nos últimos anos tem sido ampliar o tempo de permanência dos visitantes. O terraço do prédio passou a receber shows aos sábados e vende cerca de 300 ingressos por semana. Como o público precisa atravessar os corredores para chegar ao espaço, a programação também aumenta o movimento nas lojas.

A Esplanada do Rock poderá ampliar essa lógica para além do edifício. Moraes afirma que a Galeria pretende colaborar com a programação da praça, mas que a administração e o uso do espaço caberão ao poder público.

O que ainda falta para a obra começar

A implantação depende da conclusão da licitação, da contratação da empresa, da elaboração dos projetos executivos e da obtenção das licenças. Somente depois dessas etapas a SP Urbanismo poderá liberar a execução física da praça.

Há ainda uma questão habitacional. Parte dos imóveis incluídos no perímetro é ocupada por famílias. Movimentos de moradia estimam que cerca de 135 famílias vivam na área. A prefeitura afirma que realiza o cadastramento dos moradores para atendimento inicial por meio de auxílio-aluguel e posterior encaminhamento para moradia definitiva.

Rua do Boticário requalificada: via compartilhada dará prioridade à circulação de pedestres (Prefeitura de São Paulo)

O edital e o termo de referência da obra não apresentam um cronograma para essa desocupação. Sem a liberação completa dos terrenos, não é possível estabelecer uma data definitiva para o início da construção.

O nome Esplanada do Rock, inicialmente tratado como uma denominação de projeto, foi oficializado pela prefeitura em decreto assinado em 18 de novembro. A escolha faz referência à Galeria do Rock, localizada nas proximidades, mas a concepção da praça também recupera outros elementos da história do Paissandu.

Para Moraes, o investimento se soma a outras intervenções previstas para o Centro, como o Bonde São Paulo e a instalação do novo centro administrativo do governo estadual nos Campos Elíseos.

“Por mais de uma década, a Galeria do Rock ficou praticamente sozinha na Avenida São João. Ver o comércio e os espaços públicos retomando a vida mostra que dá para resolver questões complexas de urbanismo e devolver uma parte importante da cidade para as pessoas”, afirma.