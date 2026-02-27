Escolha a batalha certa

Depois de 23 anos de operação em Florianópolis, as irmãs Leandra e Tatiane Zanelato começaram a questionar os próximos passos da Iônica. A farmácia de manipulação construiu uma base fiel de clientes, tem equipe estruturada e capacidade para produzir mais. Ainda assim, as sócias decidiram criar uma linha própria de skincare para ganhar escala.

No Choque de Gestão, programa da EXAME com patrocínio de Santander Empresas e Claro Empresas, a mentora Cris Arcangeli trouxe um contraponto. “Crescer exige trabalho e clareza estratégica”, diz. Para ela, antes de entrar em um mercado altamente competitivo, como o de cosméticos, a Iônica precisa extrair mais resultado do negócio que já funciona.

Um ponto de atenção foi o público-alvo da nova linha, inicialmente pensada para adolescentes. A maior parte dos clientes da Iônica é formada por mulheres adultas, muitas focadas em saúde e bem-estar. Expandir para outro perfil exigiria investimento, posicionamento claro e uma estratégia própria.

Ao analisar a operação, Arcangeli identificou oportunidades pouco exploradas. A empresa não trabalha de forma estruturada o pós-venda, utiliza pouco o potencial do CRM e pode aprofundar o relacionamento com médicos e nutricionistas. Também sugeriu revisar fornecedores e custos para ampliar a margem, além de mapear e focar os produtos mais rentáveis.

A conclusão da mentoria foi direta. Antes de escolher uma nova guerra, é preciso organizar a casa, melhorar a rentabilidade e usar melhor os ativos que já estão prontos.

Lições de Cris Arcangeli para negócios maduros

1 Escolha sua batalha

Nem toda oportunidade precisa ser perseguida. Crescer exige foco estratégico.

2 Ative sua base atual

CRM, ranking de clientes e pós-venda podem gerar crescimento imediato.

3 Venda para quem já confia em você

É mais barato fidelizar do que conquistar.

