Uma conta de luz mais barata foi o ponto de partida para Thiago Alexander e Amanda Durante criarem a iGreen Energy. Fundada em dezembro de 2021, a empresa cresceu com um modelo que conecta consumidores a fazendas solares e agora quer usar sua base de mais de 1 milhão de clientes para avançar em telefonia, seguros, serviços financeiros e mobilidade elétrica. O faturamento acumulado deve chegar a R$ 1,4 bilhão em 2026.

As apostas mais recentes são uma rede de eletropostos e a entrada no setor bancário. Em 2027, a ambição é chegar a 5 milhões de clientes, cinco vezes a base atual, e ampliar a presença internacional.

“Nosso objetivo é ser um Super App. O cliente tem acesso ao desconto na conta de energia, paga a conta de telefone, faz o seguro do carro e consegue usar os benefícios. Agora, nosso próximo passo é bancarizar esses clientes”, afirma Thiago Alexander, presidente e cofundador da iGreen.

Como a iGreen saiu de uma ideia entre irmãos para 1 milhão de clientes

A história da iGreen começou com uma conta de luz. Amanda, que já trabalhava no setor de energia, apresentou ao irmão uma solução que permitia reduzir o valor da fatura por meio de créditos gerados em fazendas solares. Thiago, que trabalhava com vendas, inicialmente desconfiou da proposta.

A redução acontece por meio da geração distribuída compartilhada, modelo em que usinas solares produzem energia e injetam créditos na rede da distribuidora. Os consumidores associados recebem esses créditos na conta de luz e conseguem reduzir o valor pago. A distribuidora local continua responsável pela entrega da eletricidade.

A ideia virou empresa em dezembro de 2021, inicialmente com atuação em Minas Gerais. Os fundadores investiram suas economias e começaram a operação com uma estrutura pequena. O primeiro ponto comercial tinha cerca de 20 metros quadrados. Depois, a empresa passou pela casa da mãe dos fundadores e por um espaço de coworking até chegar a uma sede de 3 mil metros quadrados, com mais de 500 funcionários contratados.

A expansão comercial começou com uma lista de aproximadamente 100 contatos feita por Thiago. Ele oferecia aos conhecidos a possibilidade de economizar na conta de luz e, ao mesmo tempo, ganhar dinheiro indicando novos consumidores.

“Começamos a formar um time de vendas e, no primeiro ano, já tínhamos cerca de 2 mil licenciados e 20 mil clientes. A proposta era criar uma renda recorrente para os vendedores, enquanto os consumidores economizavam na conta de luz sem precisar investir em energia solar”, diz o empreendedor.

O modelo deu origem à rede de licenciados, vendedores que recebem remuneração recorrente pelos clientes que conectam à plataforma. Hoje, a empresa conta com cerca de 40 mil parceiros comerciais espalhados pelo Brasil.

A estratégia também ajudou a companhia a avançar para outros estados. Depois de começar em Minas Gerais, a iGreen chegou a Goiás e Mato Grosso e ampliou sua atuação por todos os estados do país.

Como a empresa transforma energia em um ecossistema de serviços

A decisão de diversificar veio depois de uma viagem de Thiago à Europa. Lá, ele conheceu a Octopus Energy, empresa britânica que reúne diferentes serviços em uma única plataforma digital. A experiência mudou a visão do fundador sobre o negócio.

“Quando eu conversei com o CEO da empresa, perguntei o que ele via como diferencial em relação aos concorrentes. Ele virou para mim e falou: meus concorrentes ainda estão vendendo energia”, afirma Thiago.

A partir daí, a iGreen começou a buscar outras soluções para oferecer à base de clientes. A empresa já entrou nos segmentos de telefonia e seguros de automóveis e mantém um clube de benefícios com mais de 30 mil estabelecimentos parceiros.

Na telefonia, são aproximadamente 30 mil clientes, depois de dois anos de operação. No seguro de automóveis, a empresa chegou a 10 mil consumidores em cerca de cinco meses.

A companhia tenta se diferenciar com planos de telefonia em que os dados não utilizados acumulam para o mês seguinte. A proposta é permitir que o consumidor ajuste o pacote de acordo com seu uso, em vez de contratar uma franquia maior do que precisa.

“Eu não quero só enfiar outro produto nela. Eu quero que realmente ela seja enriquecida com isso”, afirma Amanda, CEO e cofundadora da empresa.

A próxima etapa será levar serviços financeiros para o aplicativo. A iGreen já possui uma plataforma de pagamentos utilizada pelos licenciados, chamada iMoney, mas pretende ampliar a operação para os consumidores.

Por que a iGreen quer lançar um banco digital em 2027

A empresa pretende começar a bancarizar sua base de clientes em janeiro de 2027. O plano inclui oferecer cartão de crédito e acesso a crédito dentro do aplicativo. A intenção é concentrar pagamentos e serviços em um único ambiente e aumentar a frequência de relacionamento com os consumidores.

A operação bancária também pode fortalecer o modelo de licenciamento. A proposta é que o vendedor receba remuneração pelos serviços contratados pelos clientes que trouxe para a plataforma, mesmo depois da venda inicial.

Nesse formato, o licenciado fica responsável por construir sua carteira de consumidores, enquanto a iGreen assume a oferta e o atendimento dos produtos. A companhia espera que a ampliação do portfólio aumente a receita gerada por cliente e incentive a entrada de novos parceiros comerciais.

O que motiva a entrada na mobilidade elétrica

Outra frente de crescimento é a mobilidade elétrica. A iGreen adquiriu a PV Mob, empresa de infraestrutura para veículos elétricos que já possuía mais de 150 eletropostos. Em um mês, a companhia vendeu mais de R$ 20 milhões em eletropostos. A empresa afirma que já tem quase 280 pontos entre equipamentos adquiridos, unidades em processo de migração de bandeira e novos projetos em construção.

O modelo prevê que proprietários de eletropostos utilizem o software e o aplicativo da iGreen para receber pagamentos pelas recargas. Mas a estratégia vai além da receita gerada pelo carregamento dos veículos.

Os pontos também funcionam como canais de aquisição de clientes. Quem utiliza o eletroposto pode baixar o aplicativo, contratar serviços de energia, telefonia e seguros e passar a integrar a carteira vinculada ao licenciado responsável pela indicação.

A empresa quer aproveitar essa estrutura para espalhar sua marca fisicamente pelo país. A lógica é que os pontos de recarga ajudem a tornar a iGreen conhecida por consumidores que ainda não tiveram contato com a rede de vendedores.

“O eletroposto funciona também como um canal de aquisição de clientes. Além de ganhar com as recargas, o parceiro constrói uma carteira de consumidores e recebe uma receita recorrente a partir das soluções contratadas por eles pelo aplicativo”, afirma Amanda.

Ainda, a possibilidade do mercado livre de energia representa uma nova frente de crescimento para a iGreen, que pretende ampliar sua atuação para além dos créditos de energia solar.

Nesse modelo, consumidores podem escolher de quem comprar eletricidade, negociando condições e preços diretamente com fornecedores, em vez de depender exclusivamente da distribuidora local. Com a expansão gradual do mercado, a companhia espera alcançar um público maior e aproveitar sua rede de licenciados para intermediar novos contratos de fornecimento.

Os eletropostos também entram nessa estratégia, funcionando como pontos de contato para atrair consumidores e apresentar as soluções da empresa. A meta, segundo Thiago, é conquistar 40% de participação nesse mercado, objetivo que dependerá do calendário regulatório, das condições de contratação e da concorrência no setor.

Quais são os próximos passos

A iGreen terminou 2025 com cerca de 100 mil clientes, segundo os fundadores, e chegou a 1 milhão em 2026. Agora, a ambição é chegar a 5 milhões de clientes em 2027.

A expansão internacional também entrou no planejamento. A empresa começou uma operação nos Estados Unidos por meio de uma parceria com uma empresa de telefonia, em modelo white label, em que uma companhia oferece serviços de outra utilizando sua própria marca.

Colômbia e Peru estão entre os próximos mercados considerados pelos fundadores. A intenção é levar primeiro serviços de telefonia e, posteriormente, avaliar a entrada no setor de energia.