Lavar roupas sempre foi uma tarefa que exigiu tempo ou dinheiro. Da Paraíba, o Grupo Hi quer ajudar o cliente a economizar nos dois por meio da rede de lavanderias 60 Minutos. Com o modelo Laundry in Box, a holding se propõe a ser o "Uber das lavanderias" visando abrir capital até 2027 e um valuation de R$ 1 bilhão.

Criado em 2015 pelo paraibano Isaelson Oliveira, o Grupo Hi começou por um problema pessoal do fundador, que não conseguia conciliar o tempo entre sua rotina e as tarefas domésticas. Em 2024, a empresa alcançou R$ 53 milhões de faturamento, com 1,5 milhão de clientes fidelizados, e projeta um crescimento de 41% até 2025, com um faturamento estimado de R$ 75 milhões.

O plano do Grupo Hi é fazer do Brasil líder no mercado de lavanderias automatizadas. São 890 pontos de operação em funcionamento e uma meta de 10 mil unidades até 2026.

Nos quase dez anos de mercado, a competição sumiu e surgiu. Recentemente, a argentina Laundromat retornou ao Brasil, enquanto as brasileiras Lavô e Bubble Box abriram as portas. A Unilever também tem a própria rede de lavanderias self-service da marca Omo.

Para se diferenciar, o Grupo Hi aposta na sustentabilidade e no uso de tecnologias próprias. As máquinas são da sul-coreana LG, mas o sistema de pagamento e os produtos utilizados pertencem ao grupo paraibano. O consumo de água por ciclo nas unidades da rede é 70% inferior ao das máquinas domésticas, com uma média de 48 litros por lavagem.

Como funciona o 'Laundry in Box'?

Armários inteligentes instalados em condomínios e outros pontos de grande circulação;

instalados em condomínios e outros pontos de grande circulação; O cliente deixa as roupas sujas e as retire limpas em até 24 horas ;

; Todo o processo é monitorado por um aplicativo, o que garante aos clientes controle total sobre o serviço.

Laundry in Box: armários inteligentes prometem entregar roupa limpa em até 24 horas (Grupo Hi/Divulgação)

Como surgiu o Grupo Hi?

Em 2015, o professor universitário Isaelson Ramos dava muitas aulas e chegava em casa já sem tempo para lavar as suas roupas. Uma hora, lembrou da facilidade que tinha quando morava nos Estados Unidos durante um ano sabático: era só ir até uma lavanderia self-service. Por lá, ele estima que existam cerca de 40 mil lojas do tipo.

“Ou você lavava em casa, ou pagava caro por serviços tradicionais. Não havia uma solução intermediária”, diz o paraibano.

Oliveira, então, abriu a primeira loja da 60 Minutos em João Pessoa em 2015, com o cofundador e colega Hairon Kliff. “O sucesso foi tão grande que começamos a receber pedidos para franquias. A partir daí, estruturamos todo o modelo de expansão e crescemos regionalmente”.

Com sua formação em administração e experiência como consultor, ele criou os contratos, os processos operacionais e o suporte necessário para oferecer o formato a outros empreendedores. As primeiras franquias foram instaladas em cidades próximas, como Natal e Recife, ampliando a presença regional no Nordeste.

O momento decisivo para a expansão veio com a instalação de uma loja em Parauapebas, no Pará, uma região remota e desafiadora em termos logísticos. O executivo relatou como esse teste validou o modelo: "Se a loja deu certo em Parauapebas, no meio da floresta amazônica, era um sinal claro de que o modelo funcionaria em qualquer lugar do Brasil".

No início de 2025, o megainvestidor João Kepler se tornou chairman do grupo com o objetivo de expandir o negócio para outros países, como Estados Unidos e Portugal.

Quanto custa para ser um franqueado?

Atualmente, o custo estimado para abrir uma unidade da Lavanderia 60 Minutos gira em torno de R$ 140 mil a R$ 150 mil, dependendo do tamanho e da localização da loja. Esse valor inclui: