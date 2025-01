Da Paraíba, rede de lavanderias fatura R$ 53 milhões e recebe investimento de João Kepler

Para quem não tem tempo, resolver a rotina de lavar roupas no Brasil sempre foi um desafio: ou você faz em casa e perde o fim de semana, ou recorre a serviços caros e muitas vezes inacessíveis. Foi observando essa lacuna que o paraibano Isaelson Ramos, fundador do Grupo Hi, enxergou uma oportunidade. Em 2015, inspirado por modelos que conheceu nos Estados Unidos, ele inaugurou a lavanderia self-service 60 Minutos em João Pessoa.

Desde então, o negócio virou franquia e cresceu de forma impressionante. Com 1,5 milhão de clientes fidelizados e um faturamento de R$ 53 milhões em 2024, o grupo se prepara para internacionalizar suas operações. A expansão conta com o apoio de João Kepler, um dos maiores investidores da América Latina, que agora é chairman do grupo.

A proposta do Grupo Hi vai além de economia e praticidade: com foco em sustentabilidade e tecnologia, a empresa desenvolveu um ecossistema integrado que facilita o autoatendimento. As tecnologias desenvolvidas para atender à rede, inclusive, já estão sendo testadas como um produto para vender para a competição.

O primeiro ciclo

Em 2015, o professor universitário Isaelson Ramos dava muitas aulas e chegava em casa já sem tempo para lavar as suas roupas. Uma hora, lembrou da facilidade que tinha quando morava nos Estados Unidos durante um ano sabático: era só ir até uma lavanderia self-service.

“Ou você lavava em casa, ou pagava caro por serviços tradicionais. Não havia uma solução intermediária”, diz o paraibano.

Oliveira, então, abriu a primeira loja da 60 Minutos em João Pessoa em 2015, com o cofundador e colega Hairon Kliff. “O sucesso foi tão grande que começamos a receber pedidos para franquias. A partir daí, estruturamos todo o modelo de expansão e crescemos regionalmente”.

Com sua formação em administração e experiência como consultor, ele criou os contratos, os processos operacionais e o suporte necessário para oferecer o formato a outros empreendedores. As primeiras franquias foram instaladas em cidades próximas, como Natal e Recife, ampliando a presença regional no Nordeste.

Rede 60 Minutos: grupo pretende alcançar 1.200 lojas em 2025 (Divulgação)

O momento decisivo para a expansão veio com a instalação de uma loja em Parauapebas, no Pará, uma região remota e desafiadora em termos logísticos. O executivo relatou como esse teste validou o modelo: "Se a loja deu certo em Parauapebas, no meio da floresta amazônica, era um sinal claro de que o modelo funcionaria em qualquer lugar do Brasil".

Após essa validação, o Grupo Hi participou de feiras de empreendedorismo, como a Feira do Empreendedor do Sebrae, em São Paulo, o que permitiu levar o negócio para outras regiões do país. Em poucos anos, o crescimento ganhou escala, e a marca passou a ser conhecida nacionalmente.

Agora, em 2024, a empresa tem cerca de 800 lojas abertas por todo o Brasil. A meta para 2025 é ainda mais ambiciosa: abrir 500 novas unidades e alcançar 1.200 lojas no total.

A concorrência também apareceu nos quase dez anos de mercado, como a volta da argentina Laundromat e as brasileiras Lavô e Bubble Box. A Unilever também tem a própria rede de lavanderias self-service da marca Omo.

Apostar na tecnologia para crescer

A 60 Minutos se destaca por sua abordagem sustentável, utilizando produtos biodegradáveis e máquinas que consomem apenas 48 litros de água por ciclo, contra 150 litros das versões domésticas. “Já economizamos mais de 1,2 bilhão de litros de água, além de reduzir o consumo de energia em 60%”, afirma o cofundador.

As máquinas de lavar são da sul-coreana LG. Hoje, o Grupo Hi é a sétima maior distribuidora de produtos da gigante de eletrônicos no mundo.

A empresa também investe em tecnologia própria para melhorar a experiência do cliente. Entre as inovações estão totens interativos, que permitem até a escolha de fragrâncias personalizadas para as roupas, e sistemas de autoatendimento integrados a aplicativos.

O grupo também está expandindo sua atuação para o mercado B2B (modelo de negócios em que uma empresa vende para outras empresas). A tecnologia que inicialmente atendia exclusivamente à rede 60 Minutos agora está sendo comercializada para outras lavanderias. “Estamos adaptando nossas soluções, como o totem de autoatendimento, para o mercado. Essa é uma forma de escalar ainda mais nosso impacto”, explica o fundador.

Por isso, hoje o Grupo Hi tem um ecossistema de ferramentas que fortalecem a operação principal e geram novas oportunidades de receita. Os armários inteligentes Laundry in Box e o chatbot de atendimento HiChat servem para auxiliar no autoatendimento. A marca também conta com o próprio sistema de pagamentos, o BolePix, e uma linha de produtos biodegradáveis chamada HiPlin.

Próximos passos

Com apoio do investidor João Kepler, o Grupo Hi prepara sua entrada nos Estados Unidos, onde o mercado de lavanderias self-service é tradicional, mas pouco inovador.

“Nos EUA, muitas lavanderias são antigas, com pouca preocupação com a experiência do cliente. Isso abre espaço para quem tem um modelo diferenciado como o nosso”, afirma Oliveira. Segundo o paraibano, existem cerca de 40 mil lavanderias self-service em solo americano.

João Kepler é reconhecido como um dos principais investidores da América Latina, com mais de 2 mil startups em seu portfólio e cofundador da Bossa Investimentos. Em outubro, o executivo firmou parceria com a Azure Investimentos, escritório conectado à plataforma do banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME).

Através de sua holding Equity Fund Group (EQF), Kepler busca centralizar a gestão financeira de seus clientes e ampliar a eficiência dos investimentos. A parceria tem como meta inicial captar R$ 1 bilhão em recursos até maio deste ano.

Além disso, Kepler planeja aumentar o valuation de suas empresas investidas para R$ 3 bilhões até 2026, fortalecendo seu ecossistema com aquisições estratégicas em setores como fintechs, consultorias financeiras e soluções de gestão.

Quanto custa para ser um franqueado?

Atualmente, o custo estimado para abrir uma unidade da Lavanderia 60 Minutos gira em torno de R$ 140 mil a R$ 150 mil, dependendo do tamanho e da localização da loja. Esse valor inclui:

Taxa de franquia : aproximadamente R$ 30 mil , referente à licença para operar com a marca.

: aproximadamente , referente à licença para operar com a marca. Máquinas e equipamentos : em torno de R$ 80 mil , que representam o maior investimento.

: em torno de , que representam o maior investimento. Instalação da loja: cerca de R$ 30 mil, abrangendo reforma, mobiliário e outros itens necessários para a operação.