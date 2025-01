Depois do recesso de fim de ano, o desejo de mudar de vida ganha força. Para muitos brasileiros, a ideia de não voltar ao escritório e começar 2025 empreendendo soa como a oportunidade ideal. Nesse cenário, franquias baratas aparecem como uma solução prática: combinam modelos de negócios testados com um custo de entrada acessível.

Com opções a partir de R$ 300, as franquias oferecem um caminho estruturado para quem busca independência financeira sem a necessidade de reinventar a roda. Elas permitem que novos empreendedores aproveitem a experiência de marcas já consolidadas, ao mesmo tempo que minimizam riscos em relação a negócios iniciados do zero.

As microfranquias, em especial, têm ganhado destaque no mercado, atraindo empreendedores com orçamentos reduzidos. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), o número de redes que oferecem modelos com investimento inicial até R$ 135.000 quase dobrou nos últimos anos, crescendo 87% e passando de 322 para 604 em 2023. Esse avanço reflete a demanda por negócios acessíveis, com investimento inicial mais baixo e maior flexibilidade, ideais para quem busca começar pequeno e expandir gradualmente.

Nesta lista, reunimos 25 franquias que cabem no bolso e podem transformar seu sonho de empreender em realidade – para que, neste início de ano, você esteja no comando do próprio negócio em vez de retomar a rotina de escritório.

MoviBio

Criada em 2022, a MoviBio é uma rede de franquias especializada em instalações e manutenção de painéis solares para residências, comércio e indústrias. O papel do franqueado é atuar com a prospecção de clientes. O restante, da instalação até a manutenção, é responsabilidade da franqueadora. O negócio pode ser operado de qualquer lugar, sem necessidade de ponto comercial..

Investimento inicial: R$ 300

Faturamento médio mensal: R$ 150.000

Prazo de retorno: 4 meses

aiqfome

Fundado em 2007, o aiqfome é o maior aplicativo de delivery do interior do Brasil e o 2° maior do país. Em expansão pelo sistema de franquias desde 2012, ele oferece três formatos de microfranquias home based e que dispensam a contratação de funcionários. O franqueado do aiqfome opera como um representante comercial da sua cidade, prospectando novos comércios locais e ampliando a área de atuação do app. Idealizado pelo casal paranaense Steph Gomides e Igor Remigio, o aplicativo foi adquirido pelo Grupo Magalu em 2020 e integra a vertical food do conglomerado.

Investimento inicial: até 20 mil habitantes: R$ 41 mil / até 40 mil habitantes: R$ 82 mil

Faturamento médio mensal: 20 mil habitantes: R$ 14 mil / até 40 mil habitantes: R$ 27 mil

Previsão de retorno: 18 meses

Cacau Show

A loja modular (também conhecida como loja contêiner) é um projeto de muito sucesso na Cacau Show. A companhia conseguiu escalar seu número de operações no Brasil graças ao modelo. Com investimento inicial menor do que o de uma loja padrão, a rede de chocolates conseguiu chegar a 950 operações em funcionamento e outras 86 em processo de implantação, superando o total de 1.000 contêineres em três anos e meio.

Investimento inicial: a partir de R$ 64,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 61,4 mil

Prazo de retorno: 12 a 18 meses

Alfabetizei

Criada em 2020, a Alfabetizei é uma rede de franquias de alfabetização. Com o uso de cores e metodologia própria, a empresa atua com a alfabetização de crianças com algum tipo de dificuldade, seja pedagógica ou relacionada à saúde. A ideia é transformar o processo de aprendizado em algo simples e lúdico. Já são mais de 650 atendimentos prestados. O papel do franqueado é atender, aplicar a metodologia e atuar com a prospecção de novos clientes (caso seja da área de educação ou saúde).

Investimento inicial: R$ 2.850

Faturamento médio mensal: R$ 11.500

Prazo de retorno: 12 meses

Aprova Crédito

Criada em 2017, a Aprova Crédito é uma rede de franquias que vai além do crédito e dos serviços financeiros. Desenvolvida por Wilian Baldacin, a empresa tem se tornado um hub das finanças, com cerca de 45 tipos de serviços e produtos. O franqueado pode atuar com empréstimos, consórcios, seguros e financiamentos, mas, também, com venda de projetos de energia solar e abertura de contas para clientes.

Investimento total: R$ 17.900

Faturamento médio mensal: R$ 100.000

Prazo de retorno: até 6 meses

BM VAGAS

A BM VAGAS é uma empresa de recrutamento que integra comunicação e marketing para otimizar os processos de RH. Com o uso de tecnologias, inclusive inteligência artificial, ela apoia empresas na busca estratégica por candidatos. Os franqueados, que podem trabalham em unidades físicas e também home office, são responsáveis ​​por atrair clientes e coordenar os processos seletivos, contando com suporte e treinamento completo da franqueadora, sem necessidade de experiência prévia em recursos humanos.

Investimento inicial: a partir de R$ 12.000 (por tempo limitado)

Faturamento médio mensal: entre R$ 30.000 e R$ 60.000

Prazo de retorno: 3 meses

Dr. Escritura

A Dr. Escritura é uma rede de franquias especializada em regularização de imóveis. Com mais de 15 anos de atuação, a empresa ajuda donos de terrenos, casas, espaços comerciais e outros com a regularização junto aos órgãos públicos. Isso tanto na parte urbana, quanto na rural. Tudo pensado para tornar o processo simples e acessível. O papel do franqueado é atuar na prospecção e administração da carteira de clientes. Toda a parte técnica tem o suporte da franqueadora, do início ao fim de cada atendimento.

Investimento inicial: a partir de R$ 18.000

Faturamento médio mensal: R$ 21.000

Prazo de retorno: 4 meses

TFlow

A TFlow é uma rede de franquias que comercializa roupas e acessórios para crianças, jovens e adultos do gênero masculino. Administrada pelo Grupo ZNTT, uma das maiores holdings de franquias do Brasil, a empresa conta com mais de 150 lojas espalhadas pelo Brasil. São diversas opções para quem deseja empreender, de modelo home based até lojas físicas. Assim como outras empresas, a TFlow oferece opção de trabalho sozinho até pontos comerciais dentro de shoppings.

Investimento inicial: a partir de R$ 20.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10.000

Prazo de retorno: 2 a 3 meses (variável)

Bem Soluções Financeiras

Com modelos home based e lojas, a Bem Soluções Financeiras oferece ao franqueado uma rede de com os mais diversos produtos como consórcios, seguros, empréstimos e vários outros tipos de soluções financeiras.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.900

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 12.000

Prazo de retorno: 3 a 5 meses (pode variar)

Vida Leve

Os interessados em uma franquia de healthy foods devem ficar de olho na Vida Leve. A marca está presente em várias localidades do Brasil e conta com produtos naturais para quem busca uma vida mais saudável. Além disso, os modelos oferecidos pela empresa, que é administrada pelo Grupo ZNTT, contam com estrutura enxuta e de simples operação para os franqueados.

Investimento inicial: a partir de R$ 20.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 10.000

Prazo de retorno: 3 a 5 meses (variável)

Avantar

A Avantar, anteriormente conhecida como RSup!, é uma rede de franquias especializada em seguros, consórcios, planos de saúde e serviços financeiros. Com uma estrutura voltada para oferecer suporte premium a clientes e franqueados, a marca se destaca como uma das redes de franquias que mais crescem no Brasil. Seu diferencial está em transformar franqueados em empresários de alta performance. A Avantar é a única no país a contar com um método patenteado de faturamento previsível e constante, além de um suporte prático e focado em resultados, onde a franqueadora auxilia o investidor diretamente na operação.

Investimento médio mensal: a partir de R$ 25.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100.000

Prazo de retorno: até 6 meses

4Charge

A 4Charge é uma rede de franquias de totens e carregadores. A marca foi fundada em 2019 e atua com publicidade nos terminais de recarga, que também exibem propagandas. O franqueado trabalha em modelo home based com visitas periódicas a clientes e parceiros. Além disso, a marca oferece suporte permanente aos franqueados.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.900

Faturamento médio mensal: R$ 4.000

Retorno do investimento: até 6 meses

Stuqui Projetos

Destinada a engenheiros e arquitetos, a Stuqui Projetos é uma rede que trabalha com projetos e um dos grandes diferenciais é que ela já entrega contratos fechados para os seus franqueados A franquia é ideal para pessoas que querem sair da CLT e se tornarem donos do próprio negócio. A rede trabalha com dois modelos, o home based, com baixo investimento, e o modelo escritório, que possui uma estrutura muito mais completa.

Investimento inicial: R$ 26.634

Faturamento médio mensal: R$ 4.988

Previsão média de retorno: 16 meses

Trip In

A Trip In é uma rede agência de viagens que trabalha tanto com pacotes nacionais quanto internacionais. A rede possui três modelos de franquias, desde o home based até a agência completa. O franqueado deve realizar a venda dos pacotes de viagem e atender os clientes.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.900

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 50.000

Prazo médio para retorno: 6 a 18 meses

Ceopag

A Ceopag, é uma microfranquia de meios de pagamento eletrônicos e surgiu para facilitar a atuação de micro e pequenos empreendedores. Com foco no PMEs e MEIs, a rede une os dois segmentos que mais crescem no Brasil: delivery e meios de pagamentos.

A rede foca a sua expansão nos interiores do país. Presente em 24 estados, 250 cidades e com 700 franquias, a empresa oferece um atendimento humanizado e presencial por meio de sua rede, com produtos de alta tecnologia digital.

Investimento inicial: R$ 20.000

Faturamento médio mensal: R$ 10.250

Prazo de retorno: 12 meses

Evolve

A Evolve é uma rede de franquias que atua no ramo de energia renovável. Os franqueados recebem todo o financiamento , homologação juntos as concessionárias, projetos, instalação, pós-venda e manutenção das placas de energia fotovoltaica. Na prática, o franqueado deve se voltar ao comercial. Entre os perfis de principais clientes estão proprietários de imóveis residenciais, empresários ligados ao agronegócio, pessoas consciente sobre a importância da redução do carbono, condomínios e cooperativas, entre outros.

Investimento inicial: a partir de R$ 14.900

Prazo médio de retorno: 6 a 18 meses

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 100.000

CredFácil

Rede especializada em serviços financeiros e seguros, a CredFácil está presente no mercado há 20 anos oferecendo soluções financeiras a todas as pessoas que necessitam de crédito. Eleita a quinta maior microfranquia pela ABF neste ano, a marca possui unidades por todos os estados brasileiros.

Investimento inicial: a partir de R$ 19.990 no modelo home office (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 130.000

Prazo de retorno do investimento: 3 a 6 meses

VendaComChat

Fundada em 2022 e estreante no universo do franchising, a marca, que opera em modelo home based, a VendaComChat é uma rede especializada nos serviços de automação do Whatsapp para gerar maior engajamento dos clientes e, consequentemente, aumentar o faturamento de comércios locais como lojas, restaurantes e salões de beleza.

Investimento inicial: a partir de R$ 7.500 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 4.455 a cada 18 clientes

Prazo de retorno do investimento: até 3 meses

Mr. Fit

Criada em 2011, a Mr. Fit é pioneira em fast-food de alimentação saudável no Brasil, oferecendo refeições, sanduíches e outras iguarias saudáveis, como estrogonofe de biomassa de banana verde e sucos funcionais, além de um cardápio low carb. A rede possui mais de 880 unidades, está presente em 26 estados brasileiros e em processo de internacionalização já com unidades em Portugal e no Paraguai.

Investimento inicial: a partir de R$ 6.999, no modelo home office (incluso taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: R$ 4.000 a R$ 30.000

Prazo de retorno do investimento: de 4 a 8 meses

3, 2, 1 GO!

Fundada em 2019, a 3,2,1 GO! é uma rede de franquias especializada em oferecer experiências de viagem completas para a Disney e outros destinos nacionais e internacionais. O investimento para o modelo Home Office é de R$ 12 mil já o Modelo Store in Store/Quiosque, é a partir de R$ 15 mil, com a taxa de franquia incluída. A empresa atua como consultora e cuida de todos os detalhes, desde a emissão de visto e seguro viagem, até passagem aérea e hospedagem, tudo pensado de forma exclusiva e personalizada. Com 50 franqueados no Brasil e no exterior, como Orlando, Nepal e Portugal, a 3,2,1 GO! planeja faturar R$ 4 milhões até o final de 2024.

Investimento inicial: R$ 12.000 (incluso taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 15.000 a R$ 50.000

Prazo de retorno do investimento: de 3 a 12 meses

KoalaCar

Fundada em 2015, a KoalaCar é uma microfranquia de limpeza a seco de veículos, com baixo custo, rápido retorno e consciência ambiental. O nome da marca foi inspirado no coala, que não bebe água e se hidrata apenas das plantas. Numa lavagem convencional, consome-se mais de 300 litros de água, mas com os produtos da empresa, esse número é zero. A KoalaCar foi reformulada, voltou a ser franqueada esse ano e planeja faturar até R$ 4 milhões ainda em 2024.

Investimento inicial: R$ 4.990

Faturamento médio mensal: R$ 10.000

Prazo de retorno do investimento: 3 a 6 meses

Jan-Pro

A Jan-Pro é uma empresa de limpeza dedicada a oferecer o mais alto padrão em serviços de limpeza comercial e a criar oportunidades de negócios rentáveis através de franquias. Nascida nos Estados Unidos e com mais de 30 anos de experiência, chegou ao Brasil em 1991, hoje está presente em 8 países e conta com mais de 10 mil clientes. Possui um conjunto completo de processos de limpeza, sistemas de suporte e padrões de atendimento ao cliente.

Investimento inicial: a partir de R$ 20.000

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 30.000

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

YES! Idiomas

A YES! Idiomas, marca com mais de 50 anos de história e que conta com mais de 200 escolas comercializadas por 16 estados e no Distrito Federal, conta com modelos de microfranquias para atrair novos investidores. É o caso do Modelo Educacional, com investimento inicial a partir de R$ 30 mil. A opção é indicada para donos de instituições de ensino que desejam agregar a escola de idiomas ao seu sistema, para operação em formato store in store. O prazo de retorno do investimento é de 18 a 24 meses.

Investimento inicial: a partir de R$ 30.000 no modelo educacional

Faturamento médio mensal: R$ 40.000

Prazo de retorno: 18 a 24 meses

CleanNew

Criada em 2015, rede é uma das maiores franquias de higienização e conservação de estofados do Brasil. Atua em formato home based, ou seja, o profissional especializado vai até o cliente com uma mala repleta de equipamentos com a mais alta tecnologia para realizar os serviços de higienização e blindagem de sofás, colchões, poltronas, entre outros itens da casa. O negócio é um bom investimento pois os serviços também podem ser realizados em veículos como carros, barcos e aeronaves, o que aumenta o leque de opções de contratação.

Investimento inicial: a partir de R$ 59.900 (incluso equipamentos, estoque, kits e uniforme e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 14.000 a R$ 30.000

Prazo de retorno: de 6 a 12 meses

Maria Brasileira

Criada em 2012, a Maria Brasileira, maior rede de limpeza residencial e empresarial do país que também foi eleita destaque como franqueadora do ano pela ABF. Com mais de 90 mil atendimentos por mês, está presente em todos os estados do Brasil com mais de 500 unidades. Essa é uma opção de negócio para quem procura baixo investimento e alta procura.

Investimento inicial: a partir de R$ 47.300

Faturamento médio mensal: R$ 45.000

Prazo de retorno: 14 meses