Destinos brasileiros em alta: capitais do Nordeste lideram turismo nacional; saiba mais

De acordo com a pesquisa anual de Previsões de Viagem da Booking.com, em 2025 os viajantes brasileiros vão repensar suas maneiras de viajar e sair do convencional para descobrir destinos menos lotados (83%), embarcar em retiros de longevidade (78%) ou optar por atividades noturnas para escapar das temperaturas mais altas (57%).

Com o verão de 2025 em curso, um levantamento realizado pela plataforma revela quais lugares estão em alta entre os viajantes brasileiros para a estação. Na lista dos dez destinos mais buscados no site, quatro cidades se destacam por apresentar os maiores crescimentos nas buscas: Maceió, Rio de Janeiro, João Pessoa e Fortaleza.

A região Nordeste aparece com força neste ranking, consolidando-se como um dos principais polos turísticos do país nos meses mais quentes do ano. A capital alagoana, Maceió, lidera o crescimento das buscas, com um aumento de 94%, atraindo os viajantes com suas praias paradisíacas. João Pessoa, na Paraíba, com suas paisagens naturais e charme histórico, também é um dos destaques, registrando um aumento de 64%, além de ser um dos destinos tendência globais da Booking.com para 2025. E, reafirmando seu apelo como destino cultural e de lazer no Nordeste, Fortaleza, no Ceará, apresenta um crescimento de 59% nas buscas.

1 /10 Hotel Rosewood: bandeira americana em prédio histórico de São Paulo (ED1266_FOTOS9)

2 /10 Hotel das Cataratas: piscina aquecida e acesso ao Parque de Iguaçu (ED1266_FOTOS10)

3 /10 Tangará: vista para o Parque Burle Marx e gastronomia premiada (ED1266_FOTOS11)

4 /10 Fairmont Copacabana: boa parte dos 375 quartos fica de frente para a icônica praia (ED1266_FOTOS12)

5 /10 Mahré: 30 suítes com piscina privativa em um terreno à beira-mar (ED1266_FOTOS13)

6 /10 Copacabana Palace: destaque para a piscina construída em 1934 (ED1266_FOTOS14)

7 /10 Fasano Jardins: tons sóbrios e materiais como madeira e couro na decoração (ED1266_FOTOS15)

8 /10 Fera Palace: ícone da arquitetura e símbolo de Salvador (ED1266_FOTOS16)

9 /10 Nannai: descanso para os hóspedes e atividades que valorizam o bem-estar (ED1266_FOTOS17)

10/10 Tivoli Praia do Forte: sete piscinas na área de lazer (ED1266_FOTOS18)

Já na região Sudeste, o Rio de Janeiro segue como um dos destinos preferidos dos brasileiros, com um aumento de 75% nas buscas em comparação ao verão de 2024.

Os dados mostram como o turismo nacional segue em alta, impulsionado pela diversidade de experiências e pela riqueza cultural que o Brasil oferece, com destinos que têm conquistado cada vez mais espaço, ou clássicos que seguem firmes na preferência dos turistas, como o Rio de Janeiro.

Além do aumento nas buscas de viajantes brasileiros, o levantamento aponta o crescente interesse de estrangeiros por destinos nacionais. Entre os dez destinos no país mais buscados por viajantes internacionais para o período, destacam-se Maceió (167%), Balneário Camboriú (159%) e Porto de Galinhas (158%) com os maiores percentuais de crescimento nas buscas.