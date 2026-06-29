O banco virou operadora? A Gigs quer levar plano de celular para dentro dos apps financeiros

Um banco não precisa mais comprar antenas, abrir lojas ou contratar um time inteiro de telecom para vender plano de celular. Agora, esse serviço pode aparecer dentro do próprio aplicativo, ao lado do cartão, da conta, dos investimentos e dos programas de pontos.

A empresa que tenta viabilizar esse movimento é a Gigs. Fundada em 2020 por Hermann Frank e Dennis Bauer, a companhia funciona como uma camada de tecnologia entre bancos, fintechs, redes móveis e sistemas de cobrança. A promessa é permitir que empresas lancem seus próprios serviços de telefonia sem virar uma operadora tradicional.

O exemplo mais recente é o Cash App, aplicativo financeiro da Block. Em junho, a empresa lançou nos Estados Unidos o Cash App Mobile, um plano de celular com 5G ilimitado na rede da AT&T, por US$ 40 por mês, com impostos incluídos. A operação é feita com a infraestrutura da Gigs.

“Quando você olha pesquisas com clientes, eles não pedem só serviços financeiros. Eles falam da vida inteira, inclusive de telefonia”, afirma Rafael Plantier, vice-presidente de growth da Gigs.

Plantier conhece esse caminho de dentro do setor financeiro. Antes da Gigs, passou por Citi, Elavon, Stripe, Tink e Nubank. Foi no Nubank, onde trabalhava com expansão internacional e novos negócios, que ele começou a lidar com telecom. Um dos projetos era o NuCel, serviço de telefonia do banco digital.

Na prática, foi ali que ele encontrou o problema que a Gigs tenta resolver hoje. Para lançar uma operadora virtual, era preciso negociar com redes móveis, obter licenças, montar equipe técnica e adaptar a operação a cada país.

O próximo passo da Gigs inclui o Brasil. A empresa já atende clientes como Nubank, PicPay e LATAM em planos de viagem e prepara a oferta de planos locais no país. Para isso, contratou uma equipe brasileira, está abrindo escritório em São Paulo e trabalha com a Anatel e operadoras locais.

Quem é a Gigs

A Gigs se define como um sistema operacional para serviços móveis. Em linguagem simples, é uma plataforma que permite que empresas ofereçam planos de celular e internet dentro dos próprios aplicativos.

A empresa não aparece para o usuário final. Ela fica nos bastidores, conectando a marca que vende o plano, a rede móvel que entrega o sinal e os sistemas que cuidam de cobrança, ativação, suporte e gestão da assinatura.

Antes, uma empresa que quisesse oferecer esse tipo de serviço precisava criar uma operadora virtual, conhecida pela sigla MVNO, de mobile virtual network operator. Essas empresas usam a rede de operadoras tradicionais, mas vendem planos com marca própria.

“Antes disso, para lançar um serviço de telefonia você precisava virar uma operadora virtual. Precisava de licença, time de engenharia, integração com redes e uma estrutura cara para começar”, afirma Plantier.

Segundo ele, o investimento inicial era alto e valia apenas para um mercado. Um projeto feito no Brasil não servia automaticamente para México, Colômbia ou Reino Unido.

“Você não comprava espectro nem colocava antena física, mas tinha uma série de coisas. Era um investimento inicial milionário”, afirma Plantier.

A Gigs tenta mudar esse desenho. Ela negocia capacidade no atacado com operadoras, cuida da parte regulatória e entrega uma única integração para bancos, fintechs e outras empresas digitais.

“Eu junto toda essa demanda e negocio no atacado com as operadoras. Eu cuido de risco, de uso de dados e de compliance regulatório. O cliente cuida só da experiência dentro do app”, afirma Plantier.

A Gigs tem apoio de investidores como Ribbit Capital, Google, Y Combinator, Speedinvest e BoxGroup. Desde a fundação, a empresa já captou US$ 93,1 milhões de dólares em quatro rodadas.

A história da empresa

A Gigs foi criada por dois fundadores alemães, Hermann Frank e Dennis Bauer. Antes dela, os dois trabalharam em projetos ligados a infraestrutura digital e conectividade. Um dos primeiros negócios da dupla foi a Hypermedia, voltada a redes públicas de Wi-Fi em Berlim.

A experiência com conectividade ajudou a moldar a ideia da Gigs: criar uma forma mais simples para marcas digitais oferecerem serviços móveis sem montar toda a estrutura de uma operadora.

A empresa participou do Y Combinator, programa de aceleração de startups do Vale do Silício, e saiu do modo reservado de operação em 2022, quando fez uma rodada Série A.

Plantier conheceu os fundadores nesse período. Na mesma época, o Nubank havia decidido reduzir o ritmo de expansão internacional após a queda das ações de tecnologia em 2022 e concentrar esforços no negócio principal.

“Foi bem na época em que o Nubank estava no momento de focar no core. Nesse momento eu conheci os fundadores da Gigs”, afirma Plantier.

Ele entrou na companhia em 2023 para liderar crescimento, receita e relacionamento com clientes. A passagem anterior por fintechs ajudava a abrir conversas com o público que a Gigs queria atender: bancos, fintechs e plataformas digitais.

Por que esse modelo começa a aparecer agora

Plantier aponta três mudanças que abriram espaço para esse novo modelo.

A primeira é o eSIM, o chip digital instalado diretamente no celular. Antes, o usuário precisava receber ou comprar um chip físico. Agora, em muitos casos, a ativação pode ser feita por alguns cliques.

A segunda é a melhora da portabilidade. Em vários mercados, ficou mais simples trocar de prestadora sem perder o número.

A terceira é o ambiente regulatório. No Brasil, segundo Plantier, o leilão do 5G e os remédios definidos na venda da Oi ajudaram a criar mais espaço para operadoras virtuais.

“Antes do leilão de 5G, as operadoras não precisavam trabalhar com MVNOs. Quando o Brasil fez o leilão do 5G, colocou nas regras que as operadoras tinham que apoiar operadoras virtuais”, afirma Plantier.

Ele diz que o mesmo tipo de movimento aparece em mercados onde há consolidação entre operadoras. Quando um país passa de quatro para três grandes grupos, reguladores costumam exigir medidas para preservar a competição.

“O regulador quer ver mais competição e, bem nesse momento, você está diminuindo o número de opções”, afirma Plantier.

Na avaliação dele, Brasil e Reino Unido estão entre os mercados mais avançados nesse processo. Nos Estados Unidos, a dinâmica é mais fragmentada por causa da estrutura federalista e da portabilidade, que ainda exige contato com a operadora antiga em alguns casos.

“Eu diria que é uma confluência de fatores: ambiente regulatório mais propício, eSIM, melhoria de portabilidade e a criação desse modelo da Gigs”, afirma Plantier.

Uma nova geração de operadoras virtuais

As operadoras virtuais não são uma novidade. Durante anos, elas existiram em vários mercados com uma proposta simples: vender planos mais baratos para públicos específicos.

Plantier cita empresas como Lebara e Lycamobile, conhecidas em mercados internacionais por atenderem imigrantes com pacotes de menor preço e chamadas internacionais.

“Até então esse mercado fazia o produto mais barato para um público específico. Se você olhar Lebara e Lyca, as grandes MVNOs mundo afora, elas focavam em imigrantes”, afirma Plantier.

A nova fase é diferente. Bancos, fintechs e aplicativos não entram em telefonia apenas para vender o plano mais barato. Eles usam a conectividade como parte de um pacote maior de relacionamento.

No Revolut, o serviço pode ser conectado ao programa de pontos. Na Klarna, pode entrar dentro de uma assinatura. No Nubank, a conectividade aparece ligada ao público Ultravioleta e a produtos financeiros. Em todos esses casos, a lógica é menos preço baixo e mais pacote de benefícios.

“Os planos agora são realmente melhores do que os planos tradicionais. Todos os nossos planos têm roaming internacional incluído”, afirma Plantier.

Esse detalhe muda o público-alvo. Em vez de mirar apenas clientes que buscam planos enxutos, a nova geração de MVNOs tenta disputar usuários de maior renda, que valorizam conveniência, roaming e integração com outros serviços.

O caso do Cash App

O Cash App Mobile é um plano de celular integrado ao aplicativo financeiro do Cash App. O serviço inclui 5G ilimitado, chamadas e mensagens ilimitadas, streaming em alta definição, 10 GB mensais de hotspot nos Estados Unidos e roaming de dados no Canadá e no México.

A contratação acontece dentro do app. Não há contrato de longo prazo, análise de crédito ou visita a loja física.

Segundo o release do Cash App, 46% dos entrevistados em uma pesquisa feita em 2026 nos Estados Unidos relataram dificuldade para pagar contas recorrentes de telefonia.

A aposta do Cash App é aproximar a conta de celular de outros serviços financeiros usados no aplicativo. O usuário passa a gerenciar dinheiro, pagamentos e telefonia no mesmo lugar.

O Cash App não é o único exemplo. Segundo a Gigs, a plataforma já trabalha com Revolut, Klarna, Nubank e OnePay. Plantier também cita conversas e lançamentos com bancos tradicionais na Europa, como NatWest e ING.

O problema não é só a rede

Para Plantier, a principal mudança no setor de telecom nos últimos anos ocorreu na infraestrutura de rede. A experiência do cliente, porém, não acompanhou o mesmo ritmo.

“A velocidade que a gente tem hoje seria inacreditável há dez anos. As empresas de telecom melhoraram muito a tecnologia, mas não se digitalizaram”, afirma Plantier.

Na avaliação dele, a insatisfação do consumidor está menos ligada à capacidade técnica da rede e mais à relação com a operadora: contratação em loja, faturas pouco claras, serviços adicionais não pedidos e necessidade de negociar desconto ao ameaçar cancelar o plano.

“Quanto mais contato o cliente tem com a operadora, mais ele desgosta daquela operadora”, afirma Plantier.

A leitura da Gigs é que bancos e fintechs já têm uma vantagem nesse ponto. Eles foram construídos para operar dentro do aplicativo e têm relação diária com seus usuários.

No modelo tradicional, o cliente compra um plano em loja, recebe um chip e passa a lidar com faturas separadas. No modelo integrado, o plano passa a existir dentro do aplicativo que ele já usa.

O que muda para bancos e fintechs

Para bancos e fintechs, o plano de celular vira uma forma de ampliar o uso do aplicativo e oferecer um serviço recorrente.

A Gigs fornece a conectividade. O cliente decide como o plano será apresentado ao consumidor.

“Essas empresas já têm o usuário dentro do aplicativo todos os dias. O plano de celular vira mais uma função dentro desse ecossistema”, afirma Plantier.

A empresa também permite que cada parceiro monte pacotes próprios. Um banco pode associar o plano a uma conta premium. Uma fintech pode integrar o serviço a um programa de pontos. Uma companhia aérea pode vender dados de viagem para clientes que vão ao exterior.

Esse modelo é diferente do de uma operadora tradicional, que vende pacotes semelhantes para uma base ampla. Aqui, o plano de celular entra como peça de uma oferta maior.

O que muda para o consumidor

Para o usuário final, a mudança mais visível é a redução de etapas. Em vez de loja, senha, documentos e fatura separada, o plano fica dentro de um aplicativo já usado no dia a dia.

A ativação pode acontecer por eSIM. A troca de plano, a inclusão de linhas adicionais e o suporte também podem ser feitos no mesmo ambiente.

Plantier diz que essa lógica responde a uma dor comum nas pesquisas com usuários de fintechs.

No Nubank, segundo ele, muitas pessoas falavam de problemas que iam além do sistema financeiro. Entre as respostas, apareciam temas como emprego, concursos públicos e telefonia.

“Quando você normalmente faz essas perguntas sendo uma instituição financeira, os clientes pedem melhores serviços financeiros, mais crédito, menos juros. No Nubank, muitas pessoas falavam dos planos da vida delas. E telecom aparecia de forma espontânea”, afirma Plantier.

Essa foi uma das razões pelas quais ele passou a olhar para telefonia como uma área possível de expansão para bancos digitais.

O papel da inteligência artificial

A inteligência artificial aparece em duas frentes na operação da Gigs.

A primeira é o suporte. No início, clientes como Nubank atendiam o usuário final diretamente. A Gigs ficava por trás, apoiando a operação.

Agora, segundo Plantier, a empresa passou a assumir parte desse atendimento em nome dos bancos, usando automação dentro do próprio aplicativo.

“Toda a experiência fica dentro do aplicativo, mas a conversa com o cliente, como colocar mais uma linha, pode ser feita com a Gigs por trás. Isso é uma coisa que a gente consegue fazer automatizado e não conseguiria antes”, afirma Plantier.

A segunda frente é a gestão de uso de dados. Como a Gigs compra capacidade no atacado, precisa prever quanto cada cliente tende a consumir e alocar usuários em grupos de dados diferentes.

Plantier compara essa lógica ao setor de seguros. A rentabilidade depende de distribuir bem riscos e perfis de uso.

“É parecido com seguros. Você coloca clientes em grupos diferentes de uso e isso melhora a gestão do plano”, afirma Plantier.

Segundo ele, quanto melhor a previsão de uso, maior a capacidade de extrair margem da capacidade comprada das operadoras.

A chegada ao Brasil

No Brasil, a Gigs já atua com planos de viagem para clientes como Nubank. A próxima etapa é lançar planos locais.

“Estamos vindo para cá”, afirma Plantier. “O que muda agora é que a gente vai lançar planos locais no Brasil.”

A empresa trabalha com a Anatel e negocia com operadoras para viabilizar o serviço. A ideia é que bancos, fintechs e outras empresas brasileiras usem a integração com a Gigs para oferecer linhas locais aos próprios clientes.

Com isso, um aplicativo financeiro poderia permitir ativação, cancelamento, mudança de pacote, inclusão de linhas e suporte dentro do próprio app.

O usuário final não vê a Gigs. Ele contrata, paga e gerencia o plano dentro do aplicativo do banco, da fintech ou da empresa com a qual já tem relação.

Para Plantier, esse é o ponto central do modelo. Se antes um banco precisava decidir se queria ou não entrar no setor de telecom, a proposta da Gigs é transformar a telefonia em mais uma funcionalidade do aplicativo, como cartão, crédito ou investimentos.