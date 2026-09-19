Gigante americana Texaco abre primeiro posto em São Paulo com gasolina grátis

RESUMO | A Texaco abrirá neste sábado, 19 de setembro, em Valinhos, seu primeiro posto no estado de São Paulo desde o retorno ao varejo brasileiro, em 2024. Licenciada pela Ipiranga, a marca da Chevron soma 14 unidades em sete estados e aposta em revendedores regionais exclusivos para avançar no país.

A famosa estrela do posto de combustíveis Texaco já foi uma das imagens mais conhecidas nos Estados Unidos. Também esteve por décadas nas estradas brasileiras.

Depois de anos fora do varejo no país, a marca voltou em 2024, sob licença dos postos Ipiranga, com uma unidade em Santa Catarina. E agora dá um passo importante nessa retomada ao abrir seu primeiro posto em São Paulo.

Neste sábado, 19 de setembro, a Texaco abre em Valinhos o seu primeiro posto no estado paulista desde que voltou ao mercado brasileiro.

A unidade, na região metropolitana de Campinas, será operada pela Rede Vem e terá combustíveis com o aditivo Techron, além de uma unidade Star Lube, serviço de troca de óleo da marca.

Para marcar a abertura, a empresa fará uma ação que aposta justamente no reconhecimento visual da Texaco.

Bonés com a marca serão distribuídos pela cidade. No dia da inauguração, consumidores que chegarem ao posto usando o boné poderão receber gratuitamente 10 litros de combustível, no caso de carros, ou 5 litros, no caso de motos.

Avanço da marca no Brasil

A inauguração marca uma nova etapa da volta da Texaco ao país.

Em dois anos, a bandeira chegou a sete estados e alcançou 14 postos. São quatro unidades no Rio Grande do Sul, quatro em Santa Catarina, duas no Ceará e uma em Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e, agora, São Paulo.

A empresa não revela quantos postos pretende abrir, mas deixa claro que a operação paulista não foi pensada para ser um caso isolado.

“Nosso objetivo é seguir fortalecendo a presença da Texaco no Brasil nos próximos anos, e São Paulo, dado o tamanho do mercado e a relevância, é, naturalmente, uma praça que deve continuar no nosso radar”, afirma Júlio Sattamini, vice-presidente de Marketing e Desenvolvimento de Negócios da Ipiranga.

O avanço, porém, deve ocorrer de forma diferente de uma expansão tradicional de rede.

Em vez de estabelecer uma meta pública de centenas de postos, a Texaco busca revendedores regionais que assumem a bandeira com exclusividade em determinadas áreas. É esse modelo que a companhia pretende usar para avançar em São Paulo e em outros mercados brasileiros.

Por que a Texaco escolheu Valinhos

A escolha de Valinhos mistura logística e uma relação antiga com a marca.

Segundo Sattamini, o revendedor responsável pela nova unidade já havia operado um posto Texaco no passado. Isso pesou na decisão de levar a bandeira novamente à região.

“Estamos trazendo de volta ao mercado de postos de combustíveis nacional uma marca que já era muito conhecida não apenas entre os consumidores, mas até mesmo entre os próprios revendedores”, afirma Sattamini.

Há também a localização. Valinhos faz parte da região metropolitana de Campinas, formada por 20 municípios e com forte circulação de veículos entre cidades.

O posto fica na Avenida Invernada e deverá atender tanto moradores quanto motoristas que passam pelas vias que conectam Valinhos aos municípios vizinhos.

Por que a Ipiranga está abrindo postos Texaco

A entrada da Texaco em São Paulo cria uma situação pouco comum: por trás da expansão de uma nova bandeira está uma companhia que já controla uma das maiores marcas de postos do país.

A Texaco pertence à americana Chevron. No Brasil, porém, os combustíveis da marca são licenciados e comercializados pela Ipiranga.

Isso significa que Ipiranga e Texaco aparecem para o motorista como redes diferentes, embora a expansão da marca americana no país passe pela estrutura da distribuidora brasileira. A estratégia é fazer as duas bandeiras ocuparem posições complementares.

“A Texaco complementa nosso portfólio com uma identidade própria e tem como principal diferencial os combustíveis com o aditivo proprietário Techron”, afirma Sattamini.

O modelo também permite à Ipiranga ampliar a relação com grupos regionais de postos sem necessariamente colocá-los sob sua própria bandeira.

Cada operação da Texaco é desenvolvida com um revendedor exclusivo em determinada área. No caso de Valinhos, esse papel ficará com a Rede Vem. “Entramos onde identificamos relevância estratégica para a marca, sempre ao lado do parceiro certo para conduzir a operação”, afirma o executivo.

O que muda entre um posto Texaco e um Ipiranga

Para a estratégia funcionar, a empresa precisa deixar clara para o consumidor a diferença entre entrar em um posto Ipiranga e em um posto Texaco. A principal aposta está no combustível.

Os postos Texaco trabalham com Techron, nome do aditivo desenvolvido pela Chevron. Segundo a companhia, a tecnologia ajuda a evitar depósitos em componentes do motor e contribui para seu desempenho.

O portfólio inclui gasolina, etanol e diesel, com versões que levam o aditivo. Em algumas unidades, há ainda a Power Premium com Techron, gasolina de alta octanagem. O Brasil foi o primeiro país da América Latina onde a companhia passou a oferecer etanol com Techron.

A diferenciação também chega aos serviços. A Texaco utiliza a bandeira Star Mart nas lojas de conveniência e Star Lube nos serviços de troca de óleo.

Qual é a história da Texaco

A história da Texaco começou bem longe de Valinhos.

A origem da companhia remonta à corrida do petróleo no Texas no começo do século 20. A empresa surgiu em 1902, em Beaumont, como Texas Fuel Company, após a descoberta de petróleo em Spindletop transformar a região em um centro de perfuração e especulação.

O nome Texaco nasceu como uma abreviação associada à companhia e, mais tarde, tomou o lugar da própria razão social.

Nas décadas seguintes, a empresa avançou rapidamente pelos Estados Unidos. Depois da compra da California Petroleum, em 1928, tornou-se a primeira petroleira a vender derivados nos então 48 estados americanos.

Naquele momento, a companhia já possuía ou arrendava mais de 4 mil postos.

O crescimento fez da identidade visual uma peça central do negócio. A estrela da Texaco passou a ocupar postos, bombas de combustível, placas e campanhas publicitárias em diferentes partes do país.

Nos anos 1930, a companhia também usou o rádio para levar sua marca a uma audiência nacional e contratou o designer Walter Dorwin Teague para padronizar a aparência de seus postos.

Em outubro de 2001, a Chevron comprou a Texaco. O novo grupo adotou inicialmente o nome ChevronTexaco. Em 2005, a companhia voltou a usar apenas Chevron como nome corporativo.

A Texaco não desapareceu. Em vez de continuar como uma petroleira independente, passou a existir dentro da Chevron como uma marca de combustíveis, lubrificantes e postos.

A volta da Texaco ao Brasil

A relação da Texaco com o Brasil é bem mais antiga do que sua atual rede de 14 postos.

A história da marca no país começou em 1915, inicialmente com a fabricação e a venda de lubrificantes automotivos. Durante décadas, a Texaco esteve presente também no varejo de combustíveis.

Depois das mudanças societárias envolvendo a companhia, a bandeira saiu dos postos brasileiros.

O retorno aconteceu em 2024.

A primeira unidade dessa nova fase foi inaugurada em Palhoça, em Santa Catarina. A volta ocorreu por meio de um acordo de licenciamento: a Chevron continua dona da marca, enquanto a Ipiranga é responsável pela comercialização dos combustíveis Texaco no Brasil.

Desde então, a rede avançou para outros estados. A chegada a São Paulo, dois anos depois, testa agora até onde essa estratégia pode levar uma marca que já foi uma das presenças mais conhecidas das estradas.

Quando será inaugurado o posto Texaco de Valinhos?

O posto Texaco de Valinhos será inaugurado neste sábado, 19 de setembro, na Avenida Invernada. A unidade, operada pela Rede Vem, será o primeiro posto da marca no estado de São Paulo desde seu retorno ao varejo brasileiro.

Como funcionará a promoção de inauguração da Texaco em Valinhos?

Consumidores que chegarem ao posto com o boné da Texaco poderão receber gratuitamente 10 litros de combustível para carros ou 5 litros para motos. Os bonés serão distribuídos pela cidade antes da inauguração.

Quantos postos Texaco existem no Brasil?

A Texaco possui 14 postos em sete estados: quatro no Rio Grande do Sul, quatro em Santa Catarina, dois no Ceará e um em Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Por que a Texaco escolheu Valinhos para abrir seu primeiro posto paulista?

A Texaco escolheu Valinhos pela localização na região metropolitana de Campinas e pela relação anterior do revendedor com a marca. Segundo Júlio Sattamini, vice-presidente da Ipiranga, o responsável pela nova unidade já havia operado um posto Texaco no passado.

Qual é a relação entre Texaco, Chevron e Ipiranga?

A Chevron é proprietária da marca Texaco, enquanto a Ipiranga licencia e comercializa os combustíveis da bandeira no Brasil. Ipiranga e Texaco mantêm identidades diferentes para o consumidor, embora a expansão da marca americana use a estrutura da distribuidora brasileira.

Qual é a diferença entre os postos Texaco e Ipiranga?

Os postos Texaco têm como principal diferencial os combustíveis com o aditivo Techron, desenvolvido pela Chevron. Segundo a companhia, a tecnologia ajuda a evitar depósitos em componentes do motor e contribui para o desempenho; a rede também utiliza as marcas Star Mart nas lojas de conveniência e Star Lube nos serviços de troca de óleo.