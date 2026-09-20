12 franquias baratas para quem quer deixar de ser funcionário a partir de R$ 5 mil

Trocar o salário no fim do mês pelo próprio negócio não exige, necessariamente, um investimento de centenas de milhares de reais. Com a expansão das microfranquias e de modelos que dispensam grandes lojas ou equipes, há redes que permitem começar uma operação com poucos milhares de reais.

Entre as alternativas estão negócios que podem ser administrados de casa, máquinas de autosserviço e operações em que o próprio franqueado presta o serviço. O investimento menor, no entanto, também pode exigir uma participação mais direta do empreendedor na rotina do negócio.

A lista abaixo reúne 12 franquias baratas para quem pensa em deixar de ser funcionário e empreender. As opções vão de laudos veiculares a açaí e incluem turismo, limpeza, lavanderias, minimercados autônomos e estética. Os investimentos chegam a R$ 134,4 mil.

Os valores de investimento, faturamento e prazo de retorno foram informados pelas próprias redes. Antes de investir, o candidato deve analisar a Circular de Oferta de Franquia (COF), conversar com franqueados e considerar custos que podem variar conforme a cidade e o formato escolhido. A lista está organizada em ordem crescente de investimento.

1. Tenvê

A Tenvê atua na elaboração de laudos cautelares de veículos. O avaliador coleta fotos e informações pelo celular, enquanto a empresa utiliza inteligência artificial para cruzar os dados. Um corpo técnico da Tenvê valida e assina cada laudo. A operação funciona por licenciamento. A rede começou com 15 avaliadores e planeja chegar a 50 até o fim de 2026.

Investimento inicial: a partir de R$ 5 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 5 mil a R$ 12 mil

Prazo de retorno: cerca de dois meses

2. Mr. Fit

A Mr. Fit é uma rede de alimentação saudável que vende refeições, sanduíches, sucos e produtos com baixo teor de carboidratos. No modelo home office, o franqueado trabalha de casa e fica responsável pela gestão dos pedidos e das entregas dos produtos.

Investimento inicial: a partir de R$ 6.999, incluindo taxa de franquia e estoque inicial

Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: de quatro a oito meses

3. 3, 2, 1 GO!

A 3, 2, 1 GO! é uma franquia de turismo especializada no planejamento de viagens personalizadas para destinos no Brasil e no exterior. A rede oferece serviços como visto, seguro viagem, passagens aéreas e hospedagem. O modelo permite que o franqueado trabalhe de casa. A marca tem unidades no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa e também aposta na venda de destinos e experiências brasileiras para turistas estrangeiros.

Investimento inicial: R$ 12 mil, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: de R$ 15 mil a R$ 50 mil

Prazo de retorno: de três a seis meses

4. PitCap

A PitCap opera máquinas de autoatendimento para higienização de capacetes. Os equipamentos utilizam luz UV-C e vapor quente no processo, que leva menos de quatro minutos. O serviço custa R$ 10 e aceita pagamentos por Pix, cartão ou QR Code. O franqueado pode administrar uma ou mais máquinas a distância.

Investimento inicial: R$ 23.500, incluindo máquina e taxa de franquia

Faturamento médio mensal: de R$ 2.500 a R$ 3 mil

Prazo de retorno: dez meses

5. Maria Brasileira

A Maria Brasileira é uma rede de franquias especializada em serviços de limpeza residencial e empresarial. O portfólio inclui limpeza pós-obra, passadoria e higienização de vidros. Segundo a empresa, são mais de 520 unidades espalhadas por todos os estados e mais de 1 milhão de atendimentos por ano.

Investimento inicial: R$ 49.300, incluindo taxa de franquia, kit de equipamentos e capital de giro

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 14 meses

6. Pastel do Bairro

O Pastel do Bairro nasceu em 2026, na Chácara Santo Antônio, em São Paulo. A rede vende pastéis de 20 e 30 centímetros e opera no modelo de dark kitchen, cozinha sem salão voltada para entregas. Entre os sabores está o de costelinha de porco com molho barbecue, apontado pela marca como o mais vendido.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: a partir de 18 meses

7. Minha Quitandinha

A Minha Quitandinha instala minimercados autônomos em condomínios residenciais e comerciais. As lojas funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana e sem atendentes. A rede soma 870 unidades, entre operações abertas e em implantação, em 25 estados.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil, incluindo taxa de franquia e instalação

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: de dez a 18 meses

8. Le Petit Macarons

Fundada em 2014, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, a Le Petit Macarons é uma rede especializada no doce francês. No modelo de boutique automatizada, os produtos são comercializados por máquinas que funcionam sem funcionários e podem operar 24 horas por dia. Os equipamentos podem ser instalados em pontos de grande circulação, como estações de metrô.

Investimento inicial: a partir de R$ 60 mil, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 30 mil

Prazo de retorno: a partir de 12 meses

9. CleanNew

A CleanNew é especializada em higienização e impermeabilização de sofás, colchões e poltronas. A franquia funciona no modelo home based, sem necessidade de ponto comercial. O franqueado leva os equipamentos até o endereço do cliente para realizar os serviços.

Investimento inicial: R$ 63.799, incluindo equipamentos, estoque, kits, uniforme e taxa de franquia

Faturamento médio mensal: de R$ 30 mil a R$ 100 mil

Prazo de retorno: de seis a 12 meses

10. Lave & Pegue

Fundada no Rio de Janeiro em 2020, a Lave & Pegue começou a franquear em 2022. A rede de lavanderias de autoatendimento tem modelos de loja física, contêiner e operação em condomínios. A marca soma 314 unidades franqueadas e oito próprias.

Investimento inicial: a partir de R$ 78.300

Lucro líquido médio mensal: R$ 6 mil

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses

11. Bengô Açaí

A Bengô Açaí vende açaí, cremes e sorvetes de fabricação própria e começou a franquear em 2023. O modelo de quiosque funciona com dois funcionários. A rede tem mais de 150 lojas, entre unidades vendidas e em operação, em 12 estados. A empresa projeta faturamento de R$ 146 milhões em 2026.

Investimento inicial: a partir de R$ 100 mil, incluindo taxa de franquia

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: até 24 meses

12. Emagrecentro

A Emagrecentro é uma rede de clínicas voltadas a serviços de emagrecimento e estética corporal. A marca tem mais de 450 unidades e também está presente nos Estados Unidos e no Paraguai. As clínicas utilizam um protocolo próprio, chamado Método 4 Fases.